Kdo je na podpoře, může si přivydělat. Má to však pravidla

Podpora v nezaměstnanosti Výše podpory první dva měsíce: 65 procent

další dva měsíce: 50 procent

zbývající dobu: 45 procent Délka pobírání podpory do 50 let věku: 5 měsíců

od 50 do 55 let: 8 měsíců

nad 55 let: 11 měsíců Pokud jste ze zaměstnání odešli bez vážného důvodu z vlastní vůle sami či dohodou, bude vaše podpora 45 procent z průměrného měsíčního výdělku.