Kdo najde práci na internetu?

Zatímco původní nabídka práce na internetu se týkala zejména pracovníků z oboru informačních technologií, dnes se na síti nabízejí i místa, která s počítači vůbec nesouvisejí. "V roce 1996, kdy jsme začínali, byl internet určen hlavně pro zapálené 'ajtíky' (IT specialisty), dneska na něm může práci najít i padesátiletý kuchař," vysvětluje šéf marketingu LMC Jobs Jiří Navrátil. Stále však mají největší šanci uspět technicky orientovaní zájemci o práci. Jednak mají snadný přístup k internetu, navíc už delší dobu na tuzemském trhu práce citelně chybějí. Jde o odborníky zaměřené zejména na výpočetní techniku či telekomunikace. Dobré šance mají stále strojírenští odborníci, zvlášť když jim vedle technických dovedností nechybějí také manažerské a komunikativní schopnosti. "Mezi typicky poptávané pozice patří například specialisté na vývoj internetových aplikací, programátoři, kteří ovládají programovací jazyky C/C++, Java a databázové technologie, specialisté na sítě a datové komunikace," říká Petr Mutinský vedoucí divize Robert Half -IT & Telecom. Dobré možnosti najít práci přes počítač mají také obchodníci, administrativní pracovníci a marketingoví specialisté. "Zhruba poslední rok je zvýšený zájem také o pracovníky bankovního sektoru, který bývá obvykle velmi konzervativní," uvádí Jiří Navrátil. Rozšíření zájmu o hledání práci na internetu si uvědomují i někteří zaměstnavatelé. "Zveřejňují na internetu takové pracovní nabídky, které by je ještě nedávno ani nenapadlo tam dát a na které by se určitě ani nedočkali odezvy. Příkladem mohou být některé specializované dělnické profese," říká Mutinský.



Pro koho ano, pro koho ne?



Jedna pětina lidí má dnes přístup k internetu, převažují vysokoškoláci s jazykovými znalostmi a právě takové lidi podniky přes internet hledají. "Nejčastěji jde o vysokoškoláky či středoškoláky, požaduje se jazyková vybavenost a počítačová gramotnost," říká majitel společnosti Jobmaster Martin Nesměrák. Určitou šanci mají i lidé se základním vzděláním, a to na specializovaných serverech, jako je například Práce.cz. a i další skupiny lidí, výrazněji ohrožené nezaměstnaností. "Například lidem se sníženou pracovní schopností samotná práce v oblasti internetových technologií nabízí zajímavou možnost pracovního uplatnění," vysvětluje Petr Mutinský. Malou naději najít práci na internetu mají nekvalifikovaní uchazeči vykonávající nejnižší dělnické práce. "Horší jsou i možnosti lidí se základním vzděláním, uspět mohou jen tehdy, když jde o špičkové specialisty neběžného oboru," říká Martin Nesměrák. U lidí nad 50 let se jejich šance snižují podle názoru Petra Mutinského úměrně věku, což je způsobeno spíše obecným pohledem či předpojatostí většiny zaměstnavatelů než možnostmi internetu. Úplně jinou pozici mají absolventi škol. Ti by neměli internet při hledání práce rozhodně pominout. "Internet je u mladých lidí velmi populární, mají většinou možnost pracovat s ním již v průběhu studia, a tak pro ně není problém najít si na něm práci," říká obchodní ředitel personálního portálu Czechjobs, Jiří Cichý. Na některých serverech jsou přímo pro ně určeny některé rubriky, vedle pracovních nabídek se mohou dozvědět například, jak správně napsat životopis nebo se připravit na přijímací pohovor.



Bariéry internetu



Pro internet mluví velmi snadná dostupnost pracovních nabídek. Aniž by člověk opustil svou židli u počítače, může během krátké chvíle zkusit štěstí hned u několika zprostředkovatelů práce. V mnoha případech vlastně absolvuje po síti první třídění uchazečů - pošle životopis s průvodním dopisem a čeká, zda postoupí dál. Další výhodou je rychlost, žádost o místo se dostane na správné místo mnohem rychleji než klasickou poštou. "Internet většinou bývá jedním z více zdrojů uchazečů a ne vždy se v konečném důsledku musí jevit jako nejefektivnější způsob získávání zaměstnanců. Zdaleka totiž neosloví všechny typy potenciálních kandidátů, zaujme hlavně ty, kteří aktivně hledají a zastávají spíše technické či nižší až střední pozice. Časově i finančně velmi náročné bývá zpracování odezvy a došlých životopisů, zvláště poté, co má personalista pohovory s řadou nevhodných uchazečů nebo se musí probírat stohy životopisů kandidátů, kteří neodpovídají požadovanému profilu," míní Mutinský.



Práci nabízejí malé i velké firmy



Kdo vlastně práci na internetu nabízí? "Nejčastěji pobočky mezinárodních společností, které využívají prakticky všechny komunikační nástroje k tomu, aby získali co nejlepší pracovníky na trhu. Typově podle zaměření jde především o společnosti zabývající se informační technologií, telekomunikacemi nebo stravovacími službami. Ani menší podniky s českým kapitálem však nezůstávají pozadu, jejich zaměření je velmi různé," říká Jiří Cichý. Podobné zkušenosti má i Petr Mutinský: "I na internetu firmy přizpůsobují prezentaci volných míst svým finančním možnostem. Proto jsou také na první pohled nejvíce viditelné firmy střední a větší velikosti se zahraniční účastí. Nabídka práce po internetu se nejvíce koncentruje na Prahu a další velká města. "Chceme pomoci i lokalitám s větší mírou nezaměstnanosti, jako jsou například severní Čechy nebo severní Morava. Budujeme síť obchodních zástupců, kteří budou svou činností pokrývat celou republiku," říká Jiří Cichý.



Kde se dá najít práce?



www.jobs.cz

inzerce.idnes.cz

www.personal.cz

www.joblist.cz

www.cvonline.cz

www.ejob.cz

www.jobatlas.cz

www.jobmaster.cz

www.jobonline.cz

www.jobpilot.cz

www.prace.cz

www.czechjobs.cz



Kdo najde práci na internetu nejsnadněji?



- IT specialisté

- obchodníci a administrativní pracovníci

- finanční specialisté



Kdo práci na internetu nejspíš nenajde?



- lidé se základním vzděláním a bez kvalifikace

- lidé z malých měst bez ochoty se stěhovat

- zdravotní sestry