Kdo má v rukou klíč k růstu vašich úspor?

Po neúspěšném březnu zůstala většina akciových trhů i tentokrát v červených číslech. Celý měsíc se nesl ve znamení nejistoty a směr udávaly pouze krátkodobě makroekonomické zprávy a výsledky ohlašování firem. Výrazný trend se projevil až ve čtvrtém a pátém dubnovém týdnu, když se vesměs všechny akciové trhy propadly. Jen za poslední týden ztratil např. indexu Nasdaqu 6,3 %, německý DAX 2,9 % (po vymazání výrazného propadu z března) nebo japonský Nikkei 225 2,96 %. Hlavní důvody pro propad v USA, v Evropě a především v Asii jsou dva: prohlášení amerického FEDu a kroky čínských regulátorů měnového trhu.

V USA se dalo již delší dobu pozorovat postupné zvyšování cenové hladiny, které indikoval např. vyšší deflátor HDP nebo růst inflace, která z 0,3 % vyskočila na 0,5 % (meziměsíční nárůst). Reakce ze strany FEDu přišla v prohlášení jeho šéfa Alana Greenspana, že firmy i ekonomika v USA jsou již dost silné na to, aby ustály zvýšení úrokových sazeb. Obavy o další růst, který již nebude podporován levnými úvěry, poslaly trhy okamžitě dolů. Představitelé FEDu poté sice svá tvrzení zmírnili, nicméně očekávání změny úrokových sazeb se z konce roku přesunulo na srpen. Přestože jsou sazby v USA na 46-letém minimu a nárůst úrokové sazby ze současného 1 % např. o 50 bp nebude nikterak dramatický, představa zhoršení přístupu k penězům vyvolala v investorech obavy o další růst americké ekonomiky. Ty navíc podpořil i horší než očekávaný růst HDP za první čtvrtletí, který na místo očekávaných 5 % dosáhl pouze na 4,2 %.

Index Změna S&P 500 (USA) -1,68% DJIA (USA) -1,28% Nasdaq Composite (USA) -3,71% FTSE 100 (Velká Británie) 2,37% DAX (Německo) 3,33% CAC 40 (Francie) 1,35% Nikkei 225 (Japonsko) 0,40%

Druhým faktorem, který vyvolal vrásky na čelech investorů a poslal asijské trhy na čtyřměsíční minima, je poslední vývoj v Číně. Čínský HDP rostl v loňském roce 9,1% tempem a v prvním čtvrtletí ještě rychleji 9,7 %. Začíná nebezpečně růst inflace (v březnu dosáhl meziroční nárůst cen 3 %, oproti 0,9 % v předchozím roce). Do země proudí množství zahraničních investic a čínské banky vydávají obrovské sumy úvěrů. Nárůst úvěrů vzrostl oproti loňskému roku o 21 %. Vše nasvědčuje tomu, že čínská ekonomika - druhá největší na světě a zajišťující čtvrtinu globálního růstu HDP (podle parity kupní síly) - je přehřátá. Vzhledem k významu Číny by důsledky nesly všechny vyspělé trhy. Proto se čínští představitelé centrální banky rozhodli omezit úvěrování zvýšením požadavku na bankovní rezervy a domlouváním bankám. Vzhledem ke specifikám Číny zde nestačí pohrozit a zvýšit úrokové sazby, neboť to by na reálnou ekonomiku nemělo takřka žádný vliv.

Přehřátá ekonomika s sebou nese mnohá rizika, mezi nimi např. akceleraci inflace, porušení tvorby a efektivní alokace kapitálu, roste podíl špatných úvěrů, což může vést ke krizi bankovního sektoru, atd. Další proměnnou v této „hře“ je čínský yuan. Amerika i další evropské země si stěžují na to, že Čína drží yuan na příliš nízké úrovni vůči dolaru. Slabý yuan potom silně pomáhá čínským exportérům a naopak znesnadňuje vývoz Američanům. Pomocí měnového kurzu by totiž mohla Čína účinně působit na nabídku peněz, nicméně zhodnocení by opět přitáhlo další peníze ze zahraničí ve vidině další revalvace, což by dále roztáčelo spirálu inflace, nabídky peněz a přehřátí.

Snahy o utlumení čínského růstu se odrážejí především v poklesu poptávky po surovinách, a jak uvidíme dále, např. fondy zaměřené na těžbu a komodity výrazně ztrácejí. Sníží se rovněž obrovský potenciál čínského spotřebitelského trhu, kam se snaží proniknout mnohé společnosti.

Domácím akciím se nedařilo o mnoho lépe. Celý měsíc skončil poklesem hlavních indexů, nicméně poslední týden byl stejně jako v zahraniční nejhorší. Index PX-50 ztratil 2,38 %, SPADový PX-D 2,31 %.

