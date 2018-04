Kde se vzaly tuzemské banky a jak přišly ke svým názvům

BAWAG Bank CZ, a. s.

Původní banka BAWAG byla založena roku 1922 v Rakousku a jedná se o zkratku Bank für Arbeit und Wirtschaft (Banka pro práci a hospodaření). V Česku působí od roku 1991. Jejím stoprocentním vlastníkem je zatím rakouská banka BAWAG PSK AG, ovšem vypadá to, že ji brzy koupí německá Landesbank Baden - Württemberg.



Citibank

Byla založena jako City Bank of New York (Městská banka New Yorku). V 19. století se stala největší bankou ve Spojených státech a v roce 1930 byla vyhlášena největší bankou na světě. Koncem 20. století se spojila Travelers Group a Citigroup Inc., čímž vznikla největší finanční instituce na světě. V ČR funguje Citibank od roku 1991.



Hlavním akcionářem Citibank Europe plc je Citibank Holdings Ireland Limited (holdingová společnost se sídlem v Irsku), která je 100% vlastněna společností Citibank Overseas Investment Limited (se sídlem v USA). Citibank se primárně v České republice orientuje spíše na bonitní klienty.



Česká spořitelna

Svou působnost začala jako banka v roce 1992. Jejím nejstarším předchůdcem byla Spořitelna Česká, která byla založena v roce 1825. V roce 1968 došlo k rozdělení na dva samostatné subjekty - Česká státní spořitelna a Slovenská státní spořitelna. V roce 2000 se Česká spořitelna stala členem středoevropské finanční skupiny Erste Bank, která je také většinovým vlastníkem Spořitelny (98 %). Česká spořitelna je naše největší banka, počet jejích klientů s nepodnikatelskými účty byl na konci března 2,9 milionu.



Československá obchodní banka

Banka vznikla v roce 1964, roku 1999 byla privatizována a majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank. V roce 2000 vzala ČSOB pod svá křídla klienty zkrachovalé banky IPB. Slovenská pobočka ČSOB byla oddělena počátkem letošního roku. Banka u nás v současnosti používá dvě obchodní značky - ČSOB a Poštovní spořitelna. V ČR je ČSOB druhou největší bankou co do počtu klientů.



GE Money Bank

General Electric založil geniální vynálezce Thomas Alva Edison. V roce 1890 sjednotil své rozmanité podnikání do společnosti Edison General Electric Company. Vznikla sloučením společnosti Thomson - Houston Company a různých dalších společností, které řídil Charles A. Coffin, bývalý výrobce bot z Massachusetts. 100% vlastníkem GE Money Bank je nyní americká společnost GE Capital International Holdings Corporation.



Komerční banka

Třetí největší banka na našem trhu - KB - u nás funguje od roku 1990. V roce 2001 byl státní podíl v KB odkoupen francouzskou společností Société Générale, která vlastní 60,35 %. Akcie KB jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha.

mBank

Název vznikl v roce 2000, kdy mBank začala svou činnost v Polsku. Písmeno "m" znamenalo mobilní, protože mBank v Polsku byla první bankou, která své služby nabízela po telefonu a internetu. mBank CZ je pobočkou BRE Bank SA (zal. v r. 1986), která je dále součástí finanční skupiny Commerzbank. V Polsku má tato banka téměř dva miliony klientů. Řadí se tak mezi deset největších internetových bank na světě. mBank přišla na český trh s bezpoplatkovou strategií, kdy její klienti neplatí za vedení účtu, platební karty, internetový přístup apod.



Poštovní spořitelna

Navázala na tradici, kterou vytvořila Poštovní banka za první republiky. Obnovená Poštovní banka oficiálně vznikla v roce 1991. Její současný název platí od roku 1995, kdy se dostala pod záštitu IPB. Po akvizici v roce 2000 funguje Poštovní spořitelna v rámci ČSOB, takže je stejně jako ona vlastněna finanční skupinou KBC Bank. Zajímavá je pobočková síť Poštovní spořitelny, protože její působiště naleznete nejen na obchodních místech, ale i na poštách, zastávkách MHD a skoro v každém malém městě u nás.



Raiffeisenbank

Zakladatelem Raiffeisenbank byl Freidrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Je tedy jasné, odkud jméno banky pochází. V roce 1862 pan Raiffeisen založil v Anhausenu první družstevní bankovní asociaci. V České republice je banka Raiffeisen od roku 1993. Banka je majoritně vlastněna skupinou Raiffeisen. 7.července byla úplně dokončena integrace eBanky a Raiffeisenbank. Tím, že zanikla eBanka, už nemáme žádnou opravdu českou banku. Jméno eBanka nadobro zmizelo z bankovních trhů. Přečtěte si o konci eBanky.



UniCredit Bank

Zahájila své aktivity na českém trhu v roce 2007. Banka je součástí mezinárodní skupiny UniCredit Group. Počátky současné skupiny UniCredit Group sahají až do roku 1473, kdy byl založen bankovní dům Rolo Banca. V roce 2005 došlo ke spojení s německou skupinou HVB a italskou bankou Capitalia. UniCredit také koupil Živnostenskou banku, která u nás byla od již za první republiky.



Volksbank

Banka vznikla původně v Rakousku a název v doslovném překladu znamená "lidová banka". Majoritním vlastníkem je Volksbank International AG se sídlem ve Vídni, která má jejích 98,14 %. U nás banka působí od roku 1993, avšak Volksbank AG jako společenství úvěrových institucí byla v ČR založena již v roce 1922.