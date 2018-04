Kde si půjčit nejvýhodněji

Spotřebitelský úvěr

Jednou z cest, jak financovat své potřeby při nedostatku úspor, je využití spotřebitelského úvěru. Ten lze čerpat jako účelový (dokládáte účel čerpání peněz – nákup automobilu, pozemku i spotřebního zboží či např. financování studia), nebo neúčelový. Pro širší použitelnost se v dalším textu zaměříme na úvěry neúčelové. Ty bývají dražší než účelové, úroková sazba je pro ně vyšší. Doba splácení i výše bývají rovněž více omezeny než u účelových úvěrů.

Obecně platí, že lepší podmínky získání půjčky bude mít žadatel zpravidla ve své bance, kde znají jeho finanční historii. Zejména administrativa vyřizování by neměla být tak náročná, jako když přijde žadatel „z ulice“. Kladná finanční historie klienta se samozřejmě promítne i do nižších úroků, stejně jako případné ručení další osobou. Až na výjimky však banky finanční historii nevyžadují jako nutnou podmínku. Jednoduše řečeno, nežádají, abyste u nich měli již nějakou dobu veden běžný účet. Většina z nich ale po vás jeho založení bude chtít spolu s přidělením úvěru, což půjčku poněkud prodražuje.

Jaké jsou hlavní kvality a nedostatky spotřebitelských úvěrů? Patrně největší předností je cena. Ačkoli do ní vedle samotné úrokové sazby vstupuje ještě celá řada poplatků, jako je poplatek za získání úvěru, za správu úvěru atd., stále bývá spotřebitelský úvěr od banky dramaticky levnější než úvěr od splátkové společnosti nebo dokonce úvěr z kreditní karty. Nevýhodou je netransparentnost úrokových sazeb – většina bank uvádí pouze jejich minimální výši. Té však dosáhne málokdo a konkrétní výše úroků bývá značně individuální. Díky množství a různorodosti poplatků je lepším měřítkem ceny (výhodnosti) při porovnávání spotřebitelských úvěrů RPSN (roční procentní sazba nákladů). Do té je jsou kromě úrokové sazby zahrnuty právě i všechny náklady s úvěrem spojené.

Nedostatkem (zejména oproti splátkovým společnostem) je proces schvalování úvěru a nároky kladené na klienta. Rychlost schvalování se nyní některé banky snaží vylepšit, stejně jako servis s půjčkou spojený (speciální telefonické linky fungující nepřetržitě, kde klient získá přehled o výši půjčky, kterou by mohl získat). Banky vyžadují při žádosti obvykle vedle předložení dvou dokladů totožnosti, výpisu z běžného účtu a někdy také dokumentů, potvrzujících skutečné místo vašeho bydliště (účet za telefon, SIPO apod.), rovněž doklad o výši příjmů. Dále můžete narazit na speciální požadavky bank, jako jsou například dvě pevné telefonní linky (GE Capital Bank). Může jít o podmínky, které vyřadí z úvěrového procesu i jinak dostatečně bonitní klienty. Některé banky mají dále určenu minimální čistou mzdu, pod kterou úvěr prostě nedostanete.

Co může být dále problém, je výše úvěru. Pokud si totiž hodláte půjčit úvěr pod dvacet tisíc korun, dost často narazíte. Minimální hranice, od které banky spotřebitelské úvěry poskytují, se totiž pohybuje od dvaceti do padesáti tisíc. Hodláte-li si však půjčit více peněz, je pro vás spotřebitelský úvěr vhodný. Například v České spořitelně není horní hranice úvěru omezena, záleží na požadavcích a samozřejmě především bonitě klienta. Je nutné počítat s tím, že při vyšší úvěrech (již např. od 70 000 Kč) bude banka vyžadovat nějakou formu ručení.

