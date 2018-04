Kde si půjčit nejvýhodněji: 2. díl

Úvěry od splátkových společností

Stejně jako minule se i dnes budeme věnovat úvěrům neúčelovým. Nejdříve se zaměříme na tři největší splátkové společnosti v České republice – GE Capital Multiservis, Cetelem a Homecredit. Získat úvěr od těchto společností bývá jednodušší než v bance – požadovaných dokladů bývá míň a rovněž flexibilita a rychlost poskytování úvěrů na splátky bývá větší. Platí se za to ovšem vyšší cenou, měřenou RPSN (roční procentní sazbou nákladů). Ta je v naprosté většině případů značně vyšší, než pokud byste využili bankovního spotřebitelského úvěru. Dále je problém, že hlavním zaměřením bývá poskytování úvěru na konkrétní zboží.

GE Capital Multiservis nenabízí bezúčelový úvěr – musíte mít vybrané zboží, které pak úvěrem od této společnosti financujete. Homecredit přišel s hotovostní půjčkou, kterou lze získat na každé poště, rychle a bez dokladů o příjmu či zajištění – stačí občanský průkaz a vyplněná žádost. Půjčka je ovšem omezena horní hranicí ve výši 20 000 Kč. Jedinou společností, která má ve své nabídce produkt, který by se svým charakteristikám dal přirovnat k bezúčelovým spotřebitelským úvěrům bank, je společnost Cetelem. Její osobní půjčka (bez předložení dokladů o jejím účelu) je omezena horní hranicí 100 000 Kč a dobou splácení 3 roky. Podmínkou poskytnutí je kromě občanství ČR a věku 18 – 60 let předložení potvrzení o výši příjmu, originál výpisu z bankovního účtu. Dále je nutno být klientem Cetelem.

Úvěry od splátkových společností + - - flexibilita, rychlost vyřízení, méně požadavků na klienta(dosažitelnost), možno financovat i nižší částky - vysoká RPSN, úvěry jsou založeny spíše účelově

Nákupní úvěrové karty

A co nákupní úvěrové karty splátkových společností? Ty jsou rovněž určeny především k úhradám zboží v určených prodejnách. Kartou Aura (Cetelem) nelze dosud vybírat z bankomatu (hotovost lze však od obdržení karty vybrat na pobočkách Volksbank nebo zaslat na adresu držitele), O.K. Karta (GE Capital Multiservis) vám výběr hotovosti (z bankomatu i na pobočce GE Capital Bank) umožní až po čtyřech měsíčních splátkách nakoupeného zboží. Yes kartu získá pouze zákazník Homecreditu, nebo o ni může požádat každý při nákupu zboží v hodnotě nad 3333 Kč na splátky. Vybírat z bankomatu pak lze ihned po získání PINu, který zákazníkům obdrží 14 dní po uzavření smlouvy. Výběry v hotovosti jsou omezeny min. hodnotu u karty Aura (1 000 Kč) a O.K. (500 Kč pro výběr z bankomatu, 1 500 pro výběr na pobočce). Hotovostní výběry jsou drahé – pohybují se v řádech desítek korun (minimální poplatek za výběr Yes kartou z bankomatu je dokonce 85 Kč). Přesto například GE Capital Multiservis hlásí neustálý nárůst výběrů O.K. kartou.

Karta Počet akceptačních míst (cca) Aura 3500 prodejen s logem Aura O.K. 6000 prodejen s logem O.K. Yes 4000 prodejen s logem Yes + prodejny, které přijímají karty Maestro (cca 22 700 prodejen v ČR)

Kolik tyto karty stojí? Platí za měsíční vedení úvěrového účtu, dále za výpisy (viz tabulka). Ve kterých obchodech lze nákupními úvěrovými kartami platit? Počet akceptačních míst se liší; z jejich výčtu vyplývá, že jedinou univerzálně použitelnou kartou je karta Yes, která je díky logu Maestro akceptovatelná v obchodech s tímto logem. Navíc je jako jediná použitelná plně i v zahraničí (O.K. karta je výhradně domácí, použitelnost karty Aura se Českou a Slovenskou republiku).

Bankovní kreditní karty

Mnohem univerzálnější než nákupní úvěrové karty jsou pochopitelně bankovní kreditní karty. Nabídky jednotlivých bank se liší podmínkami (získání karty, délka bezúročné období, úvěrové limity apod.), stejně jako poplatky a úročením. Liší se ale i různými bonusy (pojištění v ceně karty či různé slevy). Jejich velkou výhodou je bezúročné období – pokud klient splatí vypůjčenou částku v tomto čase, činí úroková sazba 0%. Bezúročné období se u většiny bank vztahuje pouze na bezhotovostní operace (tedy platbu kartou). Dvě banky vyšly klientům v tomto aspektu vstříc a bezúročné období u nich platí i pro hotovostní operace (Komerční banka, ČSOB).

Kartami lze samozřejmě vybírat hotovost. Částky, které za výběr zaplatíte, mohou ovšem dosáhnout značné výše (viz tabulka). Navíc se na výběry, jak již bylo řečeno, ve většině případů nevztahuje bezúročné období.

