Kde vyměnit peníze na dovolenou

Na dovolenou s sebou vezměte kromě hotovosti nejlépe dvě platební karty. Alespoň jedna z nich by měla být opatřena reliéfním písmem (takzvaná embosovaná) a vyplatí se zvolit kombinaci karet asociace VISA a MasterCard. Důvod? Jsou obchodníci, kteří akceptují jen karty MasterCard, jinde dávají přednost Vise. Případně se pojistíte proti výpadku funkčnosti některé z nich.

V obchodech poplatky neúčtují

Pokud můžete, plaťte v zahraničí kartou. Banka vám totiž koruny na místní měnu přepočítá kurzem deviza prodej. Tento kurz je výhodnější, než když byste peníze měnili ve směnárně. Hotovost se počítá podle valutového kurzovního lístku, který je dražší.



Když platíte kartou v obchodě, je to bez poplatku. U výběru z bankomatu si připravte částku blížící se nejčastěji stokoruně a k tomu připočítejte nejméně půl procenta z vybírané částky. "Vybíráte-li 100 eur, zaplatíte poplatek asi 115 korun," počítá finanční analytička Miriam Hanáková.



Jedinou bankou, která v tuzemsku uvádí nulový poplatek za výběry z bankomatu v zahraničí, je mBank. Na svých stránkách přesto upozorňuje na možnost účtování jakýchsi "přeshraničních poplatků" u transakcí mimo země eurozóny. Dosahují až 2 procent z vybírané částky.



Od 1. června nabízí akci výběr zdarma i ČSOB. U té je však tato výhoda vyhrazena pouze majitelům studentských kont v době prázdnin, končí totiž 30. září. Studenti mají k dispozici měsíčně pět výběrů kartou v zahraničí zdarma.

. poplatky za výběr v zahraničí Bawag Bank: 2,5 %, minimálně 80 Kč

Citibank: 100 Kč + 0,5 %

Česká spořitelna: 100 Kč + 0,5 %, v rámci Erste Group 6 Kč

ČSOB/Poštovní spořitelna: 80 Kč + 0,5 %, na Slovensku 6 Kč

GE Money Bank: 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky

Komerční banka: 1 %, minimálně 100 Kč

mBank: zdarma

Raiffeisenbank/eBanka: 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky

UniCredit Bank: 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky

Volksbank: 75 Kč + 0,5 %, s použitím Holiday karty 29 Kč

I v cizině choďte k bankomatu své banky

Levnější výběry nabízí banky klientům své bankovní skupiny. Třeba Česká spořitelna účtuje jen 6 korun, když si pro peníze dojdete k bankomatu Erste Group v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku, Rumunsku či na Ukrajině. U ČSOB levněji vyberete na Slovensku také za 6 korun. Volksbank nabízí výběr za 29 korun, musíte však používat její HolidayCard. "V žádném případě nevybírejte několikrát malou částku – poplatek zaplatíte pokaždé. Spočítejte si, kolik budete do konce dovolené potřebovat, připočtěte mírnou rezervu a vyzvedněte si peníze najednou," doporučuje Miriam Hanáková.



Záleží na kurzu v den, kdy výběr zaúčtují

Peníze v cizině vybíráte v místní měně. Obnos vám přepočítají podle kurzovního lístku asociace, která vaši kartu vydala – u MasterCard přímo na eura, nebo přes americký dolar na euro (u Visy). Pak euro převedou podle kurzu vaší banky na koruny a přičtou případný poplatek.



Nákup/výběr z bankomatu 200 USD/EUR kartou VISA dne 2.6.2008 Banka Měna Použitý kurz Poplatek

(v Kč) Transakce v Kč Výše transakce celkem (v Kč) Volksbank EUR 25,302 100,30 5060,40 5160,70 USD 16,273 91,27 3254,60 3345,87 ČSOB/Poštovní spořitelna EUR 25,596 105,60 5119,20 5224,80 USD 16,473 96,47 3294,60 3391,07 Raiffeisenbank/

eBanka EUR 25,365 125,36 5073,01 5198,37 USD 16,192 116,19 3238,50 3354,69 Česká spořitelna EUR 25,446 125,40 5089,20 5214,60 USD 16,389 116,40 3277,85 3394,25 UniCredit Bank EUR 25,248 125,25 5049,52 5174,77 USD 16,355 116,35 3270,91 3387,26 mBank* EUR 25,481 0,00 5096,10 5096,10 Komerční banka EUR 25,397 100,00 5079,40 5179,40 USD 16,424 100,00 3284,80 3384,80

Vysvětlivky: * banka nedodala údaje pro přepočet z jiných měn než eura

Pozn.: Údaje pro přepočty nedodala GE Money Bank a Citibank; Bawag Bank vydává pouze karty MasterCard











Nákup/výběr z bankomatu 200 USD/EUR kartou MasterCard dne 2.6.2008 Banka Měna Použitý kurz Poplatek

(v Kč) Transakce v Kč Výše transakce celkem

(v Kč) Volksbank EUR 24,979 99,98 4995,80 5095,78 USD 16,112 91,11 3222,40 3313,51 ČSOB EUR 25,596 105,60 5119,20 5224,80 USD 16,473 96,47 3294,60 3391,07 Raiffeisenbank EUR 25,228 124,81 5045,60 5170,41 USD 16,272 116,01 3254,41 3370,42 Komerční banka EUR 25,397 100,00 5079,40 5179,40 USD 16,424 100,00 3284,80 3384,80 UniCredit Bank EUR 25,248 125,25 5049,52 5174,77 USD 16,355 116,35 3270,91 3387,26 Bawag Bank EUR 25,02 125,10 5004,00 5129,10 USD 16,142 80,71 3228,39 3309,10 Pozn.: Údaje pro přepočty nedodala GE Money Bank, Česká spořitelna a Citibank; mBank vydává pouze karty VISA





K zaúčtování částky obvykle dochází v průběhu několika dnů až týdne. Od té doby, kdy jste platili, do doby, kdy vám banka platbu spočítá, se tak kurz ještě může změnit.Zeptali jsme se bank, kolik zaplatil klient, který 2. června vybral z bankomatu v Řecku 200 eur kartou Visa. Nejlevněji by 200 eur vybral z bankomatu klient Volksbank, stálo by jej to 5 095,80 koruny. Nejdražší výběr měl klient ČSOB a Poštovní spořitelny, zaplatil 5 224,80 korun. Pro srovnání: kdybyste si ten den tutéž částku vyměnili v pražské směnárně Ibra marketing, zaplatili byste 5 034 korun. Jet do ciziny jenom s kartou se tak moc nevyplatí, lepší je potřebnou hotovost směnit již v Česku.Výsledky bylo velmi obtížné získat. Banky se odvolávaly na komplikovanost přepočtů měn či na existenci dalších poplatků, jejichž přesnou výši neznají. Citibank nám údaje neposkytla vůbec, GE Money Bank pouze částečně.