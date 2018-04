Kdo má prsty v kauze Helvag?

O přiblížení situace kolem uvedení Helvagu na trh jsme poprosili jednoho z tehdejších zaměstnanců společnosti, který měl přístup i na ředitelské porady. Co nám pověděl?

Na prodej produktu Helvag byly podle jeho slov vyvíjeny tlaky z německé centrály. Poté, co se iniciativy chopil jeden z vrcholových spolupracovníků OVB v ČR Ing. Žemlička – zemský ředitel pro OVB, byl osud budoucích klientů zpečetěn - na poradě byl spolupracovníkům OVB představen nový produkt, který měli uvést na trh.

Prodej Helvagu přitom od začátku nesplňoval základní motto společnosti - totiž že OVB nespolupracuje s někým, kdo není na trhu minimálně 40 let a je tedy prověřený praxí. Přesto byly případné pochybnosti poradců přebíjeny přesvědčováním o naprosté bezrizikovosti investice. Podle tvrzení centrály mělo jít o garantovaný produkt investující do švýcarských nemovitostí, přičemž peníze od klientů měly pokrýt třetinu potřebných peněz na nákup, zbývající dvě třetiny měly být vypůjčeny od švýcarské banky, v jejíž prospěch by poté dané nemovitosti měly být vinkulovány. Tím, že bude mít banka nemovitosti pod kontrolou, byla zdůrazňována bezpečnost investice.

Poradcům prý dále bylo dokonce řečeno, že si OVB nechá na peníze svých klientů vystavit směnky - jako dozajištění. Poradci, kteří v té době (cca 5 let nazpátek) s investicemi teprve začínali, tomuto zřejmě uvěřili. Neboť jinak se jejich chování, kdy mnoho z nich do produktu vložilo vlastní peníze, interpretovat nedá. I když byly ve hře samozřejmě i vysoké provize.

To, že peníze nešly tam, kam měly a že OVB nebyla schopna ohlídat pozadí projektu, bylo vinou společnosti a jejího analytického oddělení, které mělo všechny potřebné záležitosti ověřit. Bez viny nemusejí být ani někteří vyšší představitelé OVB, kteří jako častí návštěvníci centrály v Německu mohli přijít k nějakým informacím, jež by bezrizikovost investice popíraly, nebo alespoň zpochybňovaly.

Kdo byli investoři, kteří přišli o své peníze? Fyzické i právnické osoby, města, obce. Stamiliony korun zmizely ve švýcarském tunelu a společnost OVB, která stojí logicky na počátku odpovědnostního řetězce, se za to zříká jakékoliv zodpovědnosti, právní i morální. Prý jde jen a pouze o problém klientů, což bylo také dostatečně zdůrazněno poradcům, které nyní rozezlení poškození atakují. Společnost přitom hodila přes palubu právě i své vlastní zprostředkovatele tvrzením, že OVB nezodpovídá za to, co tito klientům naslibovali.

Jak tedy situace vypadá a jak se bude vyvíjet dál? Klienti se bouří, poradci se bouří, samotná OVB však zůstává klidná - na pohrůžky medializace ze strany vlastních (současných či bývalých) spolupracovníků, kteří se dožadují vysvětlení či odškodnění, reaguje s tím, že se žádné mediální kampaně nebojí. Co tedy bude následovat?

Podle neoficiálních informací přijde o své vklady v celkové výši asi 750 milionů více než 2000 českých klientů.

Všechny články o kauze naleznete v aktuálním tématu ZDE .

Proslýchá se, že nynější ředitel centrály OVB Allfinanz a.s. ČR, který již dva roky avizuje svůj odchod do důchodu, bude potrestán „odchodem do důchodu“ právě v souvislosti s kauzou Helvag. Se zlatým padákem a setrváním v představenstvu??? Nynější prokuristka zůstane na centrále dále, ale v jiné funkci, formálně nevýznamné. V roli šedé eminence se bude i nadále podílet na řízení firmy. A samozřejmě je tady otázka odstranění některých členů správní rady OVB Allfinanz a.s. Česká republika. Tímto způsobem budou „potrestáni“ ti, kteří se na kauze Helvag přímo podíleli. Ve funkci ředitele nastoupí nezprofanovaný člověk, který nemá s kauzou nic společného. V tomto duchu bude veřejnost o celé záležitosti informována a situace, dle pořekadla „vlk se nažral a koza zůstala celá“, uzavřena.

(Informace pocházejí z důvěryhodného zdroje)

Co si myslíte o zodpovědnosti OVB a jejích poradců v kauze Helvag? Věříte, že byli oklamáni centrálou? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti ZDE.

reklama

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění

s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.

.... více na www.pfkb.cz