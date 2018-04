Kdo je a co dělá

Úkolem privátního bankéře je prezentovat vám všechny dostupné produkty ­ karty, vedení účtů, možnost půjčky, někdy i pojištění nebo hypoteční úvěr, možnosti dlouhodobých investic do fondů a podobně. Privátní bankéř vám "ušije na míru" vaše vlastní portfolio, tedy skladbu vhodných investic, a připraví vám také dlouhodobý program jejich návratnosti, samozřejmě s ohledem na zdanění vašich zisků. U privátních bankéřů se předpokládá výborná znalost produktů, které nabízejí, ti nejlepší se slušně orientují na i kapitálových trzích. Dobré zvládnutí profese předpokládá navíc také neustálé sledování novinek na finančních trzích. Dokonalé vystupování, spolehlivost a důvěryhodnost spolu se znalostí cizích jazyků (zvláště pokud jde o zahraniční klientelu) ­ tak poznáte privátního bankéře. Na jeho výplatní pásce se objevuje měsíčně několik desítek tisíc korun, součástí jeho platu bývá zpravidla bonus. Ten je odrazem jeho úspěšnosti a movitosti jeho klientů.



Relationship Manager



Můžeme se také setkat s pojmenováním Account Manager nebo obchodní zástupce pro firemní klientelu. Jde o tutéž pozici ­ reprezentanta banky při jednání s jejími klienty ­ firmami, obchodními či výrobními společnostmi. Relationship Manager zná finanční situaci a potřeby svých zákazníků, navrhuje nejlepší řešení a využití řady bankovních produktů. Vyjednává podmínky vedení účtů, možnosti úvěrů, financování projektů klientů banky. Pokud zákazník využívá dalších služeb banky, zprostředkuje jednání se specialistou na tyto operace. Většinou se stará o více klientů (někdy až několik desítek).

Nedílnou součástí jeho práce bývá i akviziční činnost ­ kontaktování nových zákazníků. Banky vyžadují na tyto pozice většinou kandidáty s vysokoškolským vzděláním (nejlépe ekonomickým), dokonalým vystupováním a dobrými analytickými schopnostmi. U juniorských pozic se dá počítat s platem okolo dvaceti tisíc, zkušení a úspěšní manažeři si přijdou na několikanásobek.



autor je manažer divize Banking and Finance společnosti Robert Half International



