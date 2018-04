Kdo má nárok na dávky státní sociální podpory

Spíš než úředníci vám poradí v některé z občanských poraden, zkuste zabrousit na www.obcanske-poradny.cz.

Až na výjimky, jako je třeba porodné, mají nárok na dávky jen lidé s nízkými příjmy. Na úřadě vám pak přesně spočítají, jestli na dávku dosáhnete a kolik vám případně stát bude vyplácet. Počítejte s tím, že příjmy budete muset doložit. Veškeré potřebné formuláře jsou k dispozici buď na úřadech, nebo si je můžete stáhnout přímo z internetu ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí.

Porodné

Kdo má nárok:

Dávku dostává matka, která porodila dítě. Nezáleží na tom, jestli je bohatá, nebo chudá, u porodného se příjmy rodiny nezkoumají. Nárok vzniká dnem porodu a rodička si o ni může požádat nejpozději do roka. Peníze stát rodičce vyplatí, i když se dítě narodí mrtvé, zemře po porodu nebo ho matka dá k osvojení. Když zemře matka a peníze jí ještě nebyly vyplaceny, má na dávku nárok otec dítěte. A dokonce porodné může dostat i člověk, který převzal do trvalé péče dítě mladší jednoho roku.

Kolik můžete dostat:

Výše porodného závisí na počtu narozených dětí, za jedno dítě dnes matka obdrží 17 760 korun, za dvojčata 53 120 korun, za trojčata 79 680 korun...

Co se změní:

Od ledna porodné klesne na 13 000 korun a u vícerčat se bude vyplácet už jen odpovídající násobek této sumy – za dvojčata rodička dostane už „jen“ 26 000 korun, za trojčata 39 000 korun a tak dále.

Přídavek na dítě

Kdo má nárok:

Na přídavky na děti mají dnes nárok rodiny s příjmy až do 4násobku svého životního minima, do této kategorie dnes spadá téměř 90 procent českých rodin. Tato hranice sníží. Co se změní: Přídavek na dítě budou moci od ledna získat jen rodiny s příjmy nejvýš do 2,4násobku životního minima. Těm, kdo již nyní dávku pobírají úřad sám přepočítá, zda jejich nárok trvá a pošle jim dopis o nové výši přídavků, nebo o tom, že na ně rodina ztrácí nárok.

Kolik můžete dostat:

Měsíční dávky budou vypláceny v pevné výši, a to podle věku dítěte:

na dítě do 6 let: 500 korun měsíčně,

školáka do 15 let: 610 korun měsíčně,

na studenta do 26 let: 700 korun za měsíc.

O tom, zda peníze rodina na dítě dostane, rozhodují čisté příjmy žadatele a jeho rodiny za předchozí kalendářní rok. Rodičovský příspěvek se do příjmů započítává, případné výživné nikoli. Přídavky se vyplácejí měsíčně, příjmy se posuzují v ročních cyklech vždy od října do září a v říjnu následujícího roku se příjmy rodiny prověřují znovu, o přídavky však můžete zažádat kdykoli, a to i za tři měsíce zpětně.

Životní minimum je pro každou rodinu jiné – podle počtu a věku dětí, záleží i na tom, kolik členů domácnost má,. Například čtyřčlenná rodina s dětmi ve věku 8 a 16 let měla dosud na přídavky nárok, když byly její měsíční příjmy 38 760 korun, v roce 2008 peníze od státu získá jen v případě, že nebude mít za měsíc víc než 23 256 korun.

Sociální příplatek

Kdo má nárok:

Dávku mohou pobírat rodiny, které pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě a jejich čistý měsíční příjem je nižší než 2,2 násobek životního minima.

Co se změní:

Nově na sociální příplatek dosáhnou jen rodiny s příjmy nejvíce do dvojnásobku svého životního minima, což je například:

rodina s jedním dítětem ve věku do 6 let 14 160 korun,

rodina se dvěma dětmi ve věku 5 a 8 let 18 080 korun,

rodina se třemi dětmi ve věku 5, 8 a 12 let 22 000 korun.

Kolik můžete dostat:

Jakou částku rodina od státu dostane, záleží na jejím příjmu. Čím víc má měsíčně k dispozici, tím nižší je sociální příplatek. Rozhoduje i to, jestli rodič o dítě pečuje sám, nebo je zdravotně postižený. Čisté příjmy rodiny se posuzují za předcházející kalendářní čtvrtletí. Rodičovský příspěvek a přídavek na dítě se do příjmů započítává, případné výživné nikoli.

Příspěvek na školní pomůcky

Kdo má nárok:

Jde o jednorázovou dávku známou také jako „pastelkovné“, která má pomoci chudším rodinám snadněji zvládnout nástup dítěte do první třídy. Na dávku má nárok rodina, která v květnu pobírala přídavky na děti a v září vypravila dítě do 1. třídy základní školy. O dávku bylo možné požádat už 1. června, pokud na ni máte nárok a ještě jste na úřad nezašli, udělejte tak nejpozději do konce června 2008.

Kolik můžete dostat:

Každá rodina prvňáka, který má na dávku nárok, získá 1 000 korun.

Co se změní:

Pastelkovné reforma zrušila, prvňáčci, kteří do školy nastoupí až v příštím roce, už peníze nedostanou.

Pohřebné

Kdo má nárok:

Každý, kdo někomu vypravuje pohřeb. Podmínkou je, aby zesnulý měl ke dni úmrtí trvalý pobyt na území Česka nebo aby se pohřeb v Česku konal.

Kolik můžete dostat:

5 000 korun na jeden pohřeb.

Co se změní:

Pohřebné také končí, od ledna se bude muset většina pozůstalých při placení pohřbu spolehnout jen na svou peněženku. Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen rodiny s nezaopatřenými dětmi, tedy studenty do 26 let, a to jen v případě, že by v rodině zemřel jeden z rodičů nebo dítě.

Kde jsou změny jen malé

Beze změny zůstává příspěvek na bydlení a kromě jediné i všechny dávky pěstounské péče. Mění se výše jednorázového příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče. Výše příspěvku letos činí 4,45násobku životního minima dítěte. Pokud získáte do své péče dítě ve věku do 6 let, příští rok místo 7 120 korun od státu dostanete jednorázově 8 000 korun, u dětí ve věku od 6 do 15 let příspěvek vzrostl z 8 722 korun na 9 000 korun a u mladých od 15 do 26 let dávka pro změnu o malinko klesla, a to z 10 013 korun na rovných 10 000 korun.