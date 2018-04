Kdo jsou účastníci trhu?

Hedgeři - jedná se o producenty nebo spotřebitele, kteří dodávají nebo odebírají komoditu a chtějí se uchránit od nepříznivého vývoje. Například výrobce kabelů předpokládá, že ceny mědi, jakožto hlavního vstupního komponentu v nejbližším roce porostou. Ví, že konkurence je silná a nebude moci plně promítnout do konečné ceny nárůst nákladů. Tím by ztrácel. Vzhledem k tomu, že je chytrý, ztrácet nebude. Půjde na derivátovou burzu a zajistí si kurz do budoucna, tedy nakoupí za dnešní cenu s odběrem v budoucnu. Podobný problém může mít i zemědělec, má zaseto a vidí, že není sám, úroda se letos nejspíš vydaří a nabídka bude vysoká. Pokud by čekal až do sklizně, kdy se tak stane, prodělá, neboť cena již bude nízká. Je chytrý, jde na burzu a zajistí se, prodá svou úrodu za současnou cenu s dodávkou v budoucnu. Hedger tedy přichází na trh s jediným cílem, zajistit se proti nepříznivým výkyvům.

Druhou skupinou jsou spekulanti . Ačkoliv někteří politici a ekonomové nazývají spekulanty nehezkými slovy, hedgeři by bez spekulantů měli výrazně složitější podmínky. Spekulant, chcete – li investor je osoba nebo firma, která jde na trh za účelem zisku, je ochotna vzít na sebe riziko ztráty. Pro hedgera je důležitý z toho důvodu, že je ochoten na sebe vzít riziko ztráty a vytváří na trhu likviditu. Typickou vlastností spekulanta je skutečnost, že neobchoduje s danou komoditou na spotovém trhu, nakupuje futures kontrakty, když očekává vzestup a prodává, když předpokládá pokles.

