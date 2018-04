Kdo a proč vám v práci škodí?

Poznačte si písmena u odpovědí, s nimiž souhlasíte. U každé odpovědi můžete zatrhnout i více písmen. Převaha jednoho z nich určí typ toho, koho jste testovali. Vyjde stejný počet dvou různých písmen, jde o rozhraní dvou typů.

1. Pokud si kolega v práci posteskne, je to ve smyslu...?

Mám tolik práce, šéf si na mě zasedl. A

I když dřu, nestihnu, co bych chtěl. B

Pořád otravují s prací navíc. C

Proč mi připomínají průšvih, za který nemůžu? D

Šéfové nikdy neřeknou přesně, co chtějí. E

Nikdo nevěří, že chválím upřímně. F

2. Jak spolupracovník reaguje na šéfovy výtky?

Pokaždé pak vykřikuje, že se na tu práci vykašle. A

Vždycky ho to očividně hodně sebere. B

Myslí si své, nebo mu odsekne a je mu to jedno. C

Snaží se hodit vinu na druhé. D

Mlčí, nanejvýš řekne, že se držel zadání. E

Sype si popel na hlavu, i když je nevinný. F

3. Poprosíte ho o pomoc s prací. Jak zareaguje?

Zahrne vás litaniemi a vlastními starostmi. A

Ochotně pomůže. B

Vymlouvá se, že vám nemůže pomoct. C

Ochotně vám poradí, jak to stihnout. D

Řekne, že to nemá v náplni práce. E

Pomůže, když je to něco za něco. F

4. Firma rozjela nový projekt a hledá pro něj lidi z vlastních řad. Hlásí se?

Ne, přitom si stále na své místo stěžuje. A

Požádajíli ho, tak ano, i když ho to neláká. B

Ne, nezajímá ho to. C

Ano, a chce projekt řídit. D

Pokud dostane rozkaz, tak se samozřejmě přihlásí. E

Ano, jako stín šéfa projektu. F

5. Zůstává často přesčas?

Když musí, tak ano a náležitě to „opláče“. A

Prakticky jenom přesčas. B

Nikdy. C

Koukáli z toho nějaká výhoda, pak ochotně. D

Zůstává, dokud neudělá práci, takže někdy i přesčas. E

Pokud to šéf sleduje, ano. F

6. Ozve se někdy, že chce zvýšit plat?

Ne, jen si bokem stěžuje na vydřidušství firmy. A

Nikdy, ale jsem si jist, že v to tajně doufá. B

Když má pocit, že dostal práci navíc. C

Jistě, je přece nejlepší. D

Ne, ani ho to nenapadne. E

Ne, ale zdá se, že odměny vždy nějak dosáhne. F



7. Zúčastní se firemního víkendového pobytu?

Ano, se skuhráním, že je to další oběť práci. A

Nejen zúčastní, nabídne pomoc při jeho pořádání. B

Spíš se na něco vymluví. C

Ano, má další možnost ukázat, že je machr. D

Jeli to povinné, zúčastní se. E

Jeli tam šéf, nesmí chybět. F

8. Máte se na poradě vytasit s novými nápady. S čím přijde on?

S tvrzením, že neměl čas o něčem přemýšlet. A

Se spoustou nápadů, a ještě je vymýšlí pro druhé. B

S omluvou, že na to úplně zapomněl. C

Má spoustu nápadů, ale trochu nereálných. D

S nápady, které padly už na dřívějších poradách. E

Vždycky navrhne něco, co šéfa nadchne. F

9. Když přijde ráno do práce, první, co udělá...

Pláče nad tím, co všechno ho dnes čeká. A

Zajímá se o to, jak se cítí ostatní kolegové. B

Začne předstírat, že je naprosto zaneprázdněn. C

Nerozhlíží se kolem a hned se vrhne do práce. D

Nezačne pracovat dřív, než dostane instrukce. E

Zapřede řeč se šéfem. F

VYHODNOCENÍ TESTU

PŘEVAHA PÍSMENE A: Kňoural

Vše vidí černě. Tak se zaobírá svým bolem, že nemá čas na práci. Mluví o tom, jak dá hned výpověď. Ale tohle říká už deset let. Co způsobuje: Pokud vám není do zpěvu, v depresi vás jen utvrdí.

PŘEVAHA PÍSMENE B: Samaritán

Dělá i za druhé, o dovolené, i když má chřipku. Chce se zalíbit. Tajně věří v ocenění. Nechápe ty, kteří jsou pány svého osudu. Co způsobuje: Podporuje riziko, že šéf bude chtít, aby všichni byli samaritáni.

PŘEVAHA PÍSMENE C: Flákač

Nepředře se. Ohrožujeli šéf jeho pohodlí, hádá se s ním. Za úsilí chce odměnu. Nemusí jít nutně o lajdáka, ale o někoho, kdo v práci rezignoval. Co způsobuje: Musíte za něj dělat spoustu práce, zdržuje vás.

PŘEVAHA PÍSMENE D: Borec

Vždy si ví rady, všechno zná. Přeceňuje se. Hledá výzvy, jen aby získal slávu. I z prohry vyjde vítězně – najde viníka mimo vlastní osobu. Co způsobuje: Slabší povahy z něj mají mindráky a nechají se zneužívat.

PŘEVAHA PÍSMENE E: Robot

Nepřemýšlí. Věří si ve vyzkoušených situacích, v nových vyžaduje detailní příkazy. Má strach z chyb a nechce nést odpovědnost. Co způsobuje: Otravuje svým lpěním na zadání, brzdí kreativitu.

PŘEVAHA PÍSMENE F: Patolízal

Chce mít moc a ví, že ji sám nezíská. Lepí se na vlivné, jimiž manipuluje ve svůj prospěch. Je kam vítr, tam plášť. Co způsobuje: Demotivuje schopné lidi.