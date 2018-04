Kde vydělat v automobilovém průmyslu: vede Peugeot Citroën a Volkswagen

Nepříznivá situace v automobilovém průmyslu

Situace v automobilovém průmyslu ve světě momentálně není úplně příznivá a schopny obstát jsou pouze automobilky, které vyvážejí na různé trhy. Od těch vyspělých až po rozvojové v různých koutech světa.

Jde především o slabý ekonomický růst a krizi na trhu s bydlením jak v USA, tak v západní Evropě. Roli hraje i prudké zdražení potravin a pohonných hmot, které srážejí chuť spotřebitelů utrácet za nová auta a za drahý benzin. Například výsledky americké automobilky General Motors, kterou v prodejích aut už předběhla Toyota Motors a stala se tak světovým lídrem, jsou špatné hlavně kvůli propadu prodejů na americkém trhu. Automobilku zachraňují prodeje v Africe, na Středním východě a ve střední Evropě.

. Největší na světě a nejen automobilky Automobilové společnosti, které patří mezi největší společnosti na světě, působí většinou v mezinárodním měřítku. Pobočky a výrobní haly mají v mnoha různých zemích. Do procesu výroby aut je zapojena spousta subdodavatelů. Odhaduje se, že na každého zaměstnance v montážně automobilů připadnou 3-4 pracovníci ve výrobě automobilových součástek. Celého procesu se navíc účastní další obory, jako je ocelářství, servisy atd.

Naopak evropské automobilky, jako jsou Peugeot Citroën, Volkswagen či Fiat, dokážou obstát na trhu díky výrobě aut s nízkou spotřebou a jejich působení v různých rozvojových zemích, kde je poptávka po autech stále vysoká. Peugeot Citroën vykázal v prvním pololetí meziroční nárůst čistého zisku o 50 %. Volkswagen také profitoval díky uvedení žádaných modelů na trh. I Fiat, který představuje příběh plný zvratů, dokázal překonat odhady analytiků na jeho půlroční výsledky.

Výrobci aut se prozatím dokážou na světových trzích prosadit, ovšem s prodeji aut v Evropě a USA to vypadá špatně. Červnové prodeje v Evropě klesly meziročně o 7,7 % a většina analytiků očekává celkově pokles v letošním a příštím roce. Prodej aut v USA také klesá a očekává se, že letošní rok bude pro automobilový průmysl v USA nejhorší za posledních deset let.

Střední Evropa významným centrem výroby aut

Střední Evropa je v současnosti jeden z regionů, kde se vyrábí nejvíce automobilů na světě. Jenom továren na osobní automobily je v Polsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku celkem 15. Vyrábějí se zde značky jako Volkswagen, Chevrolet, Toyota, Peugeot, Kia, Fiat a oficiálně v roce 2009 by měla rozjet výrobu na Moravě i automobilka Hyundai. Nezanedbatelný podíl na celkové výrobě aut mají také producenti nákladních automobilů a autobusů.

Investice globálně

Jelikož se jedná o mezinárodní společnosti, které nemají kótované akcie v tomto regionu, není možné investovat přímo například na pražské burze do akcií společností působících v u nás. Například Toyota Motors má akcie kótovány na japonské burze, a v jisté podobě i na newyorské burze. Ve středoevropském regionu je možno investovat do automobilového průmyslu nepřímo, a to přes akcie subdodavatelů nebo sektorů spojených s automobilovým průmyslem.

Nepřímo je s tímto sektorem spojena také například firma Unipetrol, která se zabývá výrobou paliv a olejů. Dále to může být hutnický průmysl, autodoprava nebo prodej použitých automobilů, v tomto případě třeba firma AAA Auto, které se v posledním roce příliš nedařilo, ovšem firma pracuje na zlepšení situace, proto se například rozhodla uzavřít všechny pobočky v Polsku.

Další možností jsou korporátní dluhopisy, tedy dluhopisy vydávané společnostmi působícími v automobilovém průmyslu. Délka splatnosti se většinou pohybuje nad jedním rokem a kuponová platba je vyšší než na státních dluhopisech. Ovšem na druhou stranu je s nimi spojeno také vyšší riziko.