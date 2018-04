Kdo musí podávat daňové přiznání

Formulář vyplňují lidé, kteří podnikají nebo si podnikáním přivydělávají k zaměstnaneckému příjmu. Také manželé s dětmi, kteří chtějí využít výhod společného zdanění, musí formuláře zvládnout sami nebo s pomocí daňového poradce, zaměstnavatel jim nepomůže. O daň z příjmu se musí postarat i zaměstnanci, kteří mají souběžně víc zaměstnání (pokud jim zaměstnavatel nestrhává daň srážkově, jako třeba u odměny do 5 000 korun při dohodě o provedení práce).

Letos ještě postaru

Od Nového roku platí daňová reforma, někteří z vás už dostali dokonce výplatní pásku s novými údaji. Ale pozor: ti, kdo musí do konce března vyplnit a odevzdat daňové přiznání, budou vše dělat ještě postaru. Nyní se totiž počítají daně za rok 2007, tedy ještě podle "starých pravidel".

Manželé s alespoň jedním dítětem budou moci naposledy využít výhod společného zdanění, podnikatelé si do výdajů zahrnou zaplacené sociální a zdravotní pojištění, zaměstnanci zatím mohou zapomenout na superhrubou mzdu.

Chcete se s daněmi vyrovnat sami?

Sám si může podat vyplněný formulář i zaměstnanec, který nemá žádné další příjmy ani nebude "danit společně". Třeba jen nechce, aby se o něm ve firmě vyprávělo, jaké platí úroky na bydlení nebo že daroval nějaké charitativní organizaci určitou sumu peněz. Stejně tak někomu není příjemné, když se v účtárně dozví o tom, že třeba v bývalém zaměstnání, které v půlce roku opustil, bral třikrát tolik než dnes.

Stačí pak, aby u zaměstnavatele podepsal takzvané prohlášení k dani a pustil se do výpočtů sám. Případný přeplatek mu vyplatí finanční úřad do jednoho měsíce od podání daňového přiznání buď na účet, nebo pošle poštou.

Do 15. února se domluvte s mzdovou účtárnou

Pokud jste zaměstnanci, důležitý je pro vás termín 15. února. To je totiž čas, do kterého musíte podepsat ve mzdové účtárně takzvané prohlášení k dani, kde požádáte o roční vyúčtování. Díky němu se o vaše daňové povinnosti postará zaměstnavatel.

Pokud chcete využít některých daňových úlev, musíte dodat potvrzení, abyste mohli uplatnit takzvané odečitatelné položky. Například kolik jste zaplatili na úrocích z hypotéky či stavebního spoření, za životní pojištění nebo kolik jste si uložili do penzijního fondu. Kdo dával krev, přidá potvrzení od transfuzní stanice.

Vše ostatní už zařídí mzdová účtárna a vy se pak už jen můžete těšit na březnovou výplatu, ve které nejspíš dostanete přeplatek na dani.

Nestihli jste dodat potvrzení?

Pokud do termínu nestihnete všechna potvrzení dodat, záleží už jen na konkrétní účetní, zda od vás později potvrzení přijme a zapracuje. Její povinnost to není, a pokud jste zapomněli, kupte nejprve velkou bonboniéru, než půjdete s prosíkem do mzdové účtárny.

Ale i když už v účtárně vše vyřídili, existuje řešení. Dají vám potvrzení o příjmech a vy si daňové přiznání půjdete podat sami.

Co vás letos v daních čeká

Jestli podáváte daňové přiznání na úřad sami, budete ještě letos postupovat podle pravidel známých z předchozích let: