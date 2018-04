Kde zjistí, zda máte předpoklady ke studiu

Jejich síť je poměrně hustá, poradny naleznete v okresních městech. Po telefonickém objednání se stručným vylíčením problému vás pracovník poradny zařadí k příslušnému odborníkovi a ten se vám nebo vašemu dítěti bude individuálně věnovat. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí tohoto typu poradenství je časově náročné komplexní psychologické vyšetření a o služby poraden je velký zájem, je třeba počítat i s delší objednací lhůtou. "Nenechávejte návštěvu poradny na poslední chvíli," radí Lucie Tumpachová z Pražské pedagogicko-psychologické poradny. "Například při vybírání střední školy je dobré se na odbornou pomoc obrátit klidně i rok dopředu."Pokud se vaší ratolesti blíží šestý rok a zdá se vám nezralá pro školu, psycholog z poradny zjistí skutečný stav a může navrhnout pro dítě odklad. Naopak rodičům, kteří chtějí dítěti přidat bezstarostný rok, může v některých případech první třídu doporučit.Komplexní psychologické vyšetření se nejčastěji používá u dětí v pátých či sedmých třídách (víceletá gymnázia) nebo v devátých třídách při rozhodování, na jakou střední školu se přihlásit. Vyšetření je nezbytné pro posouzení schopností dítěte a má dvě části. První je vyšetření testové. Může trvat 1,5 hodiny nebo také 2-3krát déle. Obsahuje zkoušku úrovně a struktury rozumových schopností, dále může obsahovat ověření znalostí z matematiky, češtiny, všeobecných vědomostí a také zájmové dotazníky a osobnostní testy. Druhou částí je individuální konzultace s dítětem i rodičem, to podle dohody. Zde si psycholog doplní poznatky z testů. Individuální konzultace se koná několik dní po písemných testech. Ty je totiž nejdříve potřeba vyhodnotit. V délce individuální konzultace se poradny liší, může trvat 15 minut nebo také více než hodinu a půl. Psycholog mluví s dítětem zejména o jeho motivaci pro studium, vztahu k učení, přáních a plánech. Další cenné informace získá z rozhovoru a dotazníku pro rodiče. Na závěr podrobně rozebere výsledky vyšetření a sdělí vám své doporučení. Dozvíte se, zda dítě prokázalo intelektové i osobnostní předpoklady pro studium. A zda je vhodné se zajímat o studium na střední škole a na jaké. Podobné psychologické vyšetření mohou podstoupit i středoškoláci, kteří se rozhodují, zda se mají snažit o přijetí na vysokou školu. Poradny rovněž disponují přehledy středních škol. "Každoročně na podzim vydáváme informační publikace o středních školách, gymnáziích a středních odborných učilištích především v Praze a okolí," říká Lucie Tumpachová z Pražské pedagogickopsychologické poradny. Ty jsou pak k dostání přímo na adrese poradny nebo ve vybraných knihkupectvích.Dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní) a dysortografie (porucha pravopisu) jsou nejčastější druhy vývojových poruch, kterými se pedagogicko-psychologické poradny zabývají. Děti jsou posílány zpravidla učitelkami z nižších tříd základní školy, jakmile nastane nějaký problém při zvládání učiva. Ovšem nejsou výjimkou ani rodiče, kteří přivedou do poraden děti s podezřením nebo obavou ze zvláštností při zvládnutí čtení či psaní. V poradnách jsou speciální pedagogové, kteří nejdříve ve spolupráci s psychologem poruchu diagnostikují, a poté se provádí její náprava. Speciální pedagog či psycholog poradí rodiči, jak s dítětem na odstraňování jeho problémů pracovat, poradí různá cvičení a nápravné techniky. Výsledky domácího snažení rodiče a dítěte pak sleduje na pravidelných konzultacích. "Když byla dcera ve druhé třídě, zdálo se nám, že má nepřiměřené známky z češtiny. Paní učitelka neshledala nic zvláštního, a tak jsme se obrátili na psychologickou poradnu. Tam zjistili dyslexii," svěřuje se Kristina Jáchymová z Plzně. "Pomocí pravidelných speciálních cvičení, která nám doporučili, jsme dosáhli toho, že dcera úspěšně složila přijímací zkoušky na gymnázium." Při zjištění specifické poruchy učení napíše poradna zprávu pro školu. Podle pracovníků poraden však záleží na postoji učitelů. Někteří se snaží děti respektovat, přizpůsobí výuku a pomáhají jim poruchu zvládnout. Také při žádosti o zařazení dítěte do speciální třídy pro děti s poruchami učení je třeba vyjádření poradny.Poradny nabízejí rovněž programy a služby pro školy a učitele. Například semináře pro učitele základních škol. Ti se mohou za pomoci odborníků zaměřit na jevy, se kterými se dennodenně setkávají ve školách. Například jednání se žáky a rodiči v problémových situacích, řešení výukových, osobnostních a výchovných potíží žáků, vztahů mezi dětmi aj.