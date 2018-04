Kde si můžete půjčit peníze

Kontokorent

Kontokorent je možnost jít na běžném účtu do minusu. Slouží k překlenutí krátkodobého finančního nedostatku, třeba když nemáte ani korunu a do výplaty je ještě týden. Kontokorent je revolvingový, to znamená, že ve chvíli, kdy dluh vyrovnáte, můžete peníze čerpat znovu. Automaticky se splácí z plateb, které vám na účet přijdou, a je úročen pouze po dobu, kdy jste v minusu.

Výše: až do 200 000 korun

až do 200 000 korun Úroky: 10 až 18 % ročně

10 až 18 % ročně Splatnost: do 6 až 12 měsíců

do 6 až 12 měsíců Největší riziko: Když překročíte povolený limit, banka si naúčtuje vysoké penále – až 30 procent z přečerpané částky.

Kreditní karta

Kreditku vám může vydat jednak banka, ale ve spolupráci s ní také splátková společnost, případně obchodník. Na kartě je nastaven úvěrový limit, který můžete čerpat. Pokud dluh splatíte během takzvaného bezúročného období, nepočítají se úroky. Pokud bezúročné období nedodržíte, za úvěr zpravidla zaplatíte víc než za jakýkoli jiný.

Výše: 20 000 až 500 000 korun

20 000 až 500 000 korun Úroky: 18 až 30 % ročně (pozor banky uvádějí lépe vypadající měsíční úroky)

18 až 30 % ročně (pozor banky uvádějí lépe vypadající měsíční úroky) Splatnost: 45 až 55 dnů

45 až 55 dnů Největší riziko: Při výběru z bankomatu bezúročné období neplatí, úroky naskakují už v okamžiku výběru.

Spotřebitelské půjčky v bance

Pokud si peníze půjčíte na konkrétní věc, je to levnější, ale musíte doložit, že jste prostředky na daný účel skutečně využili. U neúčelové půjčky bývá úrok vyšší o 1 až 2 %. Vedle úroků banky počítají i poplatek za vyřízení a správu úvěru, některé vyžadují, aby si u nich dlužník otevřel běžný účet. To vše půjčku prodražuje.

Výše: obvykle od 15 000 korun

obvykle od 15 000 korun Úroky: 7 až 15 % ročně

7 až 15 % ročně Splatnost: 6 měsíců až 6 let

6 měsíců až 6 let Největší riziko: Půjčky jsou snadno dostupné, pokud si jich naberete víc najednou, hrozí problémy se splácením.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, půjčené peníze můžete utratit libovolně. Úroková sazba bývá o něco vyšší než u hypoték na bydlení, ale nižší než u spotřebitelských úvěrů. Riziko pro banku je vyváženo tím, že za půjčku ručíte nemovitostí. Počítejte s relativně vysokými poplatky za schválení žádosti a za vedení účtu. Výhodou je delší splatnost, až 30 let.

Výše: obvykle od 150 000 Kč (podle hodnoty nemovitosti)

obvykle od 150 000 Kč (podle hodnoty nemovitosti) Úroky: od 6 % ročně

od 6 % ročně Splatnost: 3 až 20 let

3 až 20 let Největší riziko: Když nebudete půjčku splácet, riskujete, že vám banka zabaví nemovitost.

Splátkový prodej

V jakémkoli větším obchodě můžete pořídit zboží na úvěr od splátkové společnosti – třeba Multiservisu, Home Creditu nebo Cetelemu. Vyberete si, předložíte doklady, zaplatíte první splátku, a vybrané zboží si odnesete domů. U levnějšího zboží ani nemusíte mít potvrzení příjmu. Tyto úvěry jsou dražší než bankovní půjčky, při včasném splacení ale mohou být i bez navýšení.

Výše: 3 000 až 100 000 korun

3 000 až 100 000 korun Úroky: 0 až 25 % ročně

0 až 25 % ročně Splatnost: 4 až 50 měsíců

4 až 50 měsíců Největší riziko: Pokud dluh zaplatíte třeba jen o den později či vám bude chybět stokoruna, napočítají vám vysoké úroky.

Rychlé půjčky

Jde o „půjčky do domu“, jaké nabízí například Profireal nebo firmy, které své služby inzerují třeba na pouličních sloupech. Zaměřují se hlavně na klienty, kteří mají nějaký „škraloup“ v úvěrovém registru a banka jim nepůjčí. Vyšší riziko si však nechají ná-ležitě zaplatit. I jiné podmínky bývají problematické. Třeba AZ-Finance nabízí úvěr až 30 tisíc, jenže se zajištěním nemovitostí.