Kdo nabízí jaké úrazové pojištění?

Allianz - Měsíční pojistné 129 Kč

Úrazové pojištění - tarif 8UP

tarif 8UP Pojistné částky Měsíční pojistné Smrt následkem úrazu 200 000 Kč 14 Kč Trvalé následky úrazu* 200 000 Kč 76 Kč Denní odškodné po dobu nezbytného léčení** 100 Kč 39 Kč

*V případě trvalých následků úrazu je pojistné plnění progresivní, vyplácí se až 350 % sjednané pojistné částky.

**Podmínka výplaty denního odškodného po dobu nezbytného léčení: Podmínkou plnění denního odškodného po dobu nezbytného léčení je pracovní neschopnost delší než 18 dnů. Denní odškodné se pak vyplácí za celou dobu pracovní neschopnosti od jejího 1. dne. Výplata denního odškodného trvá maximálně 1 rok.

Česká pojišťovna - Měsíční pojistné 120 Kč

Pojistné částky: smrt následkem úrazu 100 000 Kč, trvalé následky úrazu 200 000 Kč.

Denní odškodné ve výši 100 Kč je vypláceno progresivně (1-28 den 0,5 násobek, 29-120 den 1 násobek, 121-240 den 1,5 násobek 241-365 den 2 násobek)

Poznámka: pojistné u uvedeného příkladu je platné v případě sjednání tohoto pojištění k výše uvedeným příkladům se základním pojištěním dle sazby 5S a 5ZO při měsíčním placení pojistného (do 49 999 Kč poj. částky základního pojištění lze sjednat dvojnásobek ÚP, do 99 999 Kč trojnásobek a od 100 000 Kč pětinásobek)

Generali - Měsíční pojistné 107 Kč

Samostatný produkt úrazového pojištění jednotlivce, který obsahuje:

trvalou invaliditu s progresivním plněním na 200 000 Kč pojistné částky

denní odškodné na 100 Kč denně

bez připojištění smrti úrazem

ING Nationale-Nederlanden - Měsíční pojistné 273 Kč

Pojistné částky: smrt následkem úrazu a trvalých následků úrazu 200 000 Kč (100 Kč)

Připojištění – denní odškodné při léčení úrazu od 15. dne naše společnost nenabízí, jako alternativa se jeví pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (plnění od 15. dne), které ale má daleko větší krytí.

Zde je pojistná doba 1 rok a pro náš příklad vychází měsíční pojistné 173 Kč pro plnění 100 Kč denně.

IPB Pojišťovna - Měsíční pojistné 130 Kč

- smrt následkem úrazu: 200 000 Kč

- trvalé následky úrazu od 1% s PP: 200 000 Kč (PP – progresivní plnění)

(Utrpí-li pojištěná osoba úraz, který zanechá trvalé následky, jejichž rozsah dosáhne alespoň od 1% do 25%, vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši daného procenta z jednonásobku sjednané pojistné částky, při procentu trvalých následků od 26% do 50% z dvojnásobku, při procentu od 51% do 75% z trojnásobku a při procentu poškození těla od 76% do 100% ze čtyřnásobku sjednané pojistné částky. V tomto případě je tedy možné maximální plnění za TNÚ ve výši 800 000 Kč.)

- denní odškodné (limit 15 dní): 100 Kč

(Utrpí-li pojištěná osoba úraz, jehož léčení dosáhne minimálně dobu 15 dní, vyplatí pojišťovna za každý den léčení úrazu v pracovní neschopnosti, počínaje 15. dnem a konče 28. dnem léčení, denní odškodné ve dvojnásobné výši sjednaného denního odškodného - v tomto případě tedy 200 Kč - a za každý další den od 29. dne léčení odškodné ve sjednané výši.)

Komerční pojišťovna - Měsíční pojistné 183 Kč

- smrt následkem úrazu 200 000 Kč

- pojistné plnění za trvalé následky způsobené úrazem z pojistné částky 400 000 Kč s možností progresivního plnění (při volbě progresivního plnění procentní podíl z pojistné částky za trvalé následky úrazu až ve výši pětinásobku sjednané pojistné částky, stanoveného podle Klasifikace pro příslušná poškození, v tomto případě tedy až 2 000 000 Kč)

Pojistné plnění za poškození úrazem alespoň 1 % z pojistné částky 40 000 Kč dle klasifikace úrazů, minimální doba léčení se nevyžaduje, způsobí-li jediný úraz několik poškození, je pojistné plnění stanoveno součtem procent za jednotlivá poškození, nejvýše však 100 %

Kooperativa – Měsíční pojistné 126 Kč

Smrt úrazem: 200 000 Kč

Trvalé následky (TN4): 200 000 Kč - podle rozsahu trvalých následků, které úraz zanechal, ve výši odpovídajícího procentního podílu ze sjednané pojistné částky; Tento procentní podíl bude zvýšen podle tabulky progresivního plnění (do výše čtyřnásobku); Plnění se poskytuje již od 0,5 %.

Denní odškodné 100 Kč - podle délky pracovní neschopnosti v důsledku úrazu ve výši sjednaného denního odškodného; Výplata denního odškodného začíná 8. dnem a končí posledním dnem pracovní neschopnosti způsobené úrazem, maximálně však je vyplaceno plnění za dobu, která podle rozsahu tělesného poškození odpovídá průměrné době léčení tělesného poškození podle hodnocení stanoveného v oceňovací tabulce, nejvýše však za dobu 358 dní

Pojišťovna ČS - Měsíční pojistné 122 Kč

Úrazové připojištění:

smrt úrazem 200 000 Kč

trvalé následky úrazu (od 5,1 % z 200 000 Kč s progresivním plněním)

denní odškodné při léčení úrazu od 15. dne (pro plnění 100 Kč denně)

Winterthur - Měsíční pojistné 138 Kč

- pojištění pro případ smrti následkem úrazu winbody 1 (tarif 210) úrazem, pojistná částka 200 000 Kč

V případě smrti pojištěné osoby následkem úrazu se vyplácí pojistná částka.

- trvalé následky úrazu (od 1% z 200 000 Kč, progresivní plnění)

Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu winbody 2 (tarif 220)

V případě, že úraz zanechá trvalé tělesné poškození, vyplatí pojišťovna příslušné procento z pojistné částky podle oceňovací tabulky pro hodnocení trvalého tělesného poškození.

- připojištění progresivního plnění v případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu winbody 2p (tarif 221)

Při úrazech vedoucích k vysokému stupni trvalého tělesného poškození dosahuje pojistné plnění z winbody 2p (221) až trojnásobek sjednané pojistné částky.

V případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu stupně st% je vypláceno kromě plnění plynoucího z winbody 2 (220) navíc plnění v následující výši:

Stupeň poškození (st) vyplacené % z pojistné částky 1% - 25% 0% 26% - 50% 2 x st – 50% 51% - 75% 4 x st – 150% 76% - 100% 6 x st – 300%

- pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti následkem úrazu I. winbody 3 (tarif 230)

V případě pracovní neschopnosti v důsledku úrazu trvající déle než 21 dní vyplatí pojišťovna částku rovnající se součinu pojistné částky a počtu dní pracovní neschopnosti, pojistná částka 100 Kč.

První díl věnovaný kapitálovému pojištění obsahoval některá srovnání s rizikovými pojistkami na stejnou dobu a pojistnou částku. Zde uvádím slíbený přehled cen u pojišťoven, které byly vybrány pro test (10 největších ústavů v ČR v kategorii životního pojištění).