Kde vzít peníze na bydlení

I na starší například družstevní byty je potřeba mít alespoň několik set tisíc korun. Pro mladé rodiny bez dostatečných úspor, které otázku bydlení řeší nejčastěji, žádné dobré zprávy. Jak si mohou nejrychleji naspořit a půjčí jim někdo?

Možností více či méně přístupných je několik. Ideální je, pokud na bytové potřeby dětí mysleli už jejich rodiče, případně oni sami a mají založené stavební spoření. Finanční poradci se shodují, že je to dnes díky státní podpoře nejvýhodnější způsob uložení peněz, a to i pro toho kdo si nechce pořizovat či opravovat dům nebo byt. Nejeefektivnější (tedy s maximálně využitou státní podporou) je spořit 1500 korun měsíčně - za rok získáte ke svým vkladům úročeným zhruba dvěma nebo třemi procenty podle spořitelny navíc 4500 korun. Za pět let, tedy dobu, kdy podle zákona není možné na peníze vybrat, aniž byste ztratili státní podporu, tak naspoříte zhruba 120 tisíc korun.

Stejnou částku pak může spořitelna poskytnout ve formě úvěru úročeného ročně najčastěji šesti procenty. Požádat o něj lze ale až po dvou letech ve chvíli, kdy jste na konto uložili padesát Jak nejlépe financovat bydlení? Zeptali jsme se Evy Zemanové, daňové manažerky společnosti Andersen Asi nejjednodušší a nejvýhodnější způsob je financování z vlastních zdrojů, případně za podpory movitějších příbuzných, takovou možnost však nemá každý. Úvěr ze stavebního spoření a hypotéka jsou v současné době nejatraktivnější formy financování vlastního bydlení. Nabídka produktů stavebního spoření i hypotečních úvěrů na našem trhu je z tohoto hlediska poměrně zajímavá. Kromě klesajících úrokových sazeb z úvěrů jsou tyto dvě formy zvýhodněny i daňově. Od základu daně z příjmu lze odečíst úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru až do částky 300 tisíc korun ročně. Zanedbatelný není ani státní příspěvek, nicméně jeho budoucí existence není jistá. Z hlediska dlužníka je zde zajímavá i inflace, neboť dlužná částka není o její vliv valorizována. nebo čtyřicet procent (podle spořitelny) takzvané cílové částky, což je suma skládající se ze zhodnocených vkladů a úvěru a splňujete takzvané hodnotící číslo spořitelny. Existuje možnost získat peníze i dříve, ovšem za vyšší roční úrok, zhruba 6,5 až devět procent.

Podmínky úvěrů ze stavebního spoření spoření jsou vcelku příznivé, ale konečná částka, kterou lze získat, obvykle k financování bydlení nestačí. Finanční poradci proto doporučují kombinovat stavební spoření s hypotékou, tedy typem úvěru určeným na pořízení vlastní nemovitosti. Banky totiž poskytují hypoteční úvěr jen na sedmdesát procent její ceny (výjimkou je GE Capital Bank, které stačí deset procent). Zbytek lze doplnit právě stavebním spořením.

Výhodou hypoték je až třicetiletá doba splatnosti, výhodný úrok (od zhruba 6,3 procenta do asi 8,5 procenta) a státní podpora na nové nemovitosti. Ta se ale s klesajícími úroky snižuje a záleží na rozhodnutí vlády, zda bude pokračovat i do budoucna. Lidé čerpající hypoteční úvěr si mohou také o zaplacené úroky snížit daně. Hypotéky jsou ale pro žadatele s nižšími příjmy jen těžko dostupné. Navíc její vyřízení se může protáhnout třeba i na půl roku. Zatímco stavební spoření včetně úvěru je možné použít i na nákup či úpravu družstevního bydlení, hypotéka je určena jen na nákup nemovitosti v osobním vlastnictví. Úvěr ze stavebního spoření je možné zajistit ručiteli, v případě hypoték je třeba zastavit nemovitost.

Další možností, jak získat peníze, je klasický bankovní úvěr. Roční úročení začíná zhruba na úrovni 11 procent. Nevýhodou je relativně krátká doba splatnosti, řádově několik let, a tím i vyšší splátky. Ručit lze nemovitostí, případně jiným majetkem.

Jakým způsobem jste financovali své bydlení vy? Myslíte, že jste měli využít jiné možnosti nebo jste jinou možnost neměli? Těšíme se na váš názor.