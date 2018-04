Kdo je a co dělá

K činnostem personálního ředitele patří stanovení a důsledné uskutečňování personální politiky. Je odpovědný za program náboru, udržení a dalšího vzdělávání pracovníků. Mezi jeho hlavní úkoly patří často také zajištění rozvoje pozitivních vztahů s veřejností a někde i image společnosti vůči veřejnosti. Ve firmách, kde jsou odbory, s nimi vede jednání, má na starosti mzdovou politiku, řídí také právní záležitosti svého odboru a podílí se také na zavádění a zlepšování organizační struktury podniku.

Důležitými předpoklady pro úspěšnou kariéru HR Managera jsou komunikační schopnosti, přizpůsobivost, rychlý úsudek, rozhodnost, ovládání, schopnost odhadnout člověka, správně ohodnotit rizika a umět vyjednávat. HR Manager by měl umět kontrolovat své chování za každých okolností, měl by být odolný vůči stresu. Zájemce o tuto pozici by měl mít vysokoškolské vzdělání. Jehofinanční ohodnocení se pohybuje zhruba od 30 000 v menších společnostech, v nadnárodní společnosti může dosáhnout platu až 120 000 korun.



Sales Manager



Sales Manager, neboli obchodní ředitel/manažer, zodpovídá za prodej společnosti. Mezi jeho hlavní úkoly patří zpracování obchodní strategie, způsob prodeje buď přímo nebo přes distribuční společnosti či další obchodní partnery. Sales Manager buď přímo, nebo přes svůj obchodní tým řídí a projednává podmínky, za jakých budou služby či výrobky firmy prodány.

Dodává také marketingovému oddělení důležité informace o trhu. Stanovuje i nabídkové ceny ve spolupráci s marketingovým oddělením, projednává je se zákazníky, koordinuje, zpracovává a přezkoumává nabídky obchodních partnerů a uzavírá s nimi obchodní smlouvy. Úzce spolupracuje s klíčovými zákazníky společnosti, což jsou významní odběratelé, kterým se věnuje maximální péče. Zájemce o pozici Sales Managera by měl být silnou a extrovertní osobností. Vysokoškolské vzděláním může být výhodou, ale ne podmínkou.

Zájemce by měl mít schopnost hodnotit rizika a umět vyjednávat, měl by mít dobrý úsudek, být rozhodný, ovládat se. Velkou výhodou jsou komunikační schopnosti a flexibilita, podmínkou je dobrá znalost cizího (anglického) jazyka. Finanční ohodnocení Sales Managera je zpravidla rozděleno na dvě části: fixní a pohyblivou složku. Pohyblivá složka se odvíjí od celkového profitu či objemu prodeje a její výše je tak plně v závislosti na schopnostech daného člověka.



