Kdo je víc: manažer nebo lídr?

Základní rozdíl mezi manažerem a lídrem (vůdcem) velmi výstižně vysvětluje jeden z guru leadershipu S. Covey ve své knize 7 návyků vůdčích osobností na následujícím příkladu:

„Význam rozdílu mezi pojmy řízení a vedení rychle pochopíte, jestliže si představíte skupinu dělníků, kteří sekerami prosekávají cestu v pralese. Jsou to vykonavatelé – řešitelé problému. Vysekávají podrost.

Ti, kteří je řídí, jdou za nimi. Ostří jim sekery, píší návody a pracovní prostupy, vedou cvičení zaměřená na utužení svalů dělníků, zavádějí nové technologie, určují pracovní rozvrhy a soustavy odměňování pro dělníky.

Vůdce je ten, který šplhá na nejvyšší strom, přehlíží celou situaci a volá: „Jsme v nesprávném lese!“...

... Úspěšnost, často dokonce přežití, nezávisí jen na množství úsilí, ale na tom, zda toto úsilí je vyvíjeno ve správném lese. ...

... Účinné řízení bez účinného vedení je, jak to parafrázoval jeden člověk, „jako rozkládání lehátek na palubě Titaniku“.“

Stejně tak jako v životě potřebujeme své srdce i hlavu, ve firmě by neměl chybět leadership ani management.

Lídři jsou srdcem byznysu. Jsou to ti, kteří určují směr, formují vize, dokáží v dálce rozpoznat příležitosti. Většinou se jedná o osobnosti obdařené silným charismatem, na ostatní působí jako nevyčerpatelné studny energie, které svým vlastním přesvědčením a vášní vtáhnou „dovnitř“ i ostatní. Jedním z nejvýraznějších rysů lídra je také to, že se orientuje na lidi, má je rád a projevuje o své kolegy a podřízené opravdový zájem. Uvědomuje si, že soukromý a pracovní život se nedá zcela oddělit, že i skvělí lidé mohou mít někdy špatný den. Filozofie lídra je postavena na osobní spokojenosti a motivaci každého jednotlivce. Těší se z jejich růstu, úspěchu, spokojenosti. Svou vlastní úspěšnost posuzuje podle toho, kolik lídrů vychová z lidí, s nimiž spolupracuje a jež vede. Snaží se vést místo řídit, nechat lidem svobodu rozhodování a učí je přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost.

A co považuje český zaměstnanec ve své práci za nejdůležitější? Jasné cíle a záměr společnosti a týmu, celkově jasnou komunikaci – informace o cílech a úspěších společnosti, schopnost definovat priority a v neposlední řadě obecně dostatek zpětné vazby – uznání

Hlavou a mozkem úspěšného byznysu jsou manažeři. Jsou to ti, kteří uvádějí vize lídrů v život, kteří proklestí cestu k cíli. Jejich prací je stanovit pravidla, nastavit systémy, zavést procesy, kontrolovat výsledky. Management je systematické řízení vedoucí k úspěšnému zakončení projektu, uzavření obchodu, vytvoření konkrétního zisku. Lidé jsou z pohledu manažera vnímáni jako články, bez kterých by cíle nemohlo být dosaženo. K tomu jim poskytnou veškeré informace, podklady a zázemí. S koncem pracovní doby nebo s dosažením cíle však končí i zájem o jejich osobnost a zacházet dál považují spíše za neoprávněný zásah do soukromí.

K dosažení cíle je potřeba znát nejen který z mnoha možných směrů je ten správný, ale také způsob, jak se k němu dá dojít.