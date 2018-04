Kde se optimismus bere a jak ho lidé ztrácejí

Investoři věří v úspěch svých investic a manažeři věří v úspěch svých vizí. Psychologii zkrátka najdete za vším.

Šťastné děti

Náladovost, agresivita, inteligence, ale už i věrnost nebo závislost na alkoholu jsou spojovány s určitými geny. Optimismus nebude výjimka a je zřejmé, že i on bude zčásti vrozený.

Opravdovým klíčem k optimismu je způsob interpretace vlastních úspěchů a neúspěchů. Optimisté jsou většinou od dětství vedeni k tomu, aby si uvědomovali své úspěchy a překonávali své prohry. Rodiče v nich zakotvují pozitivní očekávání a podrží je při neúspěších. Naproti tomu rodiče, kteří vsadili na kritiku a zdůrazňování chyb, vychovávají budoucí pesimisty.

Zkuste si to představit. Jak máte být pohodovým a sebejistým šéfem, když odmala slyšíte: "Ty to nikdy neuděláš správně. Podívej se na ostatní, jak to, že jim to jde, ale tobě ne!? Prosím tě, jdi od toho, nebo to zničíš!“ Takové věty se hluboko fixují a vytvářejí váš postoj k sobě a ke světu. Mimochodem pesimisté občas obhajují svůj postoj tím, že když se na nic netěší, nemůžou být zklamáni. Opak je však pravda. Měření prokázala, že pesimisté se mnohem hůře vzpamatovávají ze svých neúspěchů.

Neztratit šťastnou myšlenku

Ekonomická krize naplno ukázala sílu optimismu. Ve chvíli, kdy se začal optimismus ztrácet, začali investoři váhat. To vyděsilo trh, lidé přestali nakupovat, výrobní podniky ztratily zakázky a spirála krize se naplno roztočila.

Jak je možné někoho připravit o optimismus? Tím nejúčinnějším nástrojem je nezasloužená prohra. Je to jako ve sportu. Tým dokáže bojovat v oslabení a do posledního dechu, pokud má pocit, že je to fér hra a má naději na výhru. Jakmile jsou hráči přesvědčeni, že rozhodčí píská proti nim, ztratí odvahu i sílu. I investor pracuje s optimismem. Ví, že jeho investice je hra. Ví, že může vyhrát i prohrát. Co se však stane, když zjistí, že investoval do podvodu? Přestane investovat úplně.

Nezasloužené prohry a nefér jednání požírají optimismus. Naštěstí se optimisté dovedou rychleji než pesimisté vzpamatovat z ran, které inkasují. A tak můžeme optimisticky předpokládat, že bude lépe.

Text je ukázkou z připravované knihy Tomáše Vašáka s názvem Jak se nezbláznit.