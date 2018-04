Kdo je a co dělá

Svůj výrok přitom musí zasadit do obrazu reality. Analytici se vyskytují v mnoha oborech, nejvíce 'vidět' jsou ti ekonomičtí. Například analytik kapitálového trhu předpovídá a hodnotí vývoj pohybu kurzů akcií. Směr a stav celého hospodářství zkoumá makroekonomický analytik, právní normy zase právní analytik. Jedno mají všichni společné ­ musí být odborně vzdělaní. Důležité je i analytické myšlení a ochota neustále se zdokonalovat. Lidé, kteří se rozhodnou toto povolání vykonávat, by měli vzít v úvahu, že jejich ohodnocení závisí na postavení ve firmě a pověsti jejich budoucího zaměstnavatele.

A to proto, že analytici nemusí skládat na rozdíl například od auditorů nebo daňových poradců žádné zkoušky. Musí však na vysoké úrovni ovládat práci na počítači a statistické a matematické metody. Jaký může očekávat analytik plat? Jejich platy se mohou pohybovat od částky třiceti tisíc korun za měsíc až k hranici sto a více tisíc za měsíc. Většina firem, které hledají analytika, klade kandidátům tuto první otázku: "Máte vysokoškolské vzdělání ekonomického směru nebo titul z oboru přírodních věd?" Pokud zní odpověď ano, pak jsou dveře ke kariéře analytika otevřeny.



Auditor



Auditor je člověk, který po všech stránkách umí prověřit hospodaření firmy (ale třeba i politické strany). A nejen to, navrhuje řešení zjištěných nedostatků, musí umět rozpoznat kritická místa v účetnictví a hospodaření podniku a za audit nese plnou právní odpovědnost. Proto musí znát dokonale účetní předpisy, být schopný analyzovat doklady a umět se rychle rozhodovat. Neměla by mu vadit práce v týmu a jednání s lidmi. Musí počítat s tím, že v auditorské sezoně (od září do června) mnohdy osmihodinová pracovní doba neplatí, je delší. Stát se auditorem není jednoduchá věc.

Jedním z předpokladů je absolvování jakékoliv vysoké školy, nejlépe však ekonomického směru, ideálně zaměřené na finance či účetnictví. Vedle vysokoškolského vzdělání by měl zájemce o práci auditora ovládat jeden světový jazyk a alespoň na standardní uživatelské úrovni počítač. Tohle všechno však nestačí. Stejně musí počítat s tím, že ke kulatému razítku, kterým auditor potvrzuje své dílo ­ audit, vede dlouhá cesta. K auditorským zkouškám se může zájemce přihlásit až po pětileté praxi asistenta auditora. Zkouška má písemnou a ústní část a není zadarmo. Těm, kteří ji úspěšně absolvují, se vynaložené peníze brzy vrátí, protože platy auditorů jsou vysoké. K dobrému platu patří mnohde i další výhody ­ mobilní telefon, notebook či automobil.



***



Co jsme psali a co si přečtete



Quality Manager

Plant Manager

Security Manager

Finanční manažer

Logistic Manager

Analytik

Auditor

Sector Manager

Department Manager

Web Editor