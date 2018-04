Kdo má v práci pravdu a kdo sílu

Potkávám stále hodně lidí, kteří zažívají v práci veliké stresy, kteří se rmoutí nad špatnými mezilidskými vztahy v zaměstnání. Metody, jak z toho ven, nezávisí ovšem pouze na psychologické šikovnosti a zručnosti zaměstnance. Závisí i na tom, co jedinec těžko změní - na celkové atmosféře ve společnosti, na kvalitě pravidel (zákonů) a na rychlosti a důslednosti postihu těch, kteří je neplní.

Jste-li zaměstnáni v nejcivilizovanějších zemích světa (Austrálie, Kanada, USA, Švýcarsko, Rakousko apod.), pak pro vás platí: "Kdo má pravdu, má sílu." Jakmile si šéf, podřízený, dodavatel, klient, kolega dovolí něco, na co nemá zákonný nárok, okamžitě za vámi stojí celý státní aparát - blesková policie, rychlé soudy, fandící atmosféra ve společnosti.

Kdekdo vám milerád pomůže viníka udat -protože udat špatného je čestné, angažované, občansky žádoucí, férové a záslužné.

Kdybyste však pracovali v nejméně civilizovaných zemích třetího světa (jmenovat nebudu), pak platí: "Kdo má sílu, má pravdu." Vládne naprostá příroda, zákony džungle; v zaměstnání vítězí silnější řev, sehranější klika, vyšší korupce, nestydatější podraz, zpupnější vydírání, pádnější pěst. Žádné psychologické know-how nepomůže.

Naše země je někde mezi. Chvíli se zdá, že rozlučka se socialismem nás k dobrým poměrům přibližuje; jindy nám připadá, že nebývalý "rozkvět" zažívají v posledních letech právě nezákonné metody...



Hledejte pracovní týmy, které se nenechaly otrávit jedem nesolidnosti, lži a podraznictví. Zařaďte celoživotní hledání optimálního pracoviště mezi své samozřejmé aktivity. Nebyli jste na to zvyklí -ale v dnešním světě to jinak nejde. Nespoléhejte na zázračné rady, které udělají z vlka beránka zaručeně u vás, na vašem pracovišti - bez nutnosti měnit post, závod, firmu. Když jsem nedávno studoval v Austrálii, ptala se jednou naše učitelka všech pracujících studentů ve třídě, jak jsou spokojeni ve svém zaměstnání. Odpovědi byly pouze "happy" či "very happy". Jen jediný případ z deseti - "less happy", tj. ne úplně spokojen. To se mu všichni divili! Takový přístup a poměry bych co nejdříve přál vám všem!