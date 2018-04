Kdo má pevné nervy, může k moři za pakatel

Zavřete oči, zabodněte prst do mapy a můžete jet! Skoro tak vypadá nabídka zájezdů na poslední chvíli. „Prakticky není dnes v Evropě nebo ve Středozemí destinace, která by se nevyskytovala v nabídce na poslední chvíli. Výjimkou je snad pouze Sardinie,“ vysvětluje Zdeněk Marek z cestovní kanceláře Alexandrie.

Pravidlem však je to, že si z nejširší nabídky mohou zájemci vybrat zejména mimo sezonu - v květnu, červnu, pak v září nebo říjnu jsou k mání téměř všechna zajímavá místa. A o prázdninách? „K dispozici jsou hlavně letecké zájezdy k moři s ubytováním v nižších kategoriích hotelů a v apartmánech,“ uvádí ředitel marketingu Čedoku Tomáš Brejcha. Jde podle něj zejména o místa, o která je ze strany klientů menší zájem. Letos to platí třeba pro Řecko, u kterého poptávka paradoxně poklesla v důsledku neopodstatněných obav z nepohodlí způsobeného pořádáním olympiády, nebo o Mallorku či Ibizu, kde vyjde dovolená relativně dráž než v jiných zemích. Dobře se dá vybrat na poslední chvíli také v zájezdech do Turecka či Tuniska, slabší je nabídka Chorvatska a Španělska.

K am se na poslední chvíli asi nepodíváte

Kdo plánuje poznávací zájezd a těší se, že na něm při pozdním nákupu ušetří, má smůlu. Turisté, kteří je mají v oblibě, plánují dovolenou dlouho v předstihu, a tak jsou volná a tedy levnější místa k sehnání za pět minut dvanáct jen málokdy. A slevy jsou pouze v řádu stokorun.



Podle ředitele prodeje CK Vítkovice Tours Libora Šugárka nejsou v nabídce na poslední chvíli ani atraktivní destinace například v Chorvatsku, na Makarské riviéře Brela či Podgora.



„Na poslední chvíli nebývají u nás volné ani zájezdy vlastní dopravou a hity sezony, jako je například Bulharsko, Egypt, Tunisko, Costa Brava nebo Andalusie,“ doplňuje Tomáš Brejcha.



H azardéři jedou i za polovic





Pokud chcete ušetřit co nejvíc, mějte sbaleno. „Lastminutové nabídky je třeba sledovat průběžně, poskytování a rozsah slev je pouze věcí dané cestovky,“ říká Šugárek. Zlevňovací strategie má obvykle dvě podoby: některé kanceláře sníží cenu pobytů jednorázově a níž už nejdou. „Zájezdy last minute jsou do nabídky zařazovány zhruba sedm až deset dní před odjezdem a ceny se s blížícím se odjezdem dále nesnižují - jsou řádově deset až dvacet procent pod katalogovou cenou,“ potvrzuje Brejcha.Druhá varianta je vhodná pro cestovatele s pevnými nervy. Dříve se vypisovaly last minute zájezdy zhruba týden před odletem. Nyní je organizátoři inzerují i tři týdny předem. „Cena se u takových zájezdů snižuje ve třech fázích a pád cen může dosáhnout až třiceti procent. Větší slevy se vyskytují také, ale zvláště na začátku sezony. To mohou být zájezdy v prodeji v podstatě jen za cenu letenky. Jde však opravdu jen o jednotlivá místa,“ říká Zdeněk Marek a přidává příklad. Pobyt v apartmánech na Krétě s bazénem a leteckou dopravou na 11 či 12 dní se v červnu pohyboval okolo 11 000 korun, tři až čtyři dny před odletem se dal koupit i za 7000 korun, nyní v plné sezoně se cena snížila z 13 000 na 11 000 korun, ale zase jen několik dní před odletem.