Srovnání nabídek neúčelových bankovních úvěrů naleznete v následující tabulce:

Banka Výše úvěru (v Kč) Úroková sazba Poplatek za zpracování (poskytnutí) úvěru Poplatek za vedení či správu úvěrového účtu Nutné zřídit účet u banky? Citibank (Osobní půjčka) 20 tis. - 1 mil. není uváděna* 0 89 Kč/měsíc (1068 Kč/rok) ne Česká spořitelna (Hotovostní úvěr) není omezena min. 9,5 % 0,2%, min. 400, max. 7000 Kč 500 Kč/rok ne ČSOB (Spotřebitelský úvěr neúčelový) 20 - 150 tis. 12,90% 1%, min. 500, max. 3 500 Kč 0 ano eBanka (Spotřebitelský úvěr) 50 - 500 tis. od 8,8 % 0,2%, min. 500, max. 1000 Kč 50 Kč/měsíc (600 Kč/rok) ano GE Capital Bank (Osobní půjčka Expres) 30 - 150 tis.** 9,9 % - 16,9 % 1%, min. 500 Kč 40 Kč/měsíc (480 Kč/rok) ano HVB Bank (Spotřebitelský úvěr - hotovostní) 50 - 250 tis. 10 - 14,9 % 1%, min. 500 Kč + 200 Kč za posouzení žádosti 0 ano Komerční banka (Osobní úvěr) 50 - 500 tis. min. (podle splatnosti) 8,51 - 12,49 % 800 Kč + 0,3%, max. 5 000 Kč 80 Kč/měsíc (960Kč/rok) ano Poštovní spořitelna (Spotřebitelský úvěr neúčelový) 20 - 150 tis. 12,90% 1%, min. 300, max. 3 500 Kč + 50 Kč za podání žádosti 0 ano Raiffeisenbank (Rychlá půjčka) 20 tis. - 1 mil. od 8,8 % 0 80 Kč/měsíc (960Kč/rok) ne Živnostenská banka (Spotřebitelský úvěr neúčelový) 50 - 150 tis. od 8,8 % 0,3%, min. 500 Kč*** 50 Kč/měsíc (600 Kč/rok) ano * RPSN: 20-99 tis.: 21,37%, 100-199 tis.: 18,63%; ** až 150 tisíc mohou získat klienti GE Capital, pro ostatní je to maximálně 75 tisíc; *** při dočerpání úvěru do 1 měsíce včetně od podpisu smlouvy





Spotřebitelský úvěr + - nižší úroková sazba

možnost získat vyšší částky vyšší nároky na klienta, jeho bonitu

někdy může být přidělení úvěru pomalejší

Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr představuje neúčelovou, pravidelnou půjčku určenou především k překlenutí doby, kdy se vám nedostává vlastních financí. Jde o možnost přečerpat běžný účet do záporných hodnot. Úvěr nabízí téměř všechny větší banky, výjimku tvoří pouze Citibank. Jednotlivé banky pak kontokorent nabízejí buď jako samostatný produkt, který je možné si pořídit k účtu, nebo automaticky jako součást balíčku služeb. V druhém případě většinou ani nesledují vaši bonitu a získání kontokorentu je snazší, čemuž ovšem odpovídá také výše prvotní výše úvěrového rámce. Po dobrých zkušenostech vám pochopitelně může banka za nějaký čas váš úvěrový rámec zvýšit. Některé banky vyžadují před přidělením kontokorentu například potvrzení příjmů od zaměstnavatele nebo daňové přiznání spolu s dokladem o zaplacení daně z příjmu u podnikatelů. Množství požadovaných dokladů se liší, některým bankám postačí k rozhodnutí, zda kontokorent poskytnou a v jaké výši, pouze historie běžného účtu.

