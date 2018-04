Kdo je a co dělá

Okolí větších měst se podstatně mění, z polí a luk ukrajují čím dál víc místa nová obchodní centra. S hypermarkety se objevila také nová pracovní místa. Jedním z nich je i department manager. Ten má v obchodním středisku ­ hypermarketu na starosti nabídku a prodej jednoho sortimentu zboží. Může to být potravinářské nebo nepotravinářské zboží, tedy jak se občas v inzerátech objevuje anglicky food nebo nonfood výrobků. Department manager řídí několik sector managerů.

Jednoduše se to dá vysvětlit na příkladu nábytku ­ jeden ze sector managerů má na starosti nabídku nábytku do pracoven, další třeba sedacího nábytku. Department manager dozírá nad celým nabízeným sortimentem elektro. Department manager se na rozdíl od sector managera na prodejní ploše příliš často neobjevuje, ale musí mít o jednotlivých sektorech dokonalý přehled. Je v každodenním kontaktu s nákupním oddělením, zpracovává analýzy prodeje, zabývá se i koordinací dodávek zboží.

Ovlivňuje cenovou strategii nabízeného zboží ­ může navrhovat slevy stejně jako akce na podporu prodeje. Department manager má hmotnou odpovědnost za zboží, zpracovává také finanční analýzy, měl by si rozumět i s počítačem. Své nejbližší podřízené si vybírá většinou sám, výhodou jsou proto alespoň základy personalistiky. Kdo má největší šance stát se department managerem? Dobré předpoklady mají komunikativní lidé s obchodní praxí a vysokoškolským, případně středoškolským vzděláním. Nezbytná je znalost angličtiny a odolnost vůči nervovému vypětí. Department manager může počítat s platem vyšším než 25 000 korun.



Sector manager



Nová nákupní střediska zaměstnávají velké množství pracovníků na nejrůznějších pracovních pozicích. Jednou z nich je také sector manager. Má na starosti určité zboží ­ pečuje o to, aby ho bylo v regálech dost a v co nejširší nabídce, navrhuje slevy toho, které se příliš neprodává či vychází z módy. Stará se také o prezentaci výrobků, a to nejen uvnitř prodejny, ale třeba také na reklamních letácích. Jedná s dodavateli o dodávkách zboží ­ má co říci i k cenám, za něž se bude prodávat.

To je však jen jedna část jeho činnosti, nejméně tak důležitá jako práce se zbožím je i její druhá polovina ­ práce s lidmi. A to hned ve dvou směrech, sector manager má na starosti pracovníky jím řízeného sektoru a zároveň jedná i se zákazníky. Třeba s těmi, kteří jsou rozzlobeni, že nenašli v regálech žádané zboží nebo je chtějí reklamovat. Svým podřízeným sector manager navrhuje ohodnocení, zvyšování kvalifikace, rozvrhuje pracovní dobu do směn. Měl by je motivovat k dobrým pracovním výsledkům, znát jejich problémy i možnosti a podle nich jim pomáhat v budování pracovní kariéry. Jaké předpoklady jsou pro práci sector managera důležité?

Měl by být hlavně komunikativní, odpovědný, rozhodný, se smyslem pro obchod. Velkou výhodou je pro uchazeče obchodní vzdělání, většinou jsou na těchto místech středoškoláci. Ten, kdo je nejspokojenější, když nemusí celý den na nikoho promluvit, by se měl práci sector managera zdaleka vyhnout. Komunikace, kontakt s lidmi tvoří v jeho každodenní činnosti podstatnou část. Platové ohodnocení je u tohoto zaměstnání příjemné ­ pohybuje se nad průměrným platem, závisí na velikosti supermarketu i oddělení, které má sector manager na starosti.



