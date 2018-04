Kdo má nárok na přídavek na děti?

1. Vypočtěte si průměrný měsíční příjem rodiny



Sečtete příjmy všech společně posuzovaných osob, které uvádíte do žádosti. Do příjmu zahrňte nejen mzdu, ale další příjmy, například úroky, sociální dávky, příjmy z pravidelných brigád dětí (kromě prázdninových). Pro nárok na přídavek použijte příjmy za rok 2003, pro příspěvek na bydlení a sociální příplatek za 4. čtvrtletí roku 2004.

2. Zjistěte si životní minimum vaší rodiny



Sečtěte dílčí životní minima jednotlivých členů domácnosti a přičtěte příspěvek na domácnost.

3. Ověřte, zda máte nárok na vybranou dávku

Vypočtenou dávku životního minima vynásobte koeficientem stanoveným pro konkrétní dávku. Koeficient je pro přídavek na dítě 3 a koeficient 1,6 platí pro příspěvek na bydlení a sociální příplatek. Porovnáním skutečných příjmů domácnosti s vypočtenou částkou násobků životního minima pro ni zjistíte, zda dosáhnete na některou z uvedených dávek.



P říklad propočtu:



Roční čistý příjem rodiny s jedním dítětem ve věku 16 let je 300 000 korun. Měsíční příjem je 25 000 korun.



Životní minimum pro tuto rodinu

matka + otec = 2360 + 2360 = 4720 korun

dítě 16 let = 2490 korun

tříčlenná domácnost = 3140 korun

životní minimum rodiny celkem = 10 350

Hranice pro přídavek na dítě = trojnásobek životního minima = 3 x 10 350 korun to je 31 050 korun



Hranice pro sociální příplatek a příspěvek na bydlení = 1,6násobek životního minima 1,6 x 10 350 je 16 560 korun.



Výsledek: rodina bude mít nárok jen na přídavek na děti