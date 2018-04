Kdo dnes nekoupí akcie, nebude je vlastnit ani v období rozmachu

Tak zní slova Elisabeth Depmann, jednatelky a vedoucí Fondmanagementu Zürich Invest. Proti tomu nelze nic namítat. Rozmach jistě jednou přijde, je ale otázkou kdy. Dosáhly akciové trhy již svého nejnižšího bodu, nebo spadnou ještě hlouběji? To jsou otázky, na které nikdo nemůže s jistotou odpovědět. Proto je nutné mít na mysli základní investiční pravidla a historické zkušenosti z minulého vývoje. Závěrem zjistíme, že dnes není rozumné prodávat akcie, naopak, dnes je vhodná příležitost k jejich nákupu.

Aktuální situace a vyhlídky

Není sporu o tom, že na (akciových) trzích vládne pesimismus. Konjunktura konce 90. let přechází v stagnaci, snižuje se spotřeba a nevyprázdněné obchody a sklady negativně ovlivňují očekávání budoucích zisků jednotlivých podniků. To vede k poklesu očekávaných zisků a přehodnocení odhadu budoucích tržeb směrem dolů.

Indikátory hospodářského cyklu již předběžně naznačily konec konjunktury, ale mnohé trhy ještě nestačily zareagovat. Proto musí být tento rozdíl vyrovnán v relativně krátkém období. Ve většině sektorů se výrazné nadhodnocení cen aktiv již snížilo během posledních měsíců. Americká centrální banka FED reagovala na známky recese snížením úrokových sazeb, což se v minulosti ukázalo vždy jako účinné. Tímto nástrojem by FED mohl zabránit recesi amerického hospodářství. První pozitivní signál účinnosti peněžní politiky FEDu lze spatřovat v růstu objemu poskytnutých úvěrů.

Zpomalení ekonomického vývoje je nutným zlem pro každou národní ekonomiku. Přitom má mnoho pozitivních rysů - v této fázi se odděluje zrno od plev, dochází k eliminaci chybných investic a nadvýroby.

Jak hluboko a jak dlouho?

Co nám říkají historické zkušenosti? Délka baisse (označení pro klesající trend na burze) byla v historii obvykle 12 – 18 měsíců. Průměrná ztráta akciových trhů se pohybuje mezi 25 až 35 %. Aktuální pokles přitom trvá 13 měsíců. Index německého akciového trhu DAX zatím poklesl o 30 % a S&P 500 index o 25,5 %. Srovnání těchto údajů s historií nám poskytuje naději na brzké oživení akciových trhů.

A ještě něco vyplývá z historických zkušeností. Slabší fáze na akciových trzích představovaly v dlouhodobém horizontu pouze nepatrné výkyvy z celkového rostoucího trendu. Pokud se například podíváme na vývoj DAX od začátku 80. let (před tím nebyly zaznamenány výraznější změny), můžeme konstatovat, že po každé baisse došlo k rychlému a často velmi příkrému nárůstu. Další baisse pak nastala až na podstatně vyšší úrovní než předchozí.

Správné načasování nákupu

Předem je nutné říci, že správný okamžik nákupu (nebo prodeje) vystihne odborník jen málokdy a spíše náhodou než na základě nějaké hluboké analýzy. Průzkumy na americkém trhu došly k následujícímu prohlášení: „Kdy dojde k nákupu není důležité – důležité je, že se vůbec nákup uskuteční“. Proto je výhodné investovat pravidelně.

Nutnost neustálé účasti na akciovém trhu potvrzuje i následující příklad: Investor, který investoval od roku 1983 do roku 1992 (2526 burzovních dnů) bez přerušení do akcií indexu S&P 500, dosáhl průměrného výnosu ve výši 16 % ročně. Kdo neinvestoval v 10 nejlepších burzovních dnech, měl roční plus „jen“ ve výši 11,2 %. Kdo neinvestoval ve 20 nejlepších dnech, pak se jeho roční výnos snížil dokonce na 8,6 %.

Doporučení

Kdo nyní panicky prodává akcie nebo akciové fondy, nebo prodává z důvodu finanční nouze, nejedná rozumně. Při současné ceně akcií nutně realizuje ztrátu. Z výše uvedených skutečností plyne, že je naopak rozumné držet akcie a vyčkat na býčí trend. Kdo má nyní volné prostředky a předpokládá dlouhodobý investiční horizont, měl by zvyšovat svoji pozici a nakupovat další akcie.

Je ale nutné stále mít na zřeteli kvalitu nakupovaných akcií. Dlouhodobě – a o to právě jde při zajištění v důchodu a tvorbě majetku – lze považovat správný investiční nástroj kvalitní akcie, nebo ještě lépe akciové fondy, které investují do širokého portfolia kvalitních akcií.

Pokud chce někdo investovat do akcií nebo akciových fondů v kratším investičním horizontu, třeba jen na pár měsíců nebo let (což se všeobecně nedoporučuje, neboť se jedná spíše o spekulaci, a nikoli investici), pak platí následující pravidlo: Vyplatí se čekat na potvrzení změny trendu a třeba ztratit prvních 5 až 10 % na začátku růstu, než investovat a ztratit mnohem více, například 20 nebo 30 %.

Chytrý investor využívá investičního programu pravidelných malých úložek do akciových fondů, ať již měsíční nebo čtvrtletní frekvenci. Profituje tak díky tzv. cost-average-efektu. Ten znamená, že investor při nízkých kurzech nakupuje relativně velké množství podílů fondu a při vyšších kurzech naopak menší počet. Výnos je tak v průměru větší než ztráta.

Myslíte si, že je dnes výhodné nakupovat akcie? Investujete dlouhodobě nebo spíše spekulujete na krátkodobý růst? Napište nám svůj názor.