Kde vydělat na „jisté“ koruně

Při investování do dluhopisových fondů je velmi důležité dbát na poplatky, které si fondy účtují při nákupu, případně prodeji podílových listů a také obhospodařovací poplatky, které investor ročně zaplatí. Vzhledem k výkonnosti a velkým rozdílům poplatkové struktury jednotlivých investičních společností mohou vysoké poplatky v konečném důsledku výrazné snížit výslednou výkonnost podílového fondu.

První čtyři zástupci dnešního přehledu spadají pod správu Investiční společnosti České spořitelny. Fond ISČS Sporobond má svou klientelu mezi konzervativními investory, kteří nejsou ochotni příliš riskovat, chtějí ale ukládat prostředky do cenných papírů s vyšším ziskovým potenciálem a delším investičním horizontem (minimálně 2 roky) než fondy peněžního trhu. Většina prostředků je investována do českých státních dluhopisů (62 %), manažeři fondu se však nevyhýbají ani nestátním dluhopisům od důvěryhodných investorů a dluhopisům v cizí měně. Investice v cizích měnách jsou zajištěny do české koruny.

Na státní dluhopisy se orientuje také fond ISČS Trendbond, ten však většinu prostředků investuje kromě českých dluhopisů (24 %) také do dluhopisů nových členských zemí Evropské unie, především polských (22 %) a maďarských (14 %). Doplňkově mohou být v portfoliu obsaženy také dluhopisy zemí východní Evropy, čekajících na vstup do EU. Vzhledem k většímu poměru cenných papírů v zahraničních měnách je nutné počítat (i přes částečné zajištění) s vyšším rizikem, které je ale odměněno vyššími potenciálními výnosy.

Investiční strategie fondu ISČS Bondinvest je hodně podobná fondu ISČS Sporobond, v současnosti se liší zejména podílem českých a zahraničních dluhopisů

(státní dluhopisy ČR 57 %). Od ostatních fondů se liší především tím, že jeho podílové listy jsou dostupné jen ve jmenovité hodnotě 5 000 a 50 000 Kč a jsou v listinné podobě. Z pohledu distribuce zisků patří fond do skupiny výnosových (důchodových) fondů, které svým klientům pravidelně vyplácejí dividendy.

Posledním dluhopisovým fondem z nabídky společnosti ISČS je fond ISČS Korporátní dluhopisový. Je určen zkušenějším investorům, požadujícím vyšší výnosy, které jsou však vykoupeny vyšší mírou rizika. Investice jsou směřovány především do firemních dluhopisů, které jsou všeobecně považovány za výnosnější, existuje zde ale větší kreditní riziko. Regionálně je fond zaměřen především na střední a východní Evropu, největší zastoupení mají dluhopisy ruské (47 %) a kazašské dluhopisy (28 %).

Dalším zástupcem konzervativních podílových fondů v dnešním výčtu je fond Conseq dluhopisový spravovaný společností Conseq Investment Management. Fond většinu prostředků (min. 70 %) investuje do dluhopisů (českých i zahraničních, státních i korporátních) denominovaných v koruně. Nevyhýbá se však ani investicím do dluhopisů vedených v jiných měnách, jako jsou PLN (v současnosti 22,6 %), nebo EUR (v současnosti 5,3 %), případně jiné měny zemí OECD.

Fond ING Český fond obligací, spravovaný společností ING Investment Management, se zaměřuje na dluhopisy denominované v české koruně. Investuje zejména do českých státních dluhopisů, portfolio však může být obohaceno o dluhopisy vydané významnými českými společnostmi nebo městy, případně korunové o euroobligace. Rating všech emitentů musí být v investičním stupni (BBB+ a výš).

Dalším fondem specializujícím se výhradně na fondy denominované v české koruně je AAF Czech Crown Bond Fund od společnosti ABN Amro Asset Management. Drtivou většinu, podobně jako v předchozích případech, tvoří domácí státní nebo korporátní dluhopisy. Malou část portfolia však tvoří i korunové euroboobligace.

Ve fondu CS Bond Czech Fund od společnosti Credit Suisse Asset Management převažují euroobligace (41 %) vydávané zahraničními investory (nemusí být

denominované v koruně), své místo v portfoliu však mají také české státní a podnikové dluhopisy. Jelikož však investice v cizí měně nejsou zajištěny do české koruny, investoři by si měli být vědomi měnového rizika, které je spojeno s pohybem měnových kurzů. Fond je tak určen spíše dynamičtěji zaměřeným investorům.

Posledním fondem v dnešním přehledu korunových dluhopisových fondů je Raiffeisen Český dluhopisový fond investující výhradně do českých dluhopisů. Největší zastoupení zde mají státní obligace, jako doplněk však do portfolia mohou být zařazeny také firemní dluhopisy kvalitních bonitních emitentů z korporátní sféry. Je určen konzervativním investorům s nízkou mírou akceptace rizika.

