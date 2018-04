Kdo hlídá dodržování zákoníku

Často však bývají stížnosti oprávněné. Až do července loňského roku podávaly těmto lidem pomocnou ruku úřady práce, loni však byl s účinností od 1. července zřízen nový úřad - Státní úřad inspekce práce, který se většinou stížností zabývá a řeší je.

Inspekce práce se zabývá nejen běžnými kontrolami zaměstnavatelů, tedy prevencí, ale také řeší podněty ze strany třetích osob, nejčastěji zaměstnanců. Není však vyloučeno, aby podnět dal například manžel ženy, která je šikanována, nebo kamarád muže, který nedostává zaplacenou pracovní pohotovost, případně lékař, který zjistil, že se u určité firmy stalo několik podobných pracovních úrazů. Podnět může být podán jak písemně, tak ústně, tedy i telefonicky. Zda se podnět prošetří, záleží pouze na inspektorátu práce. Žádný z oznamovatelů si kontrolu zaměstnavatele nemůže vynutit.

Inspekce práce působí v několika oblastech. Kontroluje, jsou-li dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Nejde však jen o nebezpečí pracovních úrazů, ale i o kontrolu toho, zda zaměstnavatel vytváří vhodné pracovní podmínky - například umožňuje v souladu se zákonem změnu pracovní polohy při práci a podobně. Při kontrolách se zjišťuje, zda není překračována maximální povolená délka pracovní doby či délka práce přesčas. Na inspekci práce se můžete obrátit i v případě, když se domníváte, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu se mzdovými předpisy. Například spočítá náhradu za dovolenou jinak, než jak mu ukládá zákon, odmítá proplatit práci přesčas či příplatek za práci v noci.

Do pravomoci inspekce práce patří také dohled nad tím, jestli zaměstnavatel nezaměstnává děti, tedy osoby mladší patnácti let, nebo jak třeba při natáčení filmu pečuje o děti vykonávající uměleckou činnost. Stejně tak dohlíží na to, aby pracovní podmínky mladistvých a žen byly takové, jaké ukládá zákon. Na inspektorát se můžete obrátit i v případě, že vedení firmy nedodržuje kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpisy. Informace o pobočkách inspektorátů práce najdete na stránkách www.suip.cz.