Index Hodnota 31.3.2003 Hodnota 30.4.2003 Změna PX-50 823,8 818,0 -0,70% PX-D 2056,8 2042,6 -0,69%

Na domácím trhu měly hlavní slovo i jiné události. Mezi hlavní patří privatizace Unipetrolu - po přiklepnutí 63 % podílu polskému PKN Orlen nabraly akcie Unipetrolu směr vzhůru a za měsíc skončily se ziskem 26 % (více v článku: Ministři prodali Unipetrol polské PKN). K největšímu poklesu došlo u akcií Philip Morris, ovšem to bylo dáno především výplatou dividendy. Philip Morris pokračuje ve své dividendové politice a rozdělil mezi akcionáře 100 % zisku, když dividenda činila 1 575 Kč na akcii.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna Nejhorší změna Domácí akcie (bez SPADu) ČESKOMORAVSKÉ DOLY 22,4% SPOLANA -6,9% SPAD UNIPETROL 26,3% PHILIP MORRIS ČR -7,9%

Kromě těchto událostí přinesl duben ještě výsledky firem za první čtvrtletí letošního roku. Ty nabyly nikterak oslnivé, nejvíce zklamala pravděpodobně Komerční banka, která za duben postupně ztratila 7,3 %. Slabé výsledky akciových trhů se rovněž podepsaly na výkonnosti akciových fondů. Ze zahraničních fondů tentokrát přední místa ve výkonnosti zaujaly fondy zaměřené na Japonsko. Japonský trh je po Rakousku druhým nejvíce rostoucím trhem od začátku roku (Nikkei 225 od začátku roku vrostl o 12,4 %).

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za měsíc Název fondu Výkon za měsíc Akciový ČSOB Akciový Mix 2,73% Živnobanka akciový fond -1,75% 0,91% Smíšený ČSOB Křišťálový fond 1,52% J&T OPPORTUNITY CZK -1,99% 0,31% Dluhopisový ČPI korp. dluhopisů 0,19% ISČS TRENDBOND -2,06% -0,86% Peněžního trhu ČPI OPF Peněžní 0,15% IKS Peněžní trh 0,05% 0,06%

Domácí fondové odvětví nepřineslo v minulém měsíci žádné překvapení, stéle se nedaří dluhopisovým fondům, ze kterých rovněž nejvíce odtékají peníze a přesunují se do fondů peněžního trhu a částečně i do akciových fondů. U tabulky zahraničních fondů můžeme pouze upozornit např. na fond Capital Invest Gold Stock, který právě kvůli tlaku na ceny komodit a poklesu akciích těžebních společností zůstal na posledním místě celkového žebříčku. U dluhopisových fondů si zmínku zaslouží KBC Bonds Convertibles, podle názvu investující do konvertibilních dluhopisů. Tento fond může pomocí převoditelných dluhopisů a v kombinaci s jinými nástroji odvozenými od akcií (např. opcí) lépe přizpůsobit výkonnost situaci na akciovém trhu a odpoutat se od špatné situace u dluhopisů.

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za měsíc Název fondu Výkon za měsíc Akciový CS EF (LUX) SMALL CAP JAPAN B 17,10% CI GOLD STOCK -18,52% 2,03% Smíšený ESPA PRO TOP 3,62% Templeton Global Balanced A -2,63% -0,09% Dluhopisový KBC BONDS CONVERTIBLES 2,04% CS BF (LUX) EMERGING MARKETS B -4,54% -1,08% Peněžního trhu ING SLOVAK MONEY MARKET 0,35% ESPA CASH EURO-PLUS -1,51% -0,02%

Připomenout můžeme ještě ING Slovenský fond peněžního trhu, který získal 0,35 % za měsíc především díky dvojímu snižování sazeb na Slovensku (více např. v TOMTO článku).

Měnové kurzy zažily v dubnu podobné turbulence jako akcie. Dolar v průběhu měsíce posiloval až na nejsilnější hodnotu od začátku roku, když se dostal až na 1,17 USD/EUR. Za celý měsíc posílil o 3,1 % a skončil na hodnotě 1,198 USD/EUR. Kurz koruny byl po celý měsíc okolo 32,6 Kč/EUR, nicméně je zde patrné mírné posilování. Koruna tak z počátečních 32,8 Kč/EUR posílila na 32,59 Kč/EUR. V průběhu měsíce se však na krátkou chvíli podívala blízko 32-korunové hranici (32,06 Kč/EUR).

Cena komodit a drahých kovů šla minulý měsíc dolů. Zlato pokračuje v poklesu a dostalo se již na 6-ti měsíční minimum, když se na konci dubna obchodovalo za 388,5 USD za troyskou unci. Stříbro stejně jako zlato od 5. dubna výrazně pokleslo. V

průběhu dubna ztratilo až 28 % ze své ceny, když se poslední dubnový den obchodovalo za 5,95 USD/troyskou unci. Platina začala výrazně ztrácet až ve druhé polovině dubna, kdy z 936 dolarů spadla o 15 % na 798 USD za troyskou unci.

Komoditou, která stále roste, což přidělává velké starosti americkým ekonomům, je ropa. Hospodářský růst je totiž v USA velmi závislý na ceně tohoto černého zlata. Severomořská ropa typu Brent se obchoduje již za 34,3 USD za barel. Ještě před rokem, po ukončení války v Iráku se prodávala za 23 USD za barel.