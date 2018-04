Kde vyděláte 2x více, než na bankovním vkladu?

Konzervativnost domácích investorů není žádnou novinkou a vzhledem k minulým zkušenostem se ani není čemu divit. Problémem ale je, že ti samí investoři si jaksi nechtějí uvědomit, že bezpečí a vysoký výnos nejdou ruka v ruce. Pak se diví, že v bance na termínovaném vkladu jim inflace a poplatky polknou víc, než kolik vydělali. Ani fondy peněžního trhu už nejsou to, co bývaly, i když na krátkou dobu to není zase až tak špatný nápad.

Pozitivním signálem je, že po dlouhé době si investoři konečně uvědomili, že na termínovaných účtech nebo ve fondech peněžního trhu se dlouhodobě vydělávat nedá. Jistě k tomu dopomohly výtečné výsledky domácích a středoevropských akcií, a v souvislosti s tím také velmi dobrá výkonnost podílových fondů. Vzhledem k faktu, že se domácí investoři velmi rádi nechají ovlivnit minulou výkonností, jsou v současnosti rizikovější akciové fondy docela v kurzu.

O rizikových investicích, hodících se spíše na ukládání peněz v dlouhém horizontu, jsme však psali minulý týden. Dnes se blíže podíváme na to, kam uložit peníze na kratší dobu, když nám nejde ani tak o výnos, jako spíše o eliminaci rizika. Důležitý je tedy vcelku stabilní, i když nižší výnos a vysoká míra likvidity. Relativně bezpečných investic je k dispozici samozřejmě hojný počet, ne všechny však splňují podmínku likvidity, a tak zde nemohou figurovat například zajištěné fondy, příp. nemovitosti apod. Vzhledem ke konzervativnosti je nutné z výběru vyjmout investice v zahraničních měnách, u nichž nelze kvůli měnovému riziku mluvit o konzervativních investicích.

Ztělesněním bezpečnosti jsou dluhopisy

Za jeden z nejbezpečnějších investičních nástrojů jsou dlouhou dobu považovány dluhopisy. Jsou ceněny především kvůli jejich poměrně zajímavému poměru výnosu, rizika a výnosů. Dluhopisy v současnosti zabírají určitou část prakticky v každém portfoliu, ať už je přístup investorů konzervativní, nebo dynamický.

Bude letos kapitálový trh opět úspěšný? Více ZDE .

Samotné dluhopisy nejsou malým investorům běžně přístupné. Jsou sice běžně obchodovatelné na burze, jelikož jsou ale emitovány ve velkých objemech a minimální investice se pohybuje v řádech milionů korun, běžný člověk se k nim přímou cestou nedostane. Malý investor však může do dluhopisů investovat prostřednictvím jiných investičních produktů, konkrétně prostřednictvím podílových fondů.

A zase ty fondy

Podle toho, do jakých dluhopisů jednotlivé fondy investují, případně v jakém jsou poměru k jiným druhům cenných papírů, rozdělují se do jednotlivých skupin. Ne všechny druhy podílových fondů jsou pak určeny konzervativním investorům s krátkým investičním horizontem, i když kromě akciových fondů se v každé skupině najdou fondy, které toto kriterium mohou splňovat.

Takovým typickým představitelem konzervativních podílových fondů jsou již zmiňované fondy peněžního trhu. Ty převážnou část peněz investují do vysoce bezpečných státních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a velkou část mohou držet i v hotovosti. U nás doma jsou hodně oblíbené, i když jejich popularita v poslední době prudce klesá. Jsou vhodné především pro investory, kteří nechtějí investovat peníze na více než jeden rok, delší období je v jejich případě neefektivní. Jejich výhodou je kromě relativní bezpečnosti také vyšší zhodnocení, než u termínovaných vkladů. Nevýhodou jsou naopak nízké výnosy, které nezřídka ani nepřesáhnou míru inflace.

