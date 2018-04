Kdo je podnikatelem? Všichni!

Mnoho lidí má pocit, že podnikatelem je pouze člověk se živnostenským listem nebo zapsaný v obchodním rejstříku. Takoví lidé volají: "Nejen podnikatelů je nám třeba, ale též lékařů, učitelů, umělců, právníků..." Chtěl bych ty oponenty uklidnit - mají pravdu. A mám pravdu i já, když jsem zde nedávno psal, že podnikatelé jsou požehnáním státu.

Lékaře totiž považuji v nejlepším slova smyslu za podnikatele s tím nejcennějším - s uzdravováním lidí. Je-li však soukromníkem, musí mít na rozdíl od kolegy ve státním zařízení více vyvinutý smysl pro samostatnou odpovědnost. Pokud totiž neléčí úchvatně, skvěle, lidé k němu nejdou a on zkrachuje. Kolegovi ve státních službách stačí léčit standardně a hladový nebude.

Také učitel podniká s cenným zbožím - s rozvojem osobnosti každého z nás. Nemylme se a nepředstavujme si učitele zúženě jen jako klasického kantora ve škole. Několik tisíc(!) učitelů je soukromými živnostníky nebo soukromými firmami s předmětem podnikání "vzdělávací služby". Ti musí být tak dobří, že lidé jim za jejich vyučování zaplatí nejen na jejich plat, ale i dopravu, kancelář, pronájem učeben, pomůcek, na jejich vlastní učitelské celoživotní sebevzdělávání. Ale jsou i takoví, kteří v mládí a ve školních letech trénovali svou budoucí kvalifikaci stejně usilovně, jako Jágr trénoval hokej.

Desítky let krušného života plného náročné práce místo zábavy přetavili v jedinečný brilantní výkon - a jsou schopni vás třeba za den naučit více a užitečněji než klasická standardní škola za rok. V nejvyspělejších státech už pochopili, že se jim vyplatí zaplatit špičkové učitele ne méně než špičkové sportovce. Jednoho konkrétního znám, jmenuje se John Abrahamson, mezi trenéry marketingu patří v Austrálii ke špičce a můžete se u něj učit za čtyři tisíce dolarů na hodinu. Proč tak draho? Inu protože je to stokrát cennější než u toho, kdo vybírá čtyřicet dolarů na hodinu. A jeho zákazníci to vědí. Podnikatelem je každý zaměstnanec, podniká přece se svou pracovní silou. Jedním z nejvznešenějších podnikatelů je každá dobrá matka - podniká s kvalitou budoucí generace. Každý takový člověk, usiluje-li o zákazníka v čestné soutěži podle objektivních kritérií, je požehnáním společnosti.