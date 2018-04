Kdo drží v rukou osud domácích fondů?

Na sérii rozhovorů s portfolio manažery domácích investičních společností bychom rádi navázali rozhovory s představiteli finančních skupin, do kterých domácí společnosti patří.

Dnešní rozhovor je s šéfem asset managementu celé finanční skupiny Erste Bank. Günther Mandl* odpovídal na otázky týkající se největší domácí investiční společnosti - ISČS. Její vlastníci si jsou dobře vědomi tržního podílu a pozice na trhu. Budoucnost však může být jiná. Příkladem probuzení ostatních vlastníků může být pondělní uvedení prvního zajištěného fondu Komerční banky řízeného Société Générale Asset Management (SGAM).

Přistoupíte k větší integraci jednotlivých společností (ISČS, Erste Sparinvest - ESPA)? Nedojde k většímu propojení nabídky produktů asset managementu v rámci celé skupiny (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko)?

Ano, strategií skupiny Erste Bank je silná integrace s důrazem na regionální prvky:

- regionální složku vždy představují fondy v příslušné zemi investující do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu a do regionálních akciových titulů,

- společné pro všechny oddělení asset managementu v ČR, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku a Rakousku je řízení portfolia akcií z mezinárodních trhů a vytváření alternativních produktů, jakými jsou např. zajištěné fondy nebo například fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy denominované v dolarech či jenech.

Jakou budoucnost má ISČS v rámci skupiny? Co se změní po vstupu do EMU a přijetí eura? Stanou se z domácích investičních společností pouze distributoři fondů řízených primárně v mateřských společnostech v zahraničí?

Rozhodnutí jsou přijímána týmem složeným ze specialistů ze všech oddělení asset managementu z celé skupiny. Každý člen tohoto týmu, z Rakouska nebo ze všech ostatních zemí, je specialistou na konkrétní třídu aktiv. To se nezmění ani s přijetím eura v dalších zemích. Stále zde zůstanou odlišnosti a zvláštnosti v investičním

chování v jednotlivých zemích, které budou muset být řešeny lokálními specialisty. Mimoto je mnoho známých a důvěryhodných fondů jako Sporoinvest, Sporobond či Sporotrend, které budou stále „lokální“ fondy, ať už s eurem, nebo bez něj.

Bude mít v budoucnu vůbec smysl (např. z hlediska efektivnosti, nákladů, apod). tvořit fondy v České republice? Rozšíří se mezitím nabídka korunových mutací fondů ESPA? Nebudete chtít dále zvýšit význam fondů ESPA v rámci skupiny České spořitelny, které jsou nyní do značné míry zastíněny fondy ISČS?

ISČS je lídrem trhu díky fondu ISČS Sporoinvest, ISČS Sporobond a ISČS Sporotrend, ESPA je největší distributor retailových fondů v Rakousku. ESPA se zaměřuje na eurové fondy peněžního trhu, dluhopsiové fondy, ale rovněž i na fondy akciové pokrývající hlavní akciové trhy jako USA, Evropu či Japonsko. ESPA tak má potřebnou velikost a know how k vytváření speciálních fondů jako např. zajištěných fondů a nemovitostních fondů. Myslíme si, že fondy obou investičních společností jsou pro české investory velmi důležité. A čím více klientů bude investovat do amerických, evropských nebo japonských akcií, tím více klientů bude investovat do ESPA fondů. Základ investic však vždy bude na fondech peněžního trhu a dluhopisových fondech z ISČS.

Většina majetku ve fondech ESPA je stejně jako v ČR ve fondech fixně úročených aktiv. Jsou investoři v Rakousku stejně konzervativní jako u nás?

Investoři v Rakousku jsou podobně konzervativní jako klienti v České republice. Hlavním rozdílem je to, že fondy peněžního trhu v Rakousku nikdy nehrály tak dominantní roli jako v ČR. V Rakousku plní úlohu základní konzervativní investice dluhopisové fondy, stejně jako např. ISČS Sporoinvest v ČR. Investiční chování by se mělo (stejně jako v Rakousku) postupně přesouvat k investicím do smíšených a akciových fondů.

Značný podíl investic ESPA (více jak 20 % podle stránek ESPA) v Rakousku představují realitní fondy. Proč jsou podle vás tak oblíbené? Co si myslíte o jejich uvedení v ČR?

Fond ESPA Stock Europe Property byl prvním fondem v Rakousku investujícím do akcií společností spravujících nemovitosti nebo investujících do nemovitostí. V Rakousku byl tento fond velmi úspěšný. Hlavním důvodem je, že investice do nemovitostí jsou zcela novou třídou aktiv, což vyvolává hlad u investorů. Kromě toho nabízí investice do nemovitostí velmi stabilní výnosy, které jsou velmi nízko korelované s akciovým i a dluhopisovým trhy (vyvíjí se nezávisle na těchto trzích), takže jsou vhodným nástrojem pro diverzifikaci.

Připravuje ESPA některé další produkty pro trh v ČR (např. další zajištěný fond, realitní fond,...)?

ESPA nyní až do 31. srpna nabízí ESPA ČS Zajištěný fond 2. Myslíme si, že porostou úrokové míry, ale protože má tento fond garantovaný výnos, riziko růstu úroků je pro investory do tohoto fondu eliminováno. Na druhou stranu věříme v příznivý výhled pro akciové trhy, zisky společností jsou v současnosti velmi dobré, ale akciový trh je dosti volatilní – to je také vhodný čas pro tento fond, neboť zde není důležitý market timing, což znamená načasování správného okamžiku pro investici na mezinárodních akciových trzích. Po ESPA ČS zajištěném fondu 2 připravujeme další zajištěný fond na čtvrté čtvrtletí 2004.

*Günther Mandl, člen dozorčí rady ISČS a Senior Manager Asset Management CEE Erste Bank

V příštím rozhovoru se zeptáme na připravované a často skloňované sloučení asset managementu ve skupině Komerční banky s SGAM.

Myslíte si, že jsou představy Erste Bank o budoucím vývoji reálné. Nepřijde do ČR významný hráč ze zahraničních trhů, který přitáhne většinu peněz do svých fondů?