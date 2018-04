Kdo je PR Manager

kdo je...Název profese PR Managera nebo někdy PA Managera je odvozen z anglického Public Relations Manager a Public Affairs Manager a někdy se do češtiny převádí jako manažer vnějších vztahů. Má na starosti komunikaci a styk s veřejností. Jeho zodpovědnost je veliká - zastupuje na veřejnosti firmu, vyjadřuje se k jejím záměrům a vysvětluje její jednání. Promyšlenou a cílenou komunikací utváří image firmy. Ve větších společnostech je speciální PR oddělení, které PR Manger řídí. Touto profesí se zabývají nejčastěji novináři nebo lidé s praxí v médiích, většinou s vysokoškolským vzděláním. Měli by dobře ovládat alespoň jeden světový jazyk. »Manažer pro styk s veřejností musí být zodpovědný, měl by mít příjemný vzhled a kultivované vystupování,« říká Alice Hamidová z personální agentury Mercury Group. »Jeho práce je velmi odpovědná - jednou špatně vyřčenou větou může společnosti způsobit mnohatisícové náklady na její dementi,« dodává. Uchazeč o tuto profesi by měl být psychicky odolný a profesně vyzrálý, nezbytná je i schopnost rychlé orientace. Neměla by mu vadit práce pod tlakem ani v podstatě neohraničená pracovní doba.