Kde se fondům ztrácejí peníze

Uplynulý týden byl opět jedním z těch, kdy i ten nejhorší akciový fond skončil s kladným výnosem. Akciové fondy tak smazaly část ztrát ze slabšího září a začátku října. Jediný ČSOB akciový mix překonal tříprocentní hranici a vyšplhal se s týdenním výnosem na 3,2 %, následován fondem AKRO mezinárodní akciový (kterému zbývá do sloučení s dalšími pěti fondy AKRO na konci roku už jen deset týdnů „života“) s týdenní výkonností 2,9 %. V průměru se koruna investovaná v akciových fondech za týden zhodnotila o 1,82 %. Na spodním konci žebříčku akciových fondů zůstávají sektorově zaměřené fondy ČPI Investu - ČPI Fond farmacie a biotechnologie (+0,5 %) a ČPI Fond ropného a energetického průmyslu (+0,6 %). Prodej fondů ČP Investu by měla v listopadu podpořit 50% sleva na vstupních poplatcích, kterou ČP Invest nabízí při příležitosti dvouletého působení pod novým jménem – do roku 2001 se jmenovala KIS a.s. kapitálová investiční společnost.

Naopak špatné zprávy přinesl poslední týden investorům do dluhopisových fondů. Na rozdíl od akciových skončil průměrný výnos za týden v červených číslech: -0,5 %. Dluhopisy klesaly s rostoucím počtem zpráv a ujištění o ekonomickém oživení v USA a Evropě. Proto skončily všechny dluhopisové fondy až na jedinou výjimku se záporným výnosem. Pouze ČPI korporátních dluhopisů se udržel nad nulou s 0,07 %. Po úspěšném předchozím týdnu se do záporných výnosů vrátily i fondy ISČS Trendbond (-1,8 %) a IKS Plus bondový (-1,3 %). Vliv na jejich nízkou výkonnost mají

Poslední informace na téma: žaloba na Viktora Koženého - naleznete ZDE

události v Polsku a Maďarsku, což jsou země, kde tyto fondy nejvíce investují. Polsko začalo (ne příliš úspěšně) s projednáváním státního rozpočtu a o stavu současné situace svědčí např. to, že se spekuluje i o možné rezignaci ministerského předsedy Millera. Investoři se obávají možných turbulencí na polském trhu a nejsou ochotni poskytovat své peníze levně. Proto stoupá (již od července) výnos vládních dluhopisů. Ani v Maďarsku nemají situaci pod kontrolou. V posledním týdnu opět prudce oslabil maďarský forint a mohl přispět k poklesu zmíněných fondů.

V ročním horizontu je nyní na první příčce žebříčku ISČS Bondinvest s 4,2% zhodnocením. Následují ISČS Sporobond (+3,9 %) a ČPI korporátních dluhopisů (+3,8 %). Dva „středoevropské“ fondy ISČS Trendbond a IKS Plus bondový, kterým byla až do poloviny roku předvídána skvělá výkonnost, za poslední rok dosahují výnosu „pouhých“ +2,4 %, resp. 2,9 %). Více než konvergenční strategie zde selhal předpoklad o politické stabilitě (především ve fiskální sféře). Ukázala se vyšší rizikovost investice do těchto fondů. Nutno poukázat, že obě investiční společnosti (ISČS i IKS-KB) na vyšší volatilitu u těchto fondů upozorňují. Můžeme pouze doufat v bezproblémové schválení rozpočtů a obnovení důvěry investorů v tyto trhy. Výnos by se tak mohl opět vrátit k sedmi a osmi procentům z poloviny roku.

