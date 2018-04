Kdo má v práci dobré parkovací místo, o toho firma hodně stojí

Problematika firemních parkovišť je totiž palčivá ve většině firem a na všechny zaměstnance se nedostane prakticky nikde.

I když nové kancelářské budovy a další developerské projekty ve velkých městech s rozsáhlými podzemními prostorami pro automobily počítají, je o taková "teplá parkovací místečka" často boj.

"Je to samozřejmě problém. Místa nemohou být pro každého, protože míst je méně než zájemců," říká k tomu mluvčí energetické společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

S vlastním vozem ve firmě zaparkujete těžko

Ve firmách se takový nepoměr řeší různě. Nejčastějším klíčem je, že pracovníci, kteří mají nárok na služební vozy, mají automaticky i právo na svůj parkovací plac. Ostatní mají smůlu a hledat místo pro auto si musí sami.

"Pravidla jsou jasná, nárok mají uživatelé služebních vozů a pak služební vozidla, která jsou přiřazena útvarům, ne osobě," dodává Kříž. ČEZ má většinu míst schovaných v podzemí pražského sídla, venkovních míst je jen několik.

V extrémních případech firma přispívá na parkovné zaměstnanci zvlášť, místo si pak ve městě musí najít sám. Podle odborníků je to ale krajní varianta a pro zaměstnance ani firmy není nikterak výhodná. Tak například v centru Prahy stojí měsíc na komerčním krytém parkovišti od 1 500 do pěti tisíc korun.

Parkovací místa jsou také často přiřazována podle konkrétní pracovní pozice. Dle důležitosti osoby v hierarchii firmy se také liší kvalita, poloha a velikost příslušného místa. Někdy platí, že manažeři mají místa v garážích, ostatní musí na déšť.

"V Německu a Rakousku jsem viděl i oddělené parkoviště pro vrcholový management a ostatní zaměstnance. Parkoviště byla oddělená plotem nebo parkovací branou," vzpomíná třeba odborník na řízení Tomáš Gřešek. Podobná motorizovaná segregace je ale běžná i v Česku.

Podle Petra Boldiše z personálněporadenské společnosti Mercer je v Česku také běžné, že kvalita parkovacího místa se rozlišuje podle seniority a úrovně pracovních pozic.

"Nejlepší místa mají k dispozici vrcholoví manažeři. Relativně nejhorší parkovací místa jsou vyhrazena pro referentské vozy, tedy vozy, které sdílí více zaměstnanců," vysvětluje Boldiš.

Někdy je takový parkovací pořádek daný přímo a doslovně popiskami jednotlivých míst nebo je to jakési zvykové právo, které všichni podvědomě dodržují.

Generální ředitel je na tom nejlépe

Úplně to nejlepší místo pak mívají sami generální ředitelé či prezidenti. "Bývá to tak, generální ředitelé mají většinou místa, která jsou něčím zajímavá a přínosná," říká Gřešek s tím, že exkluzivní místo se vyznačuje tím, že je blízko vchodu, výtahu či zajistí řediteli cestu suchou nohou z práce a do práce. Někdy je to ve formě samostatné garáže či ohrazeného místa s cedulkou.

"Náš country manažer opravdu parkuje nejblíže výtahu. Místo ale nemá označeno svojí SPZ, takže pokud tam zaparkuje někdo jiný, nic se neděje," popisuje Marcela Kopecká z poradenské společnosti HayGroup.

Podle mluvčího ČEZ generální ředitel Martin Roman v sídle žádné zvláštní místo nemá. Spolu s dalším managementem má své přidělené parkovací místo v 1. patře garáží. "Nemá vůbec nic extra,místo stejně veliké jako ostatní, k výtahu má řada jiných blíže než on, ostraha je společná," popisuje Ladislav Kříž.

Podle personalistů a lidí z firem tahanice o parkování není doménou jen společností z Prahy a velkých měst. Podobné starosti má i řada regionálních společností.

"Mimo Prahu mají problém s parkováním lidé pracující především v nově zbudovaných industriálních zónách, kde jsou firemní parkovací plochy často silně poddimenzovány a jinde se zaparkovat nedá," říká Karel Palata z poradenské společnosti Hewitt.

Takový problém je mimo města o to ošidnější, že v mnoha průmyslových zónách nefunguje ideálně pravidelná hromadná doprava. Pro tamní zaměstnance je vůz jedinou šancí, jak se do práce vůbec dostat.

I díky tomu, že se počet lidí s vlastním vozem rychle zvyšuje, ale počet firemních míst pro auta roste jen mírně, je garantované parkovací místo firmou stále přitažlivějším benefitem při lákání nových zaměstnanců.