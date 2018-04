Kdo dnes dostane hypotéku: požadavky bank na příjem žadatelů se výrazně liší

K 30. červnu letošního roku bylo občanům České republiky poskytnuto 373 tisíc hypoték v celkové výši 530 miliard korun. Hypotéku tak dnes čerpají zhruba čtyři lidé ze sta.



Zájem o hypotéky významně neklesá

Vzhledem k probíhající americké hypoteční a finanční krizi jsme se zajímali, zda a jakým způsobem se krize promítla i do situace na českém hypotečním trhu.



Samy banky uvádějí, že zájem o čerpání hypoték mezi českými občany nijak významně neklesá. V porovnání s minulými obdobími se v posledním čtvrtletí projevil u mnoha bank setrvalý stav.



Významný nárůst v uzavírání hypotečních smluv zaznamenala především mBank, ale i UniCredit Bank, Volksbank nebo Wűstenrot hypoteční banka.



Pokles proti minulým obdobím uvedla ČSOB, GE Money Bank a Raiffeisenbank. Jak ale uvádí Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank: "Nelze jednoznačně říci, že důvodem poklesu zájmu o čerpání hypoték je finanční krize. Ve třetím čtvrtletí tradičně dochází k sezonnímu výkyvu, letní měsíce jsou v poskytování hypoték slabší."



Pětiletá fixace úrokové sazby jednoznačně vede

Žadatelé o hypoteční úvěr nejčastěji preferují pětiletou fixaci úrokové sazby před fixací tříletou nebo roční.



U některých bank je tato pětiletá fixace proti ostatním fixacím upřednostňována velmi výrazně. Volí ji například devět z deseti klientů Wűstenrot hypoteční banky, více než polovina klientů České spořitelny, Hypoteční banky nebo Volksbank. V případě ČSOB a UniCredit Bank ji preferují zhruba dvě třetiny žadatelů o hypotéku.



Zpřísnění podmínek se neplánuje

Naprostá většina bank na základě současných varovných signálů ze zahraničí nezpřísnila podmínky, za kterých poskytuje hypotéky. Jak banky uvádějí, jejich podmínky jsou obezřetně nastavené a není důvod na nich v současné době nic měnit.



Křištálová lupa Například v České spořitelně považují kvalitní úvěrové portfolio za velmi důležité. Pavla Langová z odboru firemní komunikace k tomu uvádí: "V minulosti i dnes nesmírně pečlivě hodnotíme každou žádost o úvěr i každou informaci, kterou nám klient předloží k posouzení obchodu. Klademe důraz na kvalitní 'credit scoring', který objektivně posoudí schopnost každého klienta úvěr splácet."



V Hypoteční bance a Volksbank do výpočtu, který posuzuje schopnost klientů splácet, promítli zvýšení životních nákladů, které mají vliv na nezbytné výdaje klientů. Volksbank uvádí, že v průběhu posledního čtvrtletí lze očekávat další přehodnocení a úpravu podmínek pro poskytování hypoték.



Banky pravidelně a pečlivě monitorují český i zahraniční trh, vyhodnocují rizika a v případě nepřiměřených negativních trendů jsou připraveny zvážit možnost zpřísnění podmínek, například zvýšením úrokové sazby, což má vliv na výši měsíčních splátek a na hypotéku tak dosáhne méně lidí.



Banky žadatele o hypotéku nejčastěji odmítají kvůli nízké bonitě

Počet odmítnutých žádostí se podle informací z bank v posledních měsících nijak významně nezvyšoval, u většiny se podíl zamítnutí trvale pohybuje okolo pěti procent.



Také na hlavních důvodech odmítnutí se banky shodují. Nedostatečná bonita neboli schopnost klienta splácet úvěr, negativní záznam v registru dlužníků, nevhodná, resp. nedostatečná zástava, to jsou nejčastěji uváděné důvody, proč klienti nedostanou požadovanou výši hypotečního úvěru.



V případě nízké bonity se v mnoha případech banky snaží klientovi vyjít vstříc a nabídnou mu alternativní řešení, např. delší dobu splatnosti nebo nižší úvěr.

Stačí vaše příjmy na hypotéku?

Jedním z hlavních kritérií, podle kterých se banka rozhoduje, zda hypotéku schválí či ne, je výše čistého měsíčního příjmu žadatele. Každá banka má však na své klienty jiné požadavky.



Pro názornou ilustraci jsme připravili obecný příklad tak, aby mohly banky vybrat srovnatelné produkty, které by klientům nabídly a zároveň uvedly, jaké jsou jejich požadavky na příjmy u žadatele o hypotéku.



