Kdo je a co dělá

Proto firmy potřebují specialistu (někdy dokonce celý tým), který řídí finanční toky a likviditu společnosti ­ jedná s bankami, zajišťuje úvěry, rozhoduje, jak naložit s volnými finančními prostředky, podílí se na dealingu (směně peněz) a podobně. Vychází z finančního plánu, aby věděl, kolik peněz v určitý den potřebuje mít k dispozici. Zbytek volných peněz se snaží využít tak, aby společnosti vydělal (nebo ušetřil) co nejvíce.

V poslední době zejména zahraniční firmy přecházejí na řízení cash-flow z jednoho centra, které je zpravidla v zahraničí. Důležitost této pozice v české pobočce dané společnosti pak logicky klesá. Treasury Manager často studoval matematiku, nebo k ní má alespoň velmi kladný vztah. Výhodou jsou předešlé zkušenosti z bankovního prostředí (na oddělení dealingu nebo v risk managementu) nebo zkušenosti s finančními analýzami. Měl by se orientovat na finančních a kapitálových trzích, výborné analytické myšlení je základním předpokladem. Pokud přichází Treasury Manager z dealingu, většinou počítá s redukcí svého platu. I tak bývají příjmy těchto lidí v řádu desetitisíců.



Financial Controller



Některé firmy pojmenovávají takto svého finančního manažera, který je odpovědný za finanční řízení celé společnosti (nebo její pobočky). Jindy se stává kontrolor vlastně finančním analytikem s poměrně úzkým zaměřením ­ toto je obvyklé zejména u juniorských pozic. Nicméně stále více společností se dívá na controlling jako na manažerský nástroj a tak také chápe tuto pozici. Kontrolor tady bývá zpravidla odpovědný za finanční plánování, rozpočtování, forecasting, za analýzu finančních výsledků a jejich interpretaci, za reporting ­ tedy přehledné zpracování těchto výsledků podle určitého schématu, za srovnávací analýzy a mnoho dalších věcí.

Práce kontrolora může být hodně kreativní ­ zejména pokud tvoří nová schémata analýz. A naopak i poměrně rutinní, kdy se omezuje na doplňování tabulek podle předem daných schémat a jejich odesílání do centrály. Kontrolor se nezabývá účetnictvím, ale pracuje s jeho výstupy. Do jeho pracovní náplně zpravidla nepatří ani vlastní finanční řízení. Náplň práce kontrolora je značně variabilní a u jednotlivých zaměstnavatelů se může i značně lišit.Pokud se setkáme s kontrolorem, předpokládáme většinou, že kromě toho, že je vysokoškolsky vzdělán, se orientuje ve financích, účetnictví, dovede logicky uvažovat a baví ho práce s čísly. Jestliže hovoří více jazyky, pravděpodobně pracuje pro zahraniční firmu, nebo alespoň v budoucnu bude. Kontroloři očekávají silně nadprůměrné platové ohodnocení. Někdy může dosahovat i přes sto tisíc korun měsíčně.



