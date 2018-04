Kdo je a co dělá

je zodpovědný za finanční řízení celé společnosti. Jeho práce zahrnuje tvorbu finančních plánů a rozpočtů, řízení firemního cash-flow, dohlížení na hospodaření v průběhu účetního roku, kontrola vedení účetnictví. Je zodpovědný za daňová přiznání, účetní závěrku a její audit. Komunikuje s orgány státní správy, například finančními úřady, s daňovými poradci, auditory. Velmi často je ve styku kvůli získání úvěru s bankou, proto je orientace v úvěrové problematice výhodou.

Finanční manažer obvykle řídí celé finanční oddělení, a tak by měl mít nejen řídicí schopnosti, ale též schopnost podřízené pracovníky hodnotit a motivovat. Zájemce o podobné místo by měl mít vysokoškolské vzdělání, ideálně ekonomického směru, analytické myšlení a schopnost logicky uvažovat. Předpokládají se též dobré komunikativní schopnosti, odolnost vůči stresu a dobrá uživatelská znalost PC. Plat finančního manažera závisí na odpovědnosti za finance celé společnosti. Může se pohybovat od několika desítek tisíc korun u menších společností až po statisícové částky.

Logistic Manager



Základní činností Logistic Managera je efektivní koordinace dodávek zboží. Logistic Manager řídí a koordinuje v rámci obchodní strategie společnosti a platné legislativy logistické projekty v celé společnosti. Jeho hlavním úkolem bývá navržení, vybudování a stabilizace funkčního logistického systému s nízkými náklady. Logistic Manager zabezpečuje komplexní rozbory a analýzy v oblasti logistických procesů společnosti, sleduje náklady na ně, případně navrhuje a realizuje změny toků zboží.

Pro tuto pozici je jednoznačně výhodou vysokoškolské vzdělání. Za vhodné obory vzdělání se považují vysoké školy s obchodním nebo ekonomickým zaměřením. Mezi základní požadované profesní znalosti patří znalost legislativy, projektového řízení, počítačová gramotnost včetně softwaru pro modelování procesů, znalost organizace a procesních analýz. Alespoň konverzační znalost cizího jazyka, jako je angličtina nebo němčina, je vždy výhodou.

Mezi základní osobní předpoklady Logistic Managera patří schopnost analýzy a logického myšlení. Neměly by mu chybět rozhodovací a řídicí dovednosti, přesvědčivé jednání, plánování a organizace, schopnost týmové práce. Musí být zodpovědný, ochotný převzít riziko, umět vyjednávat a vést lidi. Finanční ohodnocení Logistic Managera je nadprůměrné a může se pohybovat v rozpětí od 30 000 do 120 000 korun.



