Kdo je a co dělá

Plant Manager připravuje dlouhodobé strategické plány společnosti. Jaké schopnosti by mu neměly chybět? Měl by umět identifikovat klíčové problémy výroby a navrhovat a realizovat jejich řešení. Úspěšný kandidát by měl mít organizační a komunikační schopnosti a umět analyticky vyhodnotit situaci, prezentovat své závěry senior manažerům a správní radě. Plant Manager musí být silná osobnost s nadšením pro věc a schopností motivovat a koučovat druhé. Znalost cizího jazyka, nejlépe anglického, na komunikativní úrovni, je nezbytná. Finanční ohodnocení se pohybuje mezi 60 000 až 150 000 korunami a závisí na velikosti závodu, zodpovědnosti a zkušenostech kandidáta.



Security Manager



Security Manager řídí tým bezpečnostních specialistů, zaměřených na všechny aspekty bezpečnosti to znamená bezpečnost personální, fyzickou a informační, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Hlavní náplní jeho práce je zodpovědnost za ochranu bezpečnosti zaměstnanců, informací a informačních systémů i fyzického majetku, za přípravu a zavedení bezpečnostních směrnic a postupů.

Security Manager by měl umět identifikovat rizika, která společnosti hrozí, informuje o nich své nadřízené i útvary, kterých se týkají, dává doporučení jak s těmito riziky zacházet a dohlíží na zavádění bezpečnostních opatření. Provádí pravidelné i namátkové kontroly a audity bezpečnosti. Povinností Security Managera je informovat svého nadřízeného o stavu bezpečnosti společnosti i o všech rizicích, měl by poskytovat podporu v oblasti bezpečnosti všem útvarům. Podle potřeby spolupracuje s Policií či jinými orgány činnými v trestním řízení a inspektoráty bezpečnosti práce.

Podílí se na přípravě krizových plánů, testuje je a zavádí do praxe, plánuje investice do zabezpečovacího zařízení. Vede agendu ochrany utajovaných skutečností, a ochrany osobních údajů všech zaměstnanců. Kandidát na pozici Security Managera musí být důvěryhodný a trestně bezúhonný. Dále by měl mít výbornou znalost bezpečnostního managementu a legislativy (zejména trestního práva), metodiky bezpečnosti, ideálně prověření NBU, schopnost řídit podřízené, manažerské znalosti a dovednosti (zejména prezentační dovednost), komunikační schopnosti, vhodná je znalost cizího jazyka, nejlépe angličtiny na dobré úrovni. Finanční ohodnocení Security Managera se zpravidla pohybuje mezi 40 000 až 100 000 korunami v závislosti na rozsahu zodpovědnosti a pravomocí kandidáta.



