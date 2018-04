Kde vám není platební karta nic platná

Nelze předpokládat, že by bezhotovostní platební styk zcela vytlačil hotovostní v nějakém krátkodobém horizontu, nicméně takové tendence dlouhodobě jsou. Nákupy čehokoliv i platby za rozličné služby si pomalu zvykáme provádět platební kartou, čímž se vyhýbáme nutnosti alespoň základního umění ověřovat pravost bankovek a jejich případnému zdlouhavému přepočítávání. Ovšem i v dnešní době s tímto „plastovým“ přístupem k účtu všude neuspějete.



S kartou na drobné nákupy a služby? Pomůže elektronická peněženka

U nákupů vyžadujících menší objem finančních prostředků (např. nákup pečiva, periodik v trafice, pořízení lístků na MHD, léků v lékárně, opravy obuvi, registrační poplatek v knihovně, krátkodobé parkovné apod.) zpravidla převažují úhrady v hotovosti nad jiným způsobem placení. Jen velmi těžko si také asi dokážeme představit realizaci plateb platební kartou v zastavárně. Co však už dnes spíše zaskočí, je skutečnost, že některý obchodní řetězec jednoduše platební kartu jako platební prostředek neakceptuje (např. Kaufland).

Pokud máte raději než mince v kapse schovanou platební kartu, nezoufejte. Úlohu zprostředkovatelů drobných plateb zmiňovaného charakteru přebírají už nyní v některých městech tzv. elektronické peněženky. Nedávno se objevila Plzeňská karta, která kromě plateb za dopravu zprostředkuje úhradu vstupného do ZOO a botanické zahrady v Plzni, či platby za různé sportovní aktivity. Kromě placení těchto malých položek však umí mimo jiné i svému majiteli např. také zajistit rezervaci vstupenek do městského divadla.

Podobnou cestou vykročilo i hlavní město Praha s nabídkou jednotných plateb za podobné služby, jak je tomu v případě Plzeňské karty. Karta ponese název karta Pražana a navíc by měla obsahovat i tzv. elektronický podpis.

Platba kartou ve veřejné správě? Začíná být realitou

Rozličné správní poplatky, jejichž platby se v pravidelných intervalech opakují, již velká část klientů bank hradí prostřednictvím některé z forem přímého bankovnictví. Úřad totiž nutnost úhrady takového poplatku obvykle poplatníkům připomíná rozesíláním složenek. Můžete však zajít na příslušný úřad a provést úhradu v hotovosti přímo na jeho pokladně. Tam se již lze setkat s nabídkou platit buď hotově, nebo použitím platební karty. V současnosti však převažují v nabídce těchto bezhotovostních služeb větší obce a jejich úřady nad menšími.

Nemusíte však využívat pouze těchto „úředních“ pokladen, můžete potřebnou platbu učinit u přepážky České pošty. Ovšem tam už se platbě v hotovosti rozhodně nevyhnete.

Na pokuty s platební kartou: Jen někde

Bohužel ani v současné době není všude možné policií vyměřenou pokutu zaplatit pomocí platební karty. Výjimky potvrzující toto „pravidlo“ však mohou využít ti, kteří se přestupku dopustí a pokutu jim vyměří v Praze nebo ve Středočeském kraji. Zde totiž probíhá až do konce letošního roku zkušební provoz k ověření, zda bude ze strany řidičů dostatečný zájem o placení pokut přímo na místě přestupku právě použitím platební karty.

Nemá-li řidič u sebe dostatečnou hotovost, existuje i dnes jiná varianta. Policista může samozřejmě vystavit blok se složenkou nezaplacenou na místě. Ovšem s novelizací zákona o provozu na pozemních komunikacích výrazně ubylo přestupků, které může policista na místě spáchání přestupku vyřešit okamžitě a pokutu udělit. O výši případné sankce následně rozhoduje příslušný správní orgán. Na některých obecních úřadech, či magistrátech pak již kartou zaplatit můžete, ovšem zase – pouze na některých.

Složenku s pokutou vyměřenou policistou na místě přestupku lze uhradit také na poště nebo na dopravním inspektorátu. Obě varianty však směřují opět k nutnosti mít u sebe hotovost.



Balíček na dobírku? Připravte si hotovost

Jistě to také dobře znáte. Jdete si na poštu např. pro balíček zaslaný na dobírku a spoléháte na to, že zaplatit platební kartou je zcela běžnou záležitostí. Bohužel vás však pracovnice u okénka uvede do „reality“ – tady potřebujete hotovost. Proč vlastně až doposud není možné na poště zaplatit platební kartou? Jako hlavní důvod uvádí Česká pošta chybějící finanční zdroje.

Nicméně se pošta přeci jen touto problematikou zabývá a pohrává si se dvěma možnými variantami budoucího řešení. První alternativou je „standardní“ platba kartou tak, jak ji známe např. z obchodu. Tou druhou je zavedení tzv. „obslužného bankomatu“. Proces samotné platby by pak vypadal tak, že si „vyberete“ pouze hotovost potřebnou pro kompletní zaplacení požadované služby. Tato částka by ovšem nebyla vydána v hotovosti, ale došlo by k automatické úhradě příslušné služby.

Bez mincí a bankovek, jak se zdá, se ještě dlouhou dobu nedokážeme obejít. Platební karty nám však velmi ulehčují život a používání karty k platbám nám zpravidla pomáhají snižovat poplatky, které jsme nuceni platit bankám za jejich služby. Platba kartou, na rozdíl od výběru hotovosti, totiž nebývá zatížena poplatkem.