Žadatel v našem příkladu kupuje byt v Praze za 2 miliony korun, do zástavy dá tento byt, jehož zástavní hodnota je též 2 miliony korun. Bude požadovat hypotéku 1,6 milionu korun, 20 procent (400 tisíc korun) má našetřeno.



Byla vybrána pětiletá fixace úrokové sazby a splatnost hypotéky 20 let.





. Byly zvoleny dva typy žadatelů 1. žadatel:

jednotlivec – svobodný člověk ve věku 28 let, o úvěr žádá sám, je zaměstnanec, žádné jiné závazky nemá, nesplácí úvěr, nevlastní kreditní kartu.



2. žadatel:

tříčlenná rodina – manželé ve věku 32 a 35 let, jedno dítě do 10 let, oba zaměstnanci, žádné jiné závazky nemají, nesplácejí úvěr, nevlastní kreditní kartu

Banky na základě výše uvedeného zadání samy vybraly produkty, včetně úrokové sazby a měsíční splátky pro zvolené žadatele a další parametry úvěru.



Výše úrokové sazby a splátky u vybraných hypotečních produktů

Banka Produkt Úroková sazba (fixace 5 let) Měsíční splátka (v Kč) Česká spořitelna Ideální hypotéka od 5,19 % 10 792 ČSOB ČSOB Hypotéka 5,29 % 10 817 GE Money Bank Hypotéka do 80 % 5,35 %* 10 871 Hypoteční banka Hypotéka do 85 % 5,29 % 10 817 Komerční banka Hypoteční úvěr Klasik od 4,99 % 10 551 mBank mHypotéka 5,45 % 10 100 jednotlivec

10 095 rodina Poštovní spořitelna Hypoteční úvěr do 85 % 5,29 %** 10 818 Raiffeisenbank Hypoteční úvěr Klasik od 5,54 % 11 592 UniCredit Bank Hypoteční úvěr Individuál 4,61 % 10 276 Volksbank Standardní hypotéka od 5,14 % 10 747 Wűstenrot hypoteční banka Hypotéka Wűstenrot do 85 % 5,34 % 10 862 Poznámka:

* běžný účet Genius Active + pojištění schopnosti splácet

** v případě zasílání platu na účet u Poštovní spořitelny a sjednání dvou pojištění k hypotečnímu úvěru

Zdroj: banky

Úrokové sazby se pohybují v rozmezí od 4,61 % (UniCredit Bank) do 5,54 % (Raiffeisenbank), měsíční splátky pak v rozmezí od 10 095 korun (mBank) do 11 592 korun (Raiffeisenbank). Rozdíl mezi nejnižší splátkou a nejvyšší tak činí zhruba 1 500 korun, což v případě pětiletého období činí až 90 tisíc korun.Velké rozdíly lze též nalézt v požadavcích bank na minimální měsíční příjem u obou typů žadatelů.Zatímco u Volksbank a Wűstenrot dosáhne na vybranou hypotéku člověk s příjmem kolem 18 tisíc korun, u Raiffeisenbank a mBank musí mít měsíčně na účtě zhruba 23 tisíc korun. Ostatní banky se shodují na čistém měsíčním příjmu 19 až 20 tisíc korun.

Banka Minimální čistý měsíční příjem jednotlivce

(v Kč) Minimální čistý měsíční příjem tříčlenné rodiny

(v Kč) Volksbank 18 047 25 147 Wűstenrot hypoteční banka 18 267 24 738 ČSOB 18 909 23 191 Hypoteční banka 18 909 26 333 Poštovní spořitelna 18 910 26 334 Komerční banka 19 000 25 000 GE Money Bank 19 500 23 500 UniCredit Bank 20 000 33 000 mBank 22 956 27 993 Raiffeisenbank 23 185 23 185 Česká spořitelna nelze stanovit, individuálně nelze stanovit, individuálně Zdroj: banky

V případě druhého žadatele - tříčlenné rodiny - má nejnižší požadavky na čistý měsíční příjem Raiffeisenbank, ČSOB a GE Money Bank, které uvedly příjem o trochu vyšší než 23 tisíc korun.



O téměř deset tisíc korun více, tedy 33 tisíc korun, by musela mít naše vzorová rodina, pokud by chtěla čerpat hypotéku u UniCredit Bank. Tento požadovaný příjem je mezi bankami zdaleka nejvyšším, druhým nejvyšším požadovaným příjmem je téměř 28 tisíc korun u mBank.

Ostatní banky u tříčlenné rodiny s jedním dítětem požadují příjem zhruba 25 až 26 tisíc korun.