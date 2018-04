Kdo má děti, dostane slevu na povinné ručení. Jezdí prý opatrněji

Trhem povinného ručení v současnosti hýbe snaha zjednodušit papírování v případě nehody, pečlivé zkoumání rizikovosti řidiče a také moderní technologie.

Donedávna platilo, že stačí koupit tu nejobyčejnější a hlavně nejlevnější pojistku. Veškeré patálie s pojišťovnou totiž řešil poškozený s pojišťovnou viníka. Pojišťovny však postupně přecházejí na takzvanou přímou likvidaci. Princip je v tom, že jako poškozený nehodu nahlásíte své pojišťovně a ta za vás vše vyjedná.

Česká pojišťovna, Pojišťovna ČSOB a Direct službu nabízí automaticky, u Allianz, ČPP, Generali, Kooperativy a pojišťovny Uniqa ji klienti mohou využívat jen k některým (dražším) tarifům nebo v případě, že si ji přikoupí či mají sjednané havarijní pojištění. Dá se očekávat, že i ostatní pojišťovny se postupně přidají. Třeba Marek Zeman z Axy na otázku ohledně přímé likvidace reagoval: "Prozatím službu nenabízíme."

Kdy vypovědět smlouvu Když se rozhodnete změnit pojišťovnu, nemůžete to udělat kdykoli. Písemnou výpověď lze pojišťovně doručit v těchto termínech: šest týdnů před výročím smlouvy (den, kdy bylo pojištění sjednáno)

jeden měsíc od chvíle, kdy vám bylo doručeno sdělení o úpravě pojistného

do tří měsíců od pojistné události (tuto možnost může využít i pojišťovna a smlouvu vám vypovědět)

při změně vlastníka auta - je třeba doložit kupní smlouvu či technický průkaz se záznamem o převodu

při likvidaci vozu - nutné doložit technickým průkazem se záznamem o trvalém vyřazení vozidla z evidence

při odcizení vozidla - nezbytné doložit protokol od policie

Zdroj: povinne-ruceni.com

Pojišťovny se snaží v ceně co nejvíce zohlednit, jaké riziko pro ně klient představuje. Hledí nejen na obsah či výkon motoru, ale i na věk zákazníka, místo, kde bydlí, a tudíž i nejčastěji jezdí, a na další charakteristiky. Direct například rozlišuje celkem 11 různých hledisek.

Až na Kooperativu segmentují všichni, letos nově i Triglav. Ani ti, kdo už několik hledisek ke stanovení ceny měli, se nebrání novinkám: například Generali aktuálně přichází s rozlišováním devíti věkových skupin řidičů, rozšířením tříd podle obsahu motoru, třemi kategoriemi podle stáří vozu a posouzením místa bydliště až na úroveň části obce.

Novinkou je sleva pro ty, kdo mají děti. Pojišťovny totiž předpokládají, že rodiče jezdí opatrněji. Slevu zatím zavedly Allianz, Slavia a Generali.

Chytrý telefon má čím dál tím víc řidičů, a tak pojišťovny vymýšlejí aplikace, které budou jejich klientům na místě případné nehody nápomocny právě prostřednictvím smartphonu. Česká pojišťovna a Axa už je poskytují. ČP dokonce nabízí mobil SmartPhone Samsung Galaxy Mini zákazníkům, kteří si pořídí povinné ručení Exclusive Plus či Exclusive Max.

Kromě toho, že ve stresové situaci pomůže člověku nezapomenout na nic podstatného, je součástí aplikace třeba i záznam o dopravní nehodě. Poškozený tak může být svědkem, že jste svou pojišťovnu kontaktovali skutečně obratem. Ale jak připomíná Tomáš Zavoral z České pojišťovny - elektronické nahlášení neznamená, že byste nemuseli vyplnit papírový záznam o nehodě - to je totiž povinné podle zákona.

Řidičům, kteří mají zkušenosti, ale nebylo na ně psáno auto (jezdili například služebním či partnerovým), vychází vstříc Axa. Těm, kdo jsou starší než 35 let a přitom pět let nezavinili nehodu, přizná 50procentní bonus. Zákazníci přitom nemusí nic dokazovat - to, že nebourali, si pojišťovna zjistí u České kanceláře pojistitelů. Obdobně Generali poskytuje slevu podle toho, kdy klient získal řidičský průkaz.

Ani mladé řidiče nechtějí pojišťovny házet do jednoho pytle - někde jim dávají šanci využívat bonusu podmíněně: přiznají slevu, a pokud řidič nehodu nezpůsobí, je vše v pořádku. Jinak bude muset slevu doplatit. Tak postupují třeba Kooperativa, ČPP a Slavia. Česká pojišťovna umožňuje řidičům-nováčkům využívat bonusu, který má někdo z příbuzných.

