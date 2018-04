Kde se dá skutečně vydělat?

První dva týdny na akciových trzích byly celkem úspěšné, český trh byl ve vleku zahraničního sentimentu, který určovaly zejména trhy v USA. Zlepšený ukazatel ISM produkce za měsíc květen (na hodnotě 49,4) zvedl poptávku po akciích a indexy překonávaly své resistentní úrovně a půlroční maxima – 1000 bodů pro S&P 500, 9000 bodů DJIA.

V průběhu měsíce se očekávalo snížení sazeb jak v eurozóně, tak v USA . Celkově byl červen měsícem snižování úrokových sazeb, které nakonec kromě výše zmíněných oblastí (viz komentář: USA mají nejnižší sazby za 45 let) klesly i v Polsku, Švédsku, Dánsku, České republice,… Ojedinělým případem je Maďarsko, které naopak dvakrát sazby zvedlo, ale v tomto případě šlo o snahu centrální banky o ochranu měnového kurzu forintu více ZDE.

Snížení sazeb mělo podnítit ekonomický růst, který se zatím pro světové ekonomiky nedostavuje. Růst HDP za první pololetí dosahuje v USA pouhých 1,5 %, avšak očekává se jeho akcelerace až k 3,5 % ve druhé polovině roku.

Index Změna (v %) S&P 500 1,13 DJIA 1,53 Nasdaq Composite 1,68 FTSE 100 -0,42 DAX 7,98 CAC 40 3,09 Nikkei 225 7,82

Nicméně druhá polovina měsíce byla ve znamení poklesů a stagnace. Důvodů lze nalézt hned několik: horší výsledky firem a oznamování zhoršených výhledů firem na výsledky za první pololetí (oznamovány budou od druhého týdne v červenci), další účetní skandál, tentokrát ve firmě Freddie Mac, nízká produktivita firem a přetrvávající vysoká nezaměstnanost, další pokles ukazatelů (např. chicagský index PMI - index nákupních managerů chicagské oblasti – vzrostl z předchozích 52,2 oproti očekávání jen na 52,5 místo na 53 bodů). Z tabulky můžeme ještě vidět po dlouhé době růst japonských akcií, kterým napomáhala i tamní centrální banka aktivitou na tokijské burze.

Index Hodnota 30.5.2003 Hodnota 30.6.2003 Změna (%) PX-50 555,9 535,1 -3,74 PX-D 1387,9 1326,6 -4,42

České akcie byly ovlivněny jednak vývojem v zahraničí, ale také „středoevropskými záležitostmi“ a domácími vlivy. K regionálním událostem bezesporu patří referenda o vstupu do Evropské unie, která však měla nižší dopady, než by se na první pohled mohlo zdát, neboť trhy všeobecně předpokládaly jejich výsledky a zahrnuly je již do cen. K domácím událostem patří diskuse o reformě vládních financí a její následné schválení ve vládě - podrobnosti naleznete ve zvláštní příloze Reforma veřejných financí. ČNB překvapivě snížila sazby již v červnu (více ZDE), inflace totiž v ČR nehrozí a rovněž deflace se zdá být zažehnána, protože poslední čísla hovoří o růstu cen, především potravin. V budoucnu bude již muset být ČNB opatrnější, neboť nový rok přinese inflační tlaky v podobě růstu cen z důvodu změn v DPH.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (%) Nejhorší změna (%) Domácí akcie (bez SPADu) SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 33,1 ČESKÁ POJIŠŤOVNA -2,6 SPAD ČESKÉ RADIOKOMUN. 17,2 ČESKÝ TELECOM -18,7

Domácí společnosti pokračovaly ve zveřejňování výsledků a schvalování dividend. Tou budou potěšeni např. akcionáři Komerční banky, Českého Telecomu nebo ČEZ. Český Telecom se rovněž přičinil o nejsledovanější a nejobchodovanější (obchody na BCPP za celkem 11 mld. Kč) titul. Důvodem je zpráva o nákupu zbývajícího podílu v Eurotelu od amerického konsorcia Atlantic West. Více např. v článku Investoři se perou o akcie Telecomu. Akcie nakonec oslabily po rozhodném dnu pro přiznání dividendy. Na pražské burze se již tradičně daří energetickým titulům (např. Západočeská a Severomoravská energetika), naopak hůře si vedou bankovní tituly, jak Komerční bance (-4,3 %), tak Erste Bank (+4,6), u které se očekává další nejistota vyplývající z nové konkurence titulu na vídeňské burze v podobě akcií Bank Austria; Česká pojišťovna (-2,6 %).