Nedaří se dluhopisovým fondům, avšak fondy peněžního trhu jsou úspěšné. A to jak v prodejích, tak ve výkonnostech. V čistých prodejích byly u retailových investorů nejúspěšnější právě peněžní fondy. ISČS Sporoinvest si připsal plných 62 mil. Kč, IKS Peněžní trh, v týdnu druhý nejúspěšnější retailový fond, v čistých prodejích získal 48 mil. Kč. Celkově do fondů peněžních trhů přiteklo 116 mil. Kč. Nejúspěšnější fondy v získávání nových prostředků však nebyly nejlepšími ve výkonnosti. V té zvítězil J&T Perspektiva P s výnosem 0,9 %. Naopak ISČS Sporoinvest skončil druhý od konce se ztrátou –0,01 %. Z peněžních fondů pro retailové klienty má však nejvyšší roční výkonnost, která dosahuje příznivých 2,57 % a je zde reálná šance, že se do konce roku dostane nad tříprocentní hranici.

Statistika UNIS a FEFSI

Čtvrtletní statistika Unie investičních společností rozhodně není důvodem k jásotu. Především novela zákona o DPH má na svědomí odliv peněz z fondů určených pro institucionální klienty a propad celkového majetku ve fondech na 105,9 mld. Kč na konci září z 114,4 na konci druhého čtvrtletí. Z fondů peněžního trhu odteklo celkem 9,08 mld. Kč, jedna miliarda korun ze smíšených fondů a čtvrtletí tak skončilo s pokelsem hodnoty aktiv ve fondech o 8,5 mld. Kč. Vyznamenaly se však akciové fondy, které po prvním a druhém čtvrtletí, kdy čisté prodeje činily 21 mil. Kč, resp. 78

Více článků o podílových fondech naleznete v naší specializované sekci ZDE

mil. Kč, přilákaly za období červenec až září celkem 355 mil. Kč čistých prodejů. Podíl akciových fondů na celkových aktivech v domácích fondech se zvýšil na 2,11 % (z 1,25 % v minulém čtvrtletí). Tento nárůst má spíš na svědomí nárůst hodnoty cenných papírů vfondů, než samotné čisté prodeje. Slabší výsledek tentokrát zaznamenaly dluhopisové fondy, které nasbíraly „pouze“ 1,04 mld. Kč, oproti 3,4 mld. korun ve druhém čtvrtletí a 4,3 mld. Kč v prvním.

Souhrnnou statistiku za celosvětové fondové odvětví zveřejnila Evropská federace investičních společností a fondů (FEFSI). I z ní je patrný nárůst majetku ve fondech vyvolaný růstem akciových trhů. Celosvětová aktiva ve fondech zrostla ke konci pololetí na 10 820 mld. EUR. Vzrostl především majetek v akciových fondech – z 3 670 mld. EUR na konci března na 4 143 mld. Kč na konci června.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČSOB Akciový Mix 3,19% ČPI Fond farmacie a biotech. 0,53% AKRO mezinárodní akciový 2,91% ČPI Fond ropného a energet. prům. 0,65% IKS fond světových indexů 2,40% ČPI Fond nové ekonomiky 0,78% Dluhopisové ČPI korp. dluhopisů 0,07% ISČS TRENDBOND -1,85% Živnobanka obligační fond -0,19% IKS Plus bondový -1,27% ČSOB nadační -0,25% ISČS BONDINVEST -0,53% Fondy fondů IKS fond fondů 2,96% ISČS GLOBALTREND 2,80% Peněžního trhu J&T PERSPEKTIVA P 0,93% ČPI OPF Peněžní -0,05% AKRO OBLIGACE 0,09% ISČS SPOROINVEST -0,01% ČSOB výnosový 0,04% Živnobanka Sporokonto 0,01% Smíšené ČSOB středoevroproský 2,12% ISČS Výnosový -1,04% AKRO mezinárodní balancovaný 2,05% 1.IN Fond bohatství -0,60% AKRO Český 1,79% ČSOB KVANTO Kombinovaný -0,20% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 115,0 IKS Dividendový -250,1 ISČS SPOROINVEST 62,4 IKS dluhopisový -41,1 IKS peněžní trh 48,3 J&T PERSPEKTIVA -38,3

Zdroj: UNIS ČR