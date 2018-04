Kdo je spolehlivý, ten jde v podnikání nahoru

Nespolehlivý nechce být nikdo. Většina profesionálů se o spolehlivost opravdu snaží, a přesto opakovaně selhává. Proč se to děje? Co to vypovídá o stavu podnikání? A hlavně, jak to zlepšit?

Pomineme-li lhostejnost, která vede v podnikání rychle ke špatným koncům, má nespolehlivost dvě hlavní příčiny se zcela rozdílným pozadím:

1. příčina Neschopnost dodržet dohodu

Neschopnost dodržet dohodu (závazek, termín, dané slovo či slib) je běžný projev nespolehlivosti. Vzniká zpravidla tak, že profesionál podcení a nezvládne složitost svého podnikání. Něco nedomyslí, přehlédne, zapomene, nebo nestihne v předpokládaném čase a výsledkem je nesplněný závazek, možná i nespokojený klient.

2. příčina Neznalost obchodních zvyklostí

Neznalost obchodních zvyklostí je druhou nejčastější příčinou nespolehlivosti. Podnikatelé zelenáči se občas, lidově řečeno, neumějí chovat a nevědomky porušují nepsané zásady spolehlivosti v obchodním styku. Klient se například spoléhá na vaši mlčenlivost, stejně jako se vy spoléháte na řemeslníka, že vás upozorní na krátkou životnost zvoleného materiálu, nebo na poskytovatele připojení, že vám připomene neuhrazenou fakturu před tím, než vás odstřihne od internetu.

Zvykových pravidel je spousta: Na e-mail s poptávkou byste měli například odpovědět do jednoho až dvou pracovních dní. Prozvánět klienta, aby vám zavolal na vlastní náklady zpět, je neslušné. Nechat zákazníky čtvrt roku čekat na řadě a pokoušet jejich trpělivost je na hraně atd.

První typ nespolehlivosti vypovídá o neutěšeném vnitřním stavu podnikání i riziku budoucích problémů. Druhý zase o nezkušenosti a celkově nízké úrovni podnikatele, přinejmenším v očích klientů a obchodních partnerů. Obě roviny však hovoří hlasitě ve váš neprospěch.

Můžete o sobě hlásat, jak jste spolehliví a dochvilní, ale zákazník ví své. Spolehlivost se nedá napodobit, protože ta buď je, anebo není. Často vede k utajeným příležitostem. Mnozí klienti snadno zadají menší zakázku, ale s tou velkou čekají na dodavatele, který předčí jejich očekávání. Kdo selže, ten se o ní ani nedozví, natož aby ji získal pro svůj byznys.

10 rad Jak posilovat spolehlivost a vydělat na tom

V podnikání na volné noze se čím dál tím více prosazují profesionálové typu T, kteří mají kromě své hlavní odbornosti také širší přesah do jiných oborů či dovedností. Takový profesionál je zároveň dobrý obchodník, konzultant, vyjednavač, projektový manažer, marketér a kdovíco ještě.

Narůstající složitost podnikání klade úměrně vyšší nároky na naši spolehlivost - zkrátka jak to celé zvládnout a uřídit tak, aby byla výsledkem dobře zaplacená práce a spokojený klient. Zde je deset základních rad, na co se při posilování spolehlivosti zaměřit:

Dbejte na co nejlepší hospodaření s časem s pomocí vhodných nástrojů. Dejte si závazek dodržovat slovo, i když jde o maličkosti. Při stanovování termínů si pro jistotu ponechávejte větší časovou rezervu. Všechny závazky či termíny si pečlivě evidujte a hlídejte jejich splnění. V komunikaci s klienty reagujte rychle a pružně, ať na vás nemusejí čekat. Naučte se lépe vnímat potřeby a očekávání zákazníků. Dívejte se jejich očima. Nezatěžujte klienty svými problémy. Mají svých dost, od vás očekávají výsledek. Pokud selžete, omluvte se a napravte své pochybení přiměřeným zvýhodněním. Vyhněte se tomu, abyste byli dlouhodobě vytíženi na 100 procent bez časové rezervy. Předcházejte rizikům a držte si finanční rezervu, abyste rychleji řešili problémy.

Možná vás uklidní, že stoprocentní spolehlivost je opravdu velmi vzácná. Přesto má smysl o ni usilovat. Profesionály, kteří v minulosti občas selhali, klienti pro jistotu upomínají a kontrolují. Zatímco o ty spolehlivé se mohou opřít pevně jako o skálu a svěřit jim náročnější zadání i větší zodpovědnost.