Průměrné roční výnosy jednotlivých druhů fondů v porovnání s roční inflací (v %) Rok 2001 2002 2003 2004 2005 Inflace 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 Peněžní fondy 3,87 3,18 1,38 2,21 1,18 Dluhopisové fondy 2,47 5,87 -0,39 5,46 3,33 Smíšené defenzivní fondy 2,14 2,91 3,69 5,84 5,8 zdroj:Český statistický úřad, AFAM, investiční společnosti

Druhou skupinou fondů, které investují většinu prostředků do bezpečných nástrojů, jsou fondy dluhopisové. Již z názvu vyplývá, že dluhopisy mají v jejich portfoliu největší váhu, nejsou ale dluhopisy jako dluhopisy. Je rozdíl mezi státními dluhopisy, které vydávají vlády v ekonomicky vyspělých zemích, a vládními dluhopisy rozvíjejících se zemí. Ty první samozřejmě patří mezi nejbezpečnější investice na trhu, vysoký výnos však od nich očekávat nelze. Dluhopisy rozvíjejících se zemí naopak nabízejí vyšší potenciální výnosy, kolísavost jejich výnosů a riziko krátkodobých ztrát je však u nich vyšší.

Kromě státních dluhopisů je možné investovat také do obligací firem. Ty se však také rozlišují na dluhopisy společností s ratingem v investičním stupni, které jsou považovány za velmi bezpečné a emitují je velké, zavedené společnosti. Druhou skupinou jsou pak dluhopisy s vysokým výnosem, jenž jsou vydávané společnostmi, které jsou ohodnoceny spekulativním ratingem (BB a horší). Ty nabízejí, podobně jako dluhopisy rozvíjejících se zemí vyšší výnos, je ale nutné počítat s určitým rizikem. Podle zmíněných kritérií se rozdělují také samotné dluhopisové fondy, u nichž je doporučený investiční horizont dva až tři roky.

Míchat se vyplatí

Ne nezajímavou alternativou ke zmíněným konzervativním podílovým fondům mohou být také některé fondy smíšené, které drtivou většinu svěřených prostředků investují do dluhových cenných papírů, kromě toho však určité množství (maximálně 30 %) peněz vkládají do akcií. Ty sice mírně zvýší riziko (ale i výnos), vzhledem k lepší diverzifikaci, která vychází z míchání různých aktiv, je jejich výnosový potenciál při zachování nízkého rizika velmi zajímavý.

V poslední době se v ČR hodně rozšířily tzv. profilové fondy, prostřednictvím nichž investiční společnosti umožňují investorům ukládat peníze najednou do většího množství podílových fondů. Jsou určené zejména investorům, kteří s investováním nemají dlouhodobé zkušenosti a výběr toho správného fondu by pro ně mohl být problém. Na výběr jsou většinou tři, nebo čtyři fondy, které jsou namíchány tak, aby splňovaly představy investorů o riziku, očekávaných výnosech, nebo investičním horizontu. Názvy jednotlivých fondů jsou ve většině případů téměř shodné, pro konzervativní investory se tak doporučuje vybírat zejména fondy s označením Opatrný, případně Konzervativní.

U některých výše popsaných druhů investic je, vzhledem k jejich nízkému očekávanému výnosu, nutné brát ohled i na inflaci. V některých případech totiž dosažený výnos p.a. nemusí překonat ani roční míru inflace. Investor tak sice nominálně „vydělá“ nějaké to procento, v konečném důsledku, po zohlednění inflace (případně poplatků za správu a nákup) je ovšem jeho reálný výnos záporný. To tedy není žádná výhra. Právě proto je při jejich výběru vhodné velmi pečlivě dbát na to, aby po určitém čase investor nemusel své rozhodnutí revidovat, protože investice nesplňuje jeho požadavky.

Jsou pro vás konzervativní investiční produkty zajímavé? Myslíte si, že je jejich výnos dostačující? Napište nám své názory, budeme se těšit.