Instituce (karta, úvěrový rámec) Min. úrok. sazba (roční) Roční vedení karty (vč. výpisu) Výběr z bankom. dané banky Délka bezúr. období Minimální výše měsíční splátky Citibank (stříbrná karta: min. 18 tis. Kč) 26,40% 1 000 Kč 3% z vyb. částky, min. 70 Kč 51 dní 5% vyčerpané částky, min. 200 Kč ČSOB, Poštovní spořitelna (15-250tis.) 19,20%*/21,6 400 Kč 5 Kč + 1% z vybír. částky 45 dní 10% vyčerpané částky Česká spořitelna (Kredit+Visa Classic, MC Partner: 20-149 tis.) 19,80% 300 Kč 6 Kč 45 dní 5% vyčerpané částky HVB Bank (Visa Classic: 10-180 tis.) 23,40% 864 Kč 60 Kč 45 dní 10% vyčerpané částky, min. 500 Kč Komerční banka (20-100tis.) 22,80% 986 Kč*** 1%, min. 20 Kč 45 dní 10% vyčerpané částky Živnost. banka (Visa creit Classic:10-50 tis.) 15,40% 960 Kč 30 Kč 45 dní 10% vyčerpané částky, min. 500 Kč Aura karta (10-60 tis.) 23,76 300 nelze 0 5 % úvěr.rámce O.K. karta (10-75 tis.) 22,68 (19,8)** 480 39 Kč 0 5% úvěr.rámce Yes karta (10-30 standardně, max.100tis.) 26,64 324 1%, min. 85 Kč 0 4% úvěr.rámce CCS Kredo (5-70 tis.) 22,68 504 45 Kč + 0,5% 45 dní 10% vyčerp.částky nebo 3% úvěr.rámce(v obou příp. min.300Kč) Vysvětlivky: *pro klienty s účtem, ** úroková sazba 19,8 %platí pro klienty s účtem u GE Capital Bank; ; *** první výběr v měsíci je zdarma; **** při uzavření smlouvy jinak než přes internet činí poplatek za poskytnutí úvěru 1,5% úvěrového rámce

Výše úvěrového rámce závisí na bonitě klienta. Podmínky pro získání kreditních karet se liší mezi bankami i jednotlivými karetními produkty. Běžný účet zřízený ve vydávající bance jako nutnou podmínku získání kreditní karty požaduje pouze Komerční banka, Živnostenská banka a Česká spořitelna (ta ovšem pouze v případě karet zlatých). Další podmínky se obvykle týkají čistého měsíčního příjmu (od 9 tisíc Kč), někdy také ve spojení s dobou strávenou v současném zaměstnání či požadavku pevné telefonní linky domů (Citibank). Požadováno může být i vedení účtu v bance po určitou dobu (Živnostenská banka). Některé banky nemají minimální čistý měsíční příjem stanoven a klienti procházejí scoringovým hodnocením (Komerční banka, ČSOB, Poštovní spořitelna).

Uvedena je rovněž nebankovní kreditní karta CCS Kredo (s logem společnosti Mastercard). Jedná se o domácí elektronickou kreditní kartu vydávanou společností CCS. Obsahuje v sobě jednak prvky nákupních úvěrových karet (nižší úvěrový limit), tak kreditních karet bankovních (existence bezúročného období, požadavek minimálního čistého platu).

Jaké je srovnání bankovních kreditních a nákupních úvěrových karet? Oba druhy nabízejí oproti spotřebitelským úvěrům či kontokorentu poněkud dražší úvěr (vyšší úroková sazba). Roční poplatek nebankovních karet za vedení je zpravidla nižší než u bankovních a úroková sazba vyšší (existují však výjimky). Úvěrový limit je spíše nižší. Hlavní nevýhodou oproti bankovním kreditním kartám je absence bezúročného období (výjimkou je CCS Kredo). Karty Aura a O.K. mají také několikrát nižší počet akceptačních míst. Fakt, že je u nákupních úvěrových karet placena stále stejná částka bez ohledu na čerpaný úvěr, je výhodou diskutabilní (výhodné je toto splácení spíše u čerpání vyšších částek). Plusem bude obvykle větší dostupnost těchto karet. Nákupní úvěrové karty vás navíc nic nestojí v případě, že úvěr nevyužíváte. Mohou být tedy i jakousi neplacenou rezervou.

Ve výčtu jsme úmyslně pominuli charge karty – karty umožňující čerpat úvěr, který ovšem musí být do měsíce splacen. Jsou tedy určeny k překlenutí krátkého období nesouladu mezi příjmy a výdaji.

Nákupní úvěrové karty (versus bankovní kreditní karty) + - - větší dostupnost, zpravidla nižší roční poplatek, v případě nevyužívání nulový poplatek - absence bezúročného období, zpravidla vyšší úroková sazba, obvykle nižší úvěrový limit, nižší počet akceptačních míst (O.K., Aura karta)

Co si myslíte o úvěrech, které nabízejí splátkové společnosti? Vlastníte nějakou nákupní úvěrovou kartu, nebo dáváte přednost kreditní kartě od banky? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.