Kde získáte nejlevnější úvěr?

Provedli jsme pro vás test spotřebitelských úvěrů. Poslali jsme žadatelku s těmito charakteristikami a zadáním do devíti bank nabízejících neúčelové spotřebitelské úvěry:

Svobodná žena, 23 let, finanční asistentka, bydlí v podnájmu, pracuje u současného zaměstnavatele od července 2005, má průměrný měsíční plat za poslední 3 měsíce 12.413 korun. Nemá žádné další závazky, žádá o neúčelový úvěr ve výši 50 000 korun s dobou splatnosti 3 roky. Nemá spoludlužníka ani ručitele či jinou možnou formu zajištění.

Test proběhl od 9.11. do 18.11. 2005. Pokud banka nebyla schopna nabídnout požadovanou dobu splatnosti úvěru, snažili jsme se co nejvíce přiblížit zadaným podmínkám. Rovněž pokud nebyla ochotna naší uchazečce poskytnout úvěr padesát tisíc, ptali jsme se alespoň na nižší částky.

Naše modelová uchazečka má téměř průměrný plat (16 tisíc hrubého plus tisíc korun pohyblivá složka), reprezentuje tedy „průměrnou“ populaci.

Vybrali jsme deset bank, které nabízejí neúčelové spotřebitelské úvěry. V přehledu není uvedena HVB Bank, neboť ta svůj Rychlý hotovostní úvěr z trhu stáhla. Petra Kopecká, tisková mluvčí banky k tomu uvedla: „Součástí nové obchodní strategie HVB Bank je omezení nabídky produktů spotřebitelského financování (patří sem i Rychlý hotovostní úvěr). V praxi to znamená, že od 1. listopadu nabízíme pouze Individuální spotřebitelský úvěr, jehož minimální hranice je 200 000 Kč.“

Menší banky zase obvykle nabízejí pouze účelové úvěry. V přehledu nenaleznete desátou testovanou banku - Poštovní spořitelnu, která nabízí flexibilnější úvěr Čtyřlístek do 30 tisíc a na vyhodnocení žádosti o svůj Spotřebitelský úvěr si vyhrazuje až deset dní, což z časových důvodů nebylo možné stihnout do naší uzávěrky, a tak nebyla do přehledu zahrnuta. Ostatní banky podaly vždy rozhodnutí na místě.

Z daných devíti bank bylo naší klientce za daných podmínek ochotno úvěr poskytnout sedm bank. Kdo v testu propadl a proč? Která z testovaných bank naopak nabídla nejvýhodnější podmínky?

Stejný test jsme provedli před dvěma a půl lety, figurantka měla podobné charakteristiky. Její průměrný plat však dosahoval pouze 11 tisíc korun čistého. Pracovala tehdy u stávajícího zaměstnavatele po dobu 5 měsíců a bydlela u rodičů. Úvěr ve výši 50 tisíc se splatností 3 roky jí na jaře 2003 byly ochotny dát pouze dvě banky, jedna dále byla ochotna půjčit alespoň 36 tisíc. Byly to Komerční banka a GE Money Bank (tehdy GE Capital Bank) a Raiffeisenbank (snížený úvěr 36 tisíc).

Přestože naše letošní figurantka měla příjem o něco vyšší, lze vzhledem k jejím dalším charakteristikám a uplynuté době potvrdit to, s čím se setkáváme na každém kroku - banky učinily pokrok v poskytování spotřebitelských úvěrů, snaží se je více prodat a jsou méně "přísné“. Zatímco například Živnostenská banka chtěla při minulém testu pro úvěr bez ručitele určitou finanční historii, letos žádný podobný požadavek nevznesla. Také občané si na úvěry zvykají čím dál více. Banky mají zároveň více nástrojů ke kontrole pravdivosti údajů, které získají od klientů (databáze neplatičů). Poněkud paradoxní je však výsledek Komerční banky – zatímco v roce 2003 byla ochotna naší tehdejší figurantce úvěr poskytnout, nyní jsme u ní neuspěli. Výsledky testu z května 2003 naleznete ZDE.

