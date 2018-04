Kde všude se v České republice dá studovat novinářství?

* Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel. 22112111. V Praze se letos otevírá bakalářské tříleté studium žurnalistiky a magisterské dvouleté studium masové komunikace a žurnalistiky. Přihlásilo se kolem 1400 uchazečů, přijímá se 50 až 60 na bakalářské studium a 35 na magisterské.* Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, katedra mediálních studií a žurnalistiky, Gorkého 7, Brno, tel. 05/41615111, http://www.muni.cz/soc V Brně se studují v tříletém prezenčním bakalářském programu mediální studia a kombinují se s historií, s mezinárodními vztahy a evropskými studii, s politologií, portugalštinou, psychologií, sociální politikou a sociální prací a sociologií. Letos se tam uchází o studium 901 uchazeč, z nichž se bude letos přijímat 45 do bakalářského a 15 do magisterského programu.* Filozofická fakulta Univerzity Palackého - katedra žurnalistiky, Wurmova 7, Olomouc, tel.068/563 3036 nebo 5633471. V Olomouci se dá studovat prezenčně v pětiletém dvouoborovém magisterském programu v libovolné kombinaci oboru s filologií, divadelní vědou, filmovou vědou, filozofií, historií a sociologií. Katedra žurnalistiky organizuje i distanční studium ve tříletém bakalářském oboru. Na distanční (dálkové) dvouoborové studium se dostane 40 ze 112 přihlášených, k dennímu magisterskému studiu 30 ze 437. Základní informace o přijímacím řízení jsou fakulty povinna zveřejnit nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podání přihlášky. Formulář uchazeč obdrží na vysoké škole nebo jej zakoupí v prodejnách tiskopisů. Obě mimopražské fakulty pořádají den otevřených dveří. Poplatek za přijímací řízení činí v Brně 550 Kč, v Praze 500 Kč a v Olomouci 450 Kč. Přijímací řízení probíhá v květnu a červnu. U písemné části zkoušky nejsou přípustné žádné pomůcky /slovníky, kalkulačky, elektronické diáře, tisk aj./.* Vyšší škola publicistiky, Opatovická 18, Praha 1, tel. 296718 Škola nabízí alternativní studium publicistiky formou denního pomaturitního tříletého studia, které končí absolutoriem: zkouškou z odborného předmětu, závěrečnou zkouškou z cizího jazyka a obhajobou absolventské práce. Poplatek za přijímací zkoušky činí 600 Kč, roční školné je 18 000 Kč. Letos se dostane do prvního ročníku 90 uchazečů, což je asi 60 % z celkového počtu.