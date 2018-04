Kde vyděláte na slabém dolaru?

Dolar oslabuje po celém světě, vůči kanadskému dolaru, euru, jenu, i české koruně. Ačkoli představitelé institucí monetární politiky v USA nevyjadřují větší obavy, v Evropě se již začínají ozývat hlasy proti příliš silnému euru. Nicméně faktem je, že dolar přestává plnit funkci „rezervní měny“, kterou si udržoval po padesát minulých let. Euro ubírá z bankovních rezerv kousek po kousku, na úkor dolaru. Světová ekonomika oslabováním dolaru reaguje na obrovský deficit platební bilance v USA a na nízké úrokové sazby. Investoři tak vyhledávají umístnění pro svoje prostředky jinde než na trzích v USA. O posilování eura nad svou výchozí úroveň z roku 1999 a oslabování dolaru si můžete přečíst v následujících článcích ZDE.

Nicméně akciové trhy zůstaly i v květnu s kladnými přírůstky (minulý měsíc viz ZDE). Evropské trhy sice po dubnové euforii korigovaly své zisky, nicméně i zde mohou být investoři spokojeni.

Index Změna (v %) S&P 500 3,57 DJIA 4,37 Nasdaq Composite 8,99 FTSE 100 3,11 DAX -0,26 CAC 40 1,29 Nikkei 225 7,57

Největší investiční extrémy za měsíc květen na BCPP Nejlepší změna (%) Nejhorší změna (%) Domácí akcie (bez SPADu) ISPAT Nová Huť 37,6 JČ Papírny Větřní -36,9 SPAD Philip Morris ČR 11,6 České Radiokomunikace 3,5

Obdobně se chovaly trhy v České republice, i když růst českých akcií je patrný po celou dobu od začátku roku. Investoři do českých akcií si jistě nemohou stěžovat. Např. na RM-SYSTÉMU (který na konci května oslavil deset let své existence) jsou akcie, měřeno indexem PK 30, nejvýše za poslední tři roky. Mezi nejvíce úspěšné od začátku roku můžeme zařadit např. Unipetrol (48,8 %), Český Telecom (41,1 %) či ČEZ (24,2 %). Na burze nejlépe dopadla další „uhelná společnost“, které jsou hitem letošního roku (kromě firem před privatizací – Unipetrol, Český Telecom,…).

Podílové fondy opět atraktivní

V USA se již opět alespoň částečně obnovila důvěra investorů, takže do investičních fondů proudí více prostředků, než z nich investoři odvádějí. Jak je vidět z tabulky, všechny kategorie skončily měsíc s kladnou výnosností. Z akciových fondů si nejlépe vedly fondy zaměřené na sektory biotechnologií, z regionálních fondů nejvíce zhodnotily investice fondy z rozvíjejících trhů, případně fondy investující do malých a „mikro“ společností.

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový CS EF GLOBAL BIOTECH B 26,31 Franklin T JAPAN A ACC EUR -7,18 0,14 Smíšený Templeton GLBL BAL A ACC 15,26 ABN AMRO FUNDS MODEL FUND 6 -3,87 1,63 Dluhopisový Templeton GLBL BOND BX ACC USD 11,37 ESPA Bond Dollar -4,08 1,65 Peněžního trhu RAIFFEISEN DOLAROVÝ 1,06 HVB LUX PORTF. US-DOLLAR-CASH -1,07 0,28

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový ISČS SPOROTREND 2,13 AKRO SVĚT -2,44 1,21 Smíšený IKS balancovaný 2,49 AKRO Výnosový -2,90 0,85 Dluhopisový ISČS BONDINVEST 1,36 ISČS TRENDBOND -0,73 1,08 Peněžního trhu J&T AM PERSPEKTIVA - P 0,49 AKRO OBLIGACE -0,60 0,23

USA také výrazně prospělo schválení daňových úlev v Kongresu, které budou znamenat o 350 mld. dolarů nižší daňové příjmy v následujících deseti letech. Pro americké investory se tak výhodnější stávají dlouhodobé investice, ale i zisky z dividend,… Například dividendy již nebudou zdaňovány běžnou sazbou, která dosahuje až 38,6 %, nýbrž pro většinu investorů bude daňová zátěž pouze na 15 %. Obdobně jako v ČR bude v USA platit časový test (doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů,…) pro nižší daň z výnosů. Ten však bude znamenat pouze snížení daně na 15 % a jeho délka bude 1 rok.

Pro dluhopisové fondy hovoří snižování úrokových sazeb. Pro nízké úrokové sazby totiž hovoří hrozící . Jak v USA, kde už i FED zmínil reálnou možnost deflace, tak především v Evropské unii jsou deflační tlaky velice silné. Oživení ekonomiky a cestu z recese hledají státy ve snižování úrokových měr. Snížení úrokových měr v eurozóně někteří předvídají již v tomto čtvrtletí, kdy je možný posun i o 3/4 procentního bodu. Ačkoli jsou v tabulce českých fondů nejúspěšnější akciové fondy, jasným favoritem letošního roku zůstávají dluhopisové fondy. I když analytici varují před tím, že výnosy u dluhopisů nemohou růst do nekonečna. Faktem však zůstává, že roční výkonnost dluhopisových fondů je na úrovni vyšší než 6 procent pro jednotlivé fondy (vážený průměr, kde vahami jsou velikosti aktiv v jednotlivých fondech, je na hodnotě nad 8 %).

Pro delší horizont by se tak již měly ukazovat jako výhodné akciové fondy, pro horizonty od jednoho do tří let zůstávají dluhopisové fondy na špici žebříčku. si v ročním horizontu stále udržují relativně vysokou výkonnost (mírně nad tři procenta), nicméně v půlročním intervalu se již ukazuje vyhaslý potenciál peněžního trhu. Absolutně nízké úrokové sazby nepřinesou podílníkům peněžních fondů na konci tohoto roku radost (ovšem v porovnání s termínovanými vklady mají stále náskok).

Komodity už nejsou v kurzu?

Ačkoli je v současnosti nejvýše vnímaným rizikem na trzích politické riziko, komodity jako zlato a platina, které patří k tzv. bezpečným přístavům, již nejsou tak žádané, jako v době před válkou v Iráku. Nicméně v posledních květnových dnech se jak zlato, tak ropa vydaly směrem vzhůru. Ropa se z úrovně 23 USD/barel dostala až k 27 dolarům. Meziměsíční nárůst činí 3,9 %. Oproti tomu zlato vystřelilo prudce vzhůru. Za měsíc si připsalo více jak 11 %. Důvodem je pravděpodobně posilování dolaru, ve kterém probíhá většina obchodů se zlatem. Více si můžete přečíst v článku: Překoná cena zlata 400 USD? Více zpravodajství ze světa komodit naleznete v naší specializované sekci ZDE..

