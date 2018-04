Kdo chce šetřit na daních, měl by počítat už dnes

Když se ale přinutí k akci už před koncem roku, mohou na daních slušně ušetřit. Zbude jim totiž čas na pořízení věcí či služeb, které ke svému podnikání potřebují. Nakoupí-li je do konce roku, uplatní výdaje na ně v roce 2005 a sníží si tak daňový základ. Účetní a daňoví poradci tomu říkají trochu tajuplně „optimalizace daní“.

Samozřejmě, že podnikatel může nakoupit i v příštím roce. Jenomže: bude muset zaplatit vysokou daň, na nové vybavení mu zbude méně peněz a ve výdajích ho uplatní až za rok. Pokud se vám tedy zdá, že jste si letos vydělali dost peněz, začněte přemýšlet, do čeho byste mohli investovat ještě letos.

Zvažte, co potřebujete

Co byste si vybrali, kdyby vám někdo položil otázku: „Zaplatíte raději 40 tisíc na daních, nebo utratíte 200 tisíc korun pro firmu a daně přijdou jen na 10 tisíc?“ Je to jasné, pokud máte oněch 200 tisíc a potřebujete za ně vylepšit své podnikatelské

zázemí, vypravíte se asi na nákup. Možná pro nový vývěsní štít nad provozovnu, možná pro mobil, počítač či vrtačku a sadu šroubováků.

Existují však věci potřebné k podnikání, u kterých si nejsou ani daňoví poradci jisti, zda je může podnikatel koupit, tak aby neměl problém s finančním úřadem. Může jít třeba o pracovní oděv či vzdělávací kurz. Rada je jednoduchá, ale poněkud šalamounská – kde si nejste jisti, obraťte se na správce daně. Každý finanční úřad má totiž trochu jiný pohled na to, co ještě je možné a co už je okrádání státu na daních. A tak třeba jazykový kurz v Londýně někdy projde bez problémů, jindy narazí.

Záleží samozřejmě i na tom, jaký podnikatel ho chce jako výdaj za účelem uskutečnění a udržení zisku uplatnit: s velkou pravděpodobností projde majiteli cestovní kanceláře s obratem několik milionů ročně, problém by mohl mít prodejce kosmetiky s ročním přivýdělkem z podnikání, který by se rovnal ceně kurzu.

„Optimalizovat se dá, rozhodně bych však klientům nechtěla radit nic, co by bylo za hranicí zákona. Všechny výdaje, i ty uskutečněné na konci roku, musí mít pro konkrétní podnikání opodstatnění,“ říká daňová poradkyně Zuzana Heřmanská.

Pozor na zálohy

Je třeba dát pozor na jednu důležitou věc. Podnikatelé, kteří vedou účetnictví, mohou jako výdaj v kalendářním roce uplatnit jen to, co v daném roce též zužitkují. Nemohou tedy zaplatit letos zálohu a předplatit si služby, které využijí až v následujícím kalendářním roce. „Jinak je to ale u těch, kteří vedou daňovou evidenci.

Podnikatelé s příjmy do 15 milionů korun ročně mohou vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), a ti pak mohou uplatnit jako výdaj určený k dosažení a udržení zisku i zálohy,“ vysvětluje Petr Plesnivý z ministerstva financí. Zaplaťte odvody Pokud už podnikatel neví, co dalšího si pořídit, měl by se podívat na platby, které ho tak jako tak neminou. A těmi jsou odvody za sociální a zdravotní pojištění. Pokud jste například během roku platili nízké zálohy, je čas úřadům poslat víc peněz.

Kdybyste to náhodou přehnali, nic se neděje – přeplatek se převede jako záloha do následujícího roku nebo vám ho pojišťovna vrátí. Daně z převedených peněz platit nebudete. Podnikatel by neměl zapomenout, že zvyšovat výdaje a snižovat zisk nelze pořád, většina musí beztak zaplatit takzvanou minimální daň. Je dobré vědět, že podnikatel, který zvelebuje firmu, a přitom má minimální zisk, je nezajímavý partner třeba pro hypoteční banky.

Otázky a odpovědi

Podnikám jako finanční poradce. Mou pracovní uniformou je oblek. Za jakých podmínek to mohu uplatnit jako výdaj z podnikání? A co kabelka a pracovní kufřík? K. J., Kladno

Můj názor je v tomto případě poměrně vyhraněný – pro řemeslníka jsou pracovním oděvem montérky, pro advokáta (a někdy vlastně i pro řemeslníka) je jím perfektní oblek. Totéž platí pro aktovky a kufry. Vynaložený výdaj lze pokrátit jako odraz použití i pro soukromé účely, pokud k němu dochází – v případě montérek pro práci na zahradě, oblek pro návštěvu kulturních akcí. Já osobně považuji obleky za nepohodlné a zároveň dávám většinou přednost kultuře, kde se nevyžadují, můj oblek by tedy byl daňovým výdajem ze 100 procent.

Mohu uplatnit jako výdaj z podnikání náklady na mobilní telefon, i když ho používám i k soukromým účelům? V. S., Litomyšl

Výdaje na telefon jsou typickým výdajem podnikajících fyzických osob, u nichž se většinou uplatňuje jako daňový výdaj jenom poměrná část. Protože sledování výdajů podle jednotlivých hovorů není právě efektivní metodou, zpravidla se ke krácení používá kvalifikovaný odhad. Kompromisní variantou, kterou správci daně uznávají, je uplatnění 50 procent nákladů. Jako důkazní prostředek pro uplatnění vyššího procenta daňového výdaje lze použít porovnání telefonního účtu před zahájením podnikání a poté, případně lze provést rozbor výpisu telefonních hovorů za jeden či více měsíců a zjištěný podíl výdajů za podnikatelské hovory použít jako paušál pro další období.

Jsem podnikatel a chtěl bych se vylepšit v angličtině. Mohu si náklady na kurz uplatnit do nákladů? Musím si koupit nejlevnější kurz, nebo by mi finanční úřad uznal i náklady na intenzivní kurz v cizině? L. D., Brno

Výdaje na vzdělávání a školení jsou poměrně kontroverzní kapitolou. Někteří podnikatelé (taxikáři, plynoinstalatéři) musí některá školení absolvovat povinně, a to třeba i opakovaně. Pak je daňová uznatelnost nesporná. U ostatních školení není v principu nutné se omezovat cenou, ale ani místem jejich konání, je však třeba vždy dostatečně prokázat, že je podnikatel potřebuje absolvovat buď kvůli výkonu stávající podnikatelské činnosti, anebo pro rozšíření svých aktivit. To se nejlépe prokáže dosažením vyšších anebo „nových“ příjmů. U některých druhů školení, například světové jazyky, základy práva či marketingu, bych byl pro daňovou uznatelnost i bez přímé a jednoznačné vazby na dosažené vyšší příjmy, neboť získané poznatky jsou pro podnikatele obecně použitelné.