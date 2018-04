Kdo je IT Manager

IT Manager má ve firmě na starosti chod celého informačního systému. Tedy shromažďování, sdělování, zpracovávání dat a jejich dobrou dostupnost. Jeho úkolem může být výstavba sítí, starost o hardware, software používané techniky, tak aby usnadňovaly hlavní činnosti a řízení organizace.

IT Manager spolupracuje na plánování a tvorbě rozpočtu (finanční IT management) celého oddělení, napomáhá při výběru a náboru pracovních sil oddělení, má na starosti IT školení v celé firmě, řeší problémy souvisící s IT zařízením a softwarem. Dost často má za úkol také monitoring a provoz internetových stránek společnosti. Zájemce o tuto pozici musí mít odpovídající odborné vzdělání, umět vést a motivovat své podřízené a spolupracovníky.

Měl by umět pracovat pod tlakem a v týmu, měl by být spolehlivý a flexibilní, dravý, cílevědomý, dynamický a kreativní. Angličtina na velmi dobré úrovni je v současné době již většinou nutností. Měsíční plat IT Managera se pohybuje v rozmezí 40 000 až 120 000 korun v závislosti na velikosti firmy a zodpovědnosti dané pozice.



Co jsme psali a co si přečtete:



Sector Manager

Web Editor

Portfolio Manager

Front Office Manager

Senior IT

IT Konzultant

Key Account Manager

IT Manager

Media Planner

Media Buyer