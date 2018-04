Kde vám poradí s volbou studia i povolání

Informační aporadenská střediska (IPS) jsou zaměřena speciálně na volbu povolání, a to především pro mládež, žáky a studenty. Jejich cílem je poskytnout zejména žákům základních a středních škol maximum údajů, které potřebují k rozhodování o svém budoucím zaměstnání, a poradit, který obor by pro ně byl nejvhodnější. Služby IPS využívají i dospělí, kteří potřebují pomoc či radu, například při změně zaměstnání. Klienti mohou kombinovat samostatné využívání informací s použitím poradenských služeb. "Od začátku letošního roku navštívilo naše poradenské středisko přes 2000 lidí. Informace poskytujeme nejen studentům a mladým lidem, ale třeba i maminkám na mateřské dovolené, které si chtějí doplnit vzdělání, dodělat maturitu a podobně," uvádí Marie Straková, vedoucí odboru poradenství a rekvalifikace Úřadu práce v Lounech.Všechna informační a poradenská střediska mají k dispozici aktuální informace o síti středních, vyšších a vysokých škol v České republice, údaje o studijních a učebních oborech. Své klienty informují o podmínkách a průběhu přijímacího řízení a požadavcích na jednotlivé obory. Sledují také možnosti uplatnění absolventů jednotlivých směrů v praxi, to znamená, že vědí o situaci na trhu práce v příslušném regionu i v celé republice. Pracovníci informačních středisek se zabývají i podmínkami a možnostmi rekvalifikací nebo pomáhají hledat řešení při přestupech mezi školami, změně studia atd. Pro pomoc při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru nabízejí ve střediscích využití samoobslužných počítačových programů. Oblíbené jsou testy zájmu, zakončené vyhodnocením a výběrem vhodných profesí, a různé psychologické testy. Pracovníci středisek samozřejmě klientům poradí při ovládání počítačů nebo jiné techniky.V IPS máte možnost zhlédnout krátké videoklipy dokumentující základní pracovní náplň některých profesí a ilustrující různá pracovní prostředí. Zájemci se mohou seznámit s podrobným popisem povolání a se vším, co s ním souvisí, například zdravotními požadavky na různé profese. K nahlédnutí jsou i učební a studijní plány se seznamy všech předmětů, které je třeba na cestě k vybrané specializaci zvládnout. Díky materiálům, které střediska shromažďují, si děti i dospělí mohou udělat představu o tom, co jaká profese obnáší a jak těžké je připravit se na ni. Prostřednictvím IPS zjistíte i to, jestli naleznete školu s požadovaným oborem v místě bydliště."Střediska mají dohody se základními školami a organizují motivační besedy o volbě povolání pro žáky devátých tříd," říká Helena Vojtášková z Národního informačního střediska pro poradenství. Profesní poradci ze středisek chodí každoročně na podzim na třídní schůzky žáků vycházejících ze základní školy a informují rodiče o možnostech bezplatného poradenství. Pro studenty a učně v posledním ročníku se pořádají besedy zaměřené na problematiku vstupu do zaměstnání. Informační a poradenská střediska také pravidelně spolupracují s výchovnými poradci na školách. Zpravidla v listopadu každého roku pořádají střediska výstavy vzdělání (burzy škol) určené pro žáky devátých tříd. Tyto akce jsou jedinečnou příležitostí získat maximum informací o všech školách v regionu.