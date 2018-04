Kdo nakoupil euro, je na svých, kdo dolar, tratil

Ten, kdo spěchal do směnárny pro společnou evropskou měnu euro, je na tom v podstatě stejně jako před rokem. Když porovnáme kurzy, liší se jen o osm haléřů, takže při započtení vlivu a inflace a případného zhodnocení na devizových účtech se dostaneme zhruba na tu samou částku. Takže oproti jiným měnám nemusel střadatel alespoň propadat depresi při pohledu na kurzovní lístek.

Špatnou volbou však byl americký dolar. Za rok se jeho kurz propadl o šest korun - v lednu 2002 to bylo ještě více než šestatřicet korun, na začátku letošního roku jen těsně nad třicet korun. V procentuálním vyjádření to znamená znehodnocení 14 procent.

I ostatní měny, jako britská libra nebo japonský jen, nenabídly možnost, jak závratně zbohatnout. Při porovnání letošních a loňských kurzů si jejich kurzy pohoršily o jednu až dvě koruny.

Britská libra zahájila rok 2002 na úrovni přibližně 50 korun za jednu libru. Během roku, a to především v létě, kdy česká měna mohutně posilovala, se dostala až na pětačtyřicet korun, ale posléze se téměř vrátila na své loňské hodnoty mezi 48 a 49 korunami. Japonská měna si pohoršila téměř o dvě koruny - ze sedmadvaceti na pětadvacet korun.

Výhled na rok 2003

A jak to bude s českou korunou, respektive s hodnotou investic v cizích měnách v následujícím roce? Podle odborníků stál za posilováním koruny především příliv zahraničního kapitálu. Ten se však v poslední čtvrtině roku zastavil, a koruna tak mírně oslabovala. Tento trend by měl podle analytiků pokračovat i v první polovině roku 2003. „Nízký ekonomický růst v zemích Evropské unie a malá atraktivita koruny pro zahraniční investory povede k oslabování koruny až na úroveň dvaatřicet korun za euro,“ nastiňuje vývoj Markéta Šichtařová z Volksbank. V druhém pololetí však řada finančních odborníků předpokládá opětovné posilování koruny, která by se měla dostat až pod třicetikorunovou hranici.