Podílové fondy začínají cítit oživení na trzích

Akciovým fondům opět vládly fondy zaměřené na biotechnologie a rozvíjející se trhy. Nejlépe se dařilo smíšeným fondům, ze kterých jen 4 fondy skončily červen v červených číslech - žebříčky fondů pokle různých kritérií naleznete ZDE. Nejúspěšnější Templeton Global Balanced Fund má na rozdíl od českých smíšených fondů většinu portfolia v akciích (65 %), z toho nejvíce v USA, Velké Británii a Německu. (Viz také: Nízké úroky pomohou podílovým fondům)

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový Franklin Biotech Disc A 18,00 KBC Equity Fund EU Candidates -3,98 6,72 Smíšený Templeton Global Bal A 10,03 Pioneer Mix 1 -3,86 6,95 Dluhopisový Templeton Global Bond 7,46 EURO BOND -4,19 0,67 Peněžního trhu KBC Multi Cash CAD Medium 0,77 UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" -0,05 0,24

Domácím podílovým fondům se dařilo o poznání hůře než těm zahraničním. Nejvýrazněji je to vidět u průměrných výnosů dluhopisových a akciových fondů. Na české fondy, především dluhopisové měl výrazný vliv již zmiňovaný rozruch v maďarské centrální bance - více jsme se tomuto tématu věnovali v tomto článku.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový AKRO mezinár. akciový 6,70 AKRO Svět -2,50 1,72 Smíšený AKRO mezinár. balancovaný 4,13 1.IN Středoevrop. fond -2,65 0,51 Dluhopisový 1.IN Dluhopisový f. 0,89 ISČS Trendbond -2,83 -0,24 Peněžního trhu Živnobanka Sporokonto 0,27 J&T AM Perspektiva P -0,02 0,21

Vývoj na měnových trzích byl v červnu méně bouřlivý než v minulých měsících. Jedinou změnou je snad mírné posilování dolaru vůči euru, které nastoupilo po prohlášení amerického ministra financí, že USA stojí o silný dolar (na konci měsíce se dolar

obchodoval za 1,1430 USD/EUR). To však nic nemění na tom, že dolar je nejníže za dobu existence eura a dále se předpokládá oslabování dolaru vzhledem např. k odlivu kapitálu z USA a slabším makroindikátorům. Vůči dolaru posilují i další měny např. kanadský a australský dolar. První měně vděčí za nejlepší umístění nejvýkonnější fond peněžního trhu, australský dolar pak dosáhl pětiletého maxima vůči dolaru. Slabý dolar je rovněž v pozadí ceny zlata, které si obecně udržuje stabilní hodnotu vyjádřenou v dolarech – když dolar klesá, cena zlata roste a naopak.

Více informací o měnách, kurzech a směnárnách naleznete ZDE

Kurz koruny neměl v uplynulém měsíci jasný trend. Koruna zakončila měsíc na 31,57 Kč/EUR, což je jen nepatrně nad hodnotou z minulého měsíce (31,33 Kč/EUR). Ačkoli se koruně předpovídá posilující tendence v delším horizontu, v nejbližších týdnech bude proti jejímu posilování působit především výplaty dividend zahraničním vlastníkům českých podniků nebo platba za nákup 49% podílu v Eurotelu. Více v článku: Korunu čeká nejspíš horký podzim.

Zlato ani ropa nejsou „v kurzu“

Na zlatu ani ostatních drahých kovech byste v červnu moc nevydělali. Zlato se na konci měsíce obchodovalo přibližně za 346 USD za unci, což představuje 5-procentní pokles oproti květnu. Zlato padalo z 370 USD/unci v polovině května a v pátek 27. června cena šla pod křivku 50-denního průměru. Analytik Ch. Temple z The National Investor říká, že kolísání ceny zlata v tomto roce je více než dlouhodobými investicemi dáno krátkodobými spekulacemi hedge fondů a jiných „profesionálů“. Nicméně z dlouhodobého hlediska se zlato a akcie firem těžících a obchodujících se zlatem stále více dostávají do povědomí „klasických“ drobných investorů. V podobě fondů a tzv. ETF se stávají součástí portfolií a standardní položkou v portfoliích, jako další třída aktiv (cena zlata stoupla od konce roku 2001 o 35 % a ceny „zlatých“ akcií (akcie společností těžících zlato) o 130 %). Cena zlata by se podle předpokladů měla do konce roku pohybovat v pásmu 350 – 380 USD za unci.

Platina se po měsíci obchoduje za cenu o 3,4 %, stříbro o 0,6 % vyšší než na konci května. Cena ropy vzrostla o přibližně 5,5 % a obchoduje se nyní za 27,7 USD za unci (ropa typu Brent). OPEC na svém zasedání nezměnil těžební limity a bude dále vyčkávat, v USA opět stouply zásoby ropy (více např. v komentáři: Zásoby ropy výrazně vzrostly) což mělo opět pozitivní účinek.



Myslíte si, že se v současnosti vyplatí investovat do akcií? Očekáváte, že dojde k růstu akciových trhů? Nebo je např. 21% nárůst od začátku roku na Nasdaqu znamením pro výběr zisků a konce posilování trhů?