Jaká bývá cena kontokorentu? První poplatek, který můžete pocítit, požadují některé banky za samotné zřízení. Jeho výše činí nejvýše 250 korun, ovšem některé banky jej nepožadují vůbec. Tento poplatek je jednorázový, a tak nehraje v ceně kontokorentu až tak významnou roli. I další poplatek – tentokrát za vedení úvěrového účtu ke kontokorentu (pokud je vyžadován), bývá nižší než u spotřebitelských úvěrů. O to důležitější je výše úrokové sazby. Ta se v současné době pohybuje přibližně na stejné hladině jako úrok spotřebitelských úvěrů (v průměru činí úrok kontokorentu 13,7%). Nejnižší úrokovou sazbu nabízí Živnobanka spolu s ČSOB, nejvyšší pak Komerční banka (až 19,8 %). Výše zmíněné sazby a poplatky jednotlivých bankovních ústavů naleznete v následující tabulce:

Banka max. výše v Kč úrok v % poplatek za zřízení vedení splatnost Citibank - - - - - ČSOB (Osobní konto Plus) 750 tis. 1 3M PRIBOR(2,26)+8 0 Kč 0 Kč 12 měsíců ČS (Výhodný program) 100 tis.2 12,9 0 Kč 0 Kč 12 měsíců eBanka (Osobní účet) 150 tis. 13 200 Kč 0 Kč 180 dnů GE Capital Bank (Genius) 100 tis. 16 250 Kč 0 Kč neudána 7 HVB Bank(konto Komfort) 50 tis. 3 14 250 Kč 15 Kč 12 měsíců Komerční banka (Ideal konto) 50 tis. 19,84 200 Kč 0 Kč 180 dnů Poštovní spoř. (Program Klasik) 20 tis. 5 12 200 Kč 0 Kč 12 měsíců Raiffeisenbank (Kompletkonto Start) 50 tis. 12,8 0 Kč 20 Kč 12 měsíců Volksbank (Běžný účet) 60 tis. 10,5 - 14 0 Kč 25 Kč* 12 měsíců Živnobanka (Běžný účet) 100 tis.6 od 10,3 200 Kč 20 Kč 12 měsíců

1) do 100 000 Kč banka nevyžaduje zajištění

2) při splnění podmínek ČS lze poskytnout až 300 000; do 70 000 Kč při splnění podm. bez zajištění

3) 50 000 - standardně bez zajištění, se zajištěním až 250 000, individuálně i více

4) nezajištěný povolený debet

5) zvýšený až 750 000 Kč

6) do 50 000 bez zajištění

7) splatnost není dána, pouze podmínka měsíčního obratu ve výši min. 1/2 úvěrového rámce

* vypočítaná cena: za vedení běžného účtu s kontokorentem platí klient měsíčně 50 Kč; samotné vedení účtu stojí 25 Kč/měsíc

Vedle ceny úvěru pro vás může být také velice zásadní výše úvěrového rámce kontokorentu. Právě ta se přitom mezi jednotlivými bankami dosti významně liší (50 000 Kč u Raiffeisenbank, až 750 000 Kč v případě ČSOB). Na tuto udávanou výši však nemůžete spoléhat. Na tři čtvrtě milionový kontokorent byste totiž museli dosahovat gigantických příjmů.

Limitem možného přečerpání kontokorent trochu pokulhává například za nákupními úvěrovými kartami. Zatímco nákupní úvěrové karty nabízejí úvěr až ve výši 70 tisíc korun bez jakéhokoli zajištění a závislosti na bonitě klienta, kontokorent tak štědrý většinou není. Banky často umožní jej čerpat pouze do výše dvojnásobku čistého příjmu nebo jen do výše příjmu.

Kontokorent + - nižší úroková sazba

okamžitá využitelnost (neočekávané výdaje)

nižší poplatky než u spotřebitelských úvěrů

splacení nutné obvykle 1x za rok obvykle nižší částka úvěru

je vázán na běžný účet

Další možností získání úvěru od banky je využirtí kreditních karet. O karetních úvěrových produktech a možnostech splátkového prodeje bude druhý díl našeho seriálu o